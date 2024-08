Développé par Faithy Games, Sunlight Scream est un visual novel proposé pour le moment uniquement en anglais et en russe, ce qui sera peut être un frein pour découvrir l'intrigue extrêmement intéressante qui nous attend. Plus précisément, l'histoire a pour protagoniste un garçon nommé Max qui a terminé ses études secondaires à Los Angeles et décide de suivre des cours universitaires dans la ville fictive de Sunlight City. Dans cette nouvelle réalité, il sera aidé et inséré dans le nouveau contexte urbain et universitaire par des amis qui aideront le protagoniste de plusieurs manières. Jusqu'au moment où nous commencerions ce nouveau chapitre du chemin du garçon, d'étranges meurtres auraient lieu et nous aurions la tâche d'enquêter. Par conséquent, comme tout roman visuel, les mécanismes de jeu seront limités à ceux dédiés à sauver le moment auquel nous sommes arrivés dans le récit, et à quelques autres marqués s'il faut continuer les conversations ou revenir en arrière. La raison du choix est simple, c'est-à-dire que vous regardez, ou lisez selon votre point de vue, une histoire qui peut vous intéresser un peu comme on le ferait pour un film ou une série télévisée qui vous intrigue. Soyons clairs, le titre en question n'est pas un épisode sans gloire et sans honneurs, c'est un joli titre s'il est joué avec les yeux d'un passionné mais il ne révolutionne pas le genre. Ceux qui jouent à ce type de productions adorent ce type de drame, d'histoires et d'intrigues folles mais sans possibilité de pouvoir interagir directement sauf grâce à quelques mini-jeux.Parce qu'en fait, les romans visuels sont un peu comme des programmes de gestion de différents films, sautant même des parties de conversations qui ne nous intéresseraient peut-être pas, mais limiteraient l'histoire du jeu. En effet, pendant les heures passées devant l'écran de la Switch, nous aurions l'occasion de jouer à des jeux amusants dans un pur style japonais. Peut-être que cette fonctionnalité vous rappellera d'une manière ou d'une autre le monde de Persona, car il y aura des quiz scolaires très simples qui nous donneront une idée de la vie d'étudiant. D'autres doivent analyser les différentes dynamiques des meurtres, car il y a plusieurs fins et il n'est pas sûr que dans le premier run nous aurions une fin que nous aimerions, si nous ne suivons pas un guide pour l'occasion évidemment. À un certain moment de l'histoire, pour ne pas alourdir les rappels à l'intrigue, les meurtres commenceront, d'abord sur des personnes que nous ne connaissons pas, puis, au fil du temps, sur quelqu'un que nous connaissons. À l'occasion, nous rencontrerons les différents personnages, répartis entre les comprimarios comme les amis du protagoniste, les secondaires comme les professeurs et les personnes que nous avons rencontrées pour diverses raisons, et les extras comme les passants, etc. Nous rencontrerons également un policier, un inspecteur qui suit l'affaire des meurtres et, de temps en temps, nous devrons choisir ce qu'il faut faire, suivre une trace de sang ou appeler quelqu'un. À un certain moment de l'histoire, il faut regrouper des informations, se rendre à un endroit prédéterminé, ce qui nous oriente vers une décision spécifique.Dans l'ensemble, Sunlight Scream est un jeu agréable à jouer et à suivre. Sans trop de préambule, l'intrigue commence tranquillemen avant de prendre de l'ampleur. Le joueur appréciera quand même l'expérience.