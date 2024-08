Sorti il y a plus de deux ans sur PC, Operation STEEL est finalement porté sur Nintendo Switch. Le jeu se présente comme un mélange de shoot'em up et de roguelike. En effet, les éléments du jeu sont aléatoires et chaque partie qui s'amorce sera donc différente de la précédente gr$ace à la procédure. Lors de l'inspection initiale, votre vaisseau ressemble à un navire spatial standard combattant des ennemis habituels dans un jeu de tir horizontal, gagnant des points, récupérant des bonus et combattant le boss. Ce n'est que lorsque nous avons avancé d'un ou deux niveaux et que nous nous sommes retrouvés à voler à travers une scène qui semblait très familière à Salamander développé par Konami que les rouages ont commencé à tourner. La deuxième partie nous a fait faire plus attention à récupérer des pièces, davantage de bonus apparaîtront si nous éliminons toute la vague. Il est possibile ensuite d'améliorer ses armes dans la boutique et de faire des réparations, l'occasion de constater que pas mal d'éléments sont inspirés par Raiden. Des boss aux ennemis, en passant par les étapes et même la carte des niveaux que vous avez traversés au cours de cette course, tout est couvert en référence à d'autres Shmups et cela ressemble à une célébration géante pour les fans par les fans. Il y a quelques navires que vous pouvez débloquer, différentes armes qui peuvent tomber en cours de course, celles-ci sont construites au fil du temps en obtenant un score élevé lors de vos courses, ce qui vous donne quelque chose à viser en plus de ce trophée 1CC.Vous pouvez améliorer les points de vie de votre vaisseau, changer d'armes à la volée parmi celles que vous récupérez au cours de cette course et même récupérer des bonus à l'ancienne comme des satellites qui bloquent les balles ou la possibilité de piocher automatiquement des pièces. Bien que les niveaux ne comportent pas vraiment de pièces maîtresses, les schémas de balles sont un vrai plaisir à gérer et vous tiennent en haleine de votre première à votre dernière partie. Chaque niveau comporte un mini-boss et un boss principal plus gros et plus coriace. Ce sont des combats fantastiques, mais nous avons l'impression qu'ils commencent à devenir trop spongieux au milieu d'une partie. Operation STEEL propose des classements locaux et en ligne pour vous permettre de voir à quel point vous vous situez par rapport au reste du monde. Il existe également un fantastique mode Score Attack de style Caravan shooter et même un mode Boss Rush auquel vous pouvez vous mesurer. Que ce soit l'ADN Roguelike, la musique brillante, le style artistique efficace et coloré, les commandes fluides et simples ou les nombreuses références telles que la bombe Truxton, Operation STEEL occupera le temps de quelques parties.Operation STEEL est idéal pour une prise en main rapide et un jeu agréable, vous sentez et voyez que vous vous améliorez à chaque course, vous trouvez toujours quelque chose de nouveau et vous êtes toujours assuré de passer un moment agréable devant l'écran.