Local News with Cliff Rockslide vous propulse dans la peau d'un journaliste. Vous travaillez avec Cliff Rockslide pour produire certaines des nouvelles locales les plus percutantes que vous puissiez imaginer. Oh, juste une chose cependant… Cliff est en fait un streamer en ligne qui se prend plus pour un journaliste qu'il n'a réellement réussi à le faire et vous n'êtes pas payé tant que le stream n'atteint pas le seuil de 100 abonnés pour pouvoir monétiser l'affaire. Il n'y a pas non plus beaucoup de nouvelles passionnantes dans sa très, très, petite ville. Pour l'instant, vous suivez simplement Cliff en tant que caméraman alors qu'il se lance dans une quête pour trouver les informations les plus intéressantes. Sans surprise, ce qui commence par quelques petites histoires de villageois finit par s'étendre et impliquer des cultes, des légumes géants, des cubes sensibles, des zombies et une oie démoniaque géante. C'est un jeu qui ne prend clairement pas les choses trop au sérieux et qui s'amuse beaucoup avec ce qu'il recherche. C'est comique, mais le problème avec ça, c'est que l'humour va être un succès ou un échec en fonction de votre style d'humour. Finalement, nous avons trouvé que c'était juste un peu plus raté que réussi, mais comme l'humour est tellement subjectif, votre kilométrage variera, bien sûr. Il y a beaucoup d'humour qui vient du fait que les gens sont un peu stupides ou inconscients, ce qui est quelque chose qui est un peu difficile à réaliser dans un texte pur. Au fond, il y a aussi une petite histoire de réconciliation familiale puisque Cliff vient d'une humble famille d'agriculteurs et que sa famille ne comprend pas vraiment ce qu'il essaie de faire alors qu'il court partout pour faire son petit journal télévisé. C'est un joli petit bout de cœur là-dedans, mais l'impact que cela aura sur vous dépendra en quelque sorte de votre investissement dans les personnages eux-mêmes.Mais comment fonctionne exactement le travail qui vous est confié ? Encore une fois, ce jeu est plus perfectible qu'efficace en ce qui concerne le gameplay. Vous voyez, pendant la majeure partie du jeu, vous allez courir partout pour contrôler la vue du flux. Cela semble très important, n'est-ce pas ? Eh bien, le problème est que l'endroit où vous regardez n'a d'importance que lorsque vous êtes dans les segments d'actualité désignés. Lorsque ceux-ci se déroulent, vous serez bloqué sur place et différents éléments du monde et des personnages auront un contour autour d'eux pour indiquer où votre caméra doit se concentrer. Contour vert pour un plan large, violet pour un zoom avant. C'est amusant au début, mais les fissures commencent à apparaître assez rapidement. Pour savoir où regarder, vous vous retrouverez rapidement à trouver une position neutre sur laquelle vous pourrez revenir entre chaque moment de mise au point afin d'avoir une vue sur toutes les options potentielles, comme si quelque chose était hors de votre champ de vision lorsqu'il est mis en surbrillance, il n'y a aucun indicateur pour vous le faire savoir, ce qui signifie que vous devez vous réinitialiser à cette position neutre afin de savoir où vous pourriez aller ensuite. Le dialogue est un indicateur, bien sûr, mais pas toujours. Cela signifie qu'une grande partie de votre temps de jeu pendant ces segments se déroulera selon un schéma de : mise au point, réinitialisation, mise au point, réinitialisation, zoom, mise au point, réinitialisation. En conséquence, votre enregistrement ressemblera moins à un reportage d'actualité avec une caméra portable que vous ne l'auriez pensé.Vous voyez, au début, il y a des moments où vous pouvez vous promener un peu plus librement pour rechercher les informations par vous-même. Plus tard, vous pouvez explorer une maison par vous-même et trouver des indices dans une configuration de type escape room. C'est le véritable tournant, où les segments de reportage disparaissent presque entièrement pour se concentrer sur de nouveaux éléments, au détriment du jeu. Les parties d'actualité étaient peut-être devenues un peu ennuyeuses et répétitives à ce stade, mais ce qui les a remplacées n'était pas mieux. À ce stade, il y a effectivement des zombies qui peuvent vous suivre pendant que vous entreprenez certaines courtes quêtes pour rassembler les fournitures dont vous avez besoin pour faire face à l'intrigue, même si vous ne le sauriez pas. Les zombies vous suivent si loin derrière et vous n'avez aucune raison de regarder derrière vous que vous saurez qu'ils sont là en vous arrêtant sur place et en regardant délibérément, à part le signal audio qui joue. Il y a peu ou pas de tension dans ce qui, selon moi, sont censées être des poursuites tendues. Et quand vous arrivez au dernier segment du jeu qui sert de point culminant, les combats de boss (les trois) sont tout simplement mauvais. Dans l'un, vous devez vous battre, votre santé est d'environ 200 (dans mon cas) contre quelqu'un qui en a plus de 7 000. C'est en fait un combat que vous êtes censé perdre, même si vous ne vous en rendez peut-être pas compte au début. Si vous laissez l'ennemi s'approcher de vous au lieu de vous déplacer dans le petit espace comme le jeu le souhaite, les attaques se produisent mais ne vous blessent pas. À partir de là, vous pouvez faire de petits dégâts. Le deuxième combat se transforme en un JRPG… en quelque sorte. Vos seules options sont de « discuter » ou de soigner, avec le troisième pour faire une invocation qui apparaît lorsque vous attaquez avec succès en argumentant suffisamment de fois. Et le troisième est le pire de tous, une séquence de poursuite qui n'est pas palpitante lorsque vous vous déplacez légèrement à gauche ou à droite sur la route pour éviter certaines attaques. C'est ennuyeux dans les lignes droites, mais cela semble injuste lorsque vous tournez à un coin de rue, car les coups semblent inévitables puisque le virage vous mettra directement sur la trajectoire des attaques.Le problème avec ce genre de choses, c'est que le jeu n'est pas le plus solide techniquement parlant. Visuellement, Local News gère un monde de personnages et de décors assez simples et en blocs. Ils sont conçus simplement, mais il est également facile de distinguer tout le monde car ils disposent de signifiants visuels clairs. Ensuite, pour avoir une idée plus détaillée des personnages, lorsque les personnages principaux parlent, une image statique d'eux apparaît dans le coin. On a l'impression que le jeu entier a été recouvert d'une sorte de filtre de pixellisation, transformant ces visuels simples en un peu plus de désordre. Avec cela en plus, on a l'impression que les détails des visuels sont quelque peu obscurcis. C'est l'une de ces choses où les choix faits ne sont pas mauvais en eux-mêmes, mais ils ne correspondaient pas à nos goûts personnels, c'est tout.Bien que le cœur du jeu soit moyen, il y a quelques petits points positifs à prendre en compte dans Local News with Cliff Rockslide. C'est correct pour un titre à petit budget, mais cela dépend vraiment de votre sens de l'humour. Pour être clair, l'histoire porte ses fruits, même si elle n'est pas toujours de bon goût, mais les décisions de gameplay et les difficultés techniques autour de cette histoire font baisser notre opinion sur le jeu de manière assez significative.