Dans Turn to Mine , le joueur incarne un apprenti mineur de l'espace, guidé par un supérieur désintéressé qui est plus absorbé par le visionnage de films que par la formation de son subordonné. Cette intrigue, bien que simple et parfois banale, sert principalement de toile de fond à une série d'énigmes qui constituent le véritable cœur du jeu. Bien que le récit semble secondaire et parfois superflu, il n'entrave pas l'expérience globale, suggérant que l'intention de l'équipe de développement n'était pas de créer une histoire captivante, mais plutôt de fournir un cadre thématique au gameplay. La véritable force de Turn to Mine réside dans son gameplay, qui combine éléments de puzzle et stratégie en temps réel d'une manière inédite. Le jeu se déroule sur une grille de carrés, où le joueur doit faire pivoter les tuiles pour guider l'icône du mineur vers les cristaux à collecter, en évitant les drones ennemis et les pièges disséminés sur le chemin. Cette description, bien qu'exacte, ne rend pas justice à la complexité et à l'intelligence du level design. Chaque énigme nécessite une planification minutieuse et plusieurs tentatives pour la résoudre, mais ne se termine jamais par de la frustration. L'introduction progressive de nouveaux éléments, comme la possibilité de combler des trous dans le sol ou d'utiliser des boucliers pour se protéger des ennemis, ajoute de la variété au gameplay, gardant l'attention du joueur active. Certaines énigmes, qui nécessitent que vous guidiez indirectement le mineur lors du placement des tuiles, ajoutent une couche supplémentaire de stratégie et de réflexion.Un aspect controversé de Turn to Mine est sa présentation graphique. La grille de jeu, caractérisée par une esthétique spartiate, peut paraître peu attrayante à première vue, surtout lorsqu'on la compare à des titres plus visuellement flashy. Cependant, ce choix stylistique s'avère fonctionnel, permettant au joueur de se concentrer sur l'action sans distraction. Les sprites des personnages et des éléments du jeu, malgré leur simplicité, sont bien définis, garantissant une clarté visuelle même dans les moments les plus frénétiques. La bande originale, composée par Muddasheep en collaboration avec KAON et Veven, accompagne l'action avec des morceaux relaxants qui aident le joueur à se concentrer. Malgré sa simplicité, la musique s'intègre parfaitement dans le contexte spatial du jeu, contribuant à créer une atmosphère immersive. Turn to Mine propose une campagne solo de 30 niveaux, d'une durée d'environ deux heures, sans moments ennuyeux. Ce mode est accompagné d'un mode infini, qui propose des niveaux générés de manière procédurale via des numéros de départ, et d'un mode défi, qui propose des versions remixées des niveaux de campagne. Bien qu'ils ne révolutionnent pas l'expérience de jeu, ces modes supplémentaires augmentent la rejouabilité, incitant le joueur à améliorer ses performances. Même si la difficulté croissante des énigmes est un des éléments qui rendent le jeu stimulant, le manque d'indications claires sur certaines mécaniques avancées pourrait décourager les joueurs moins expérimentés. Par exemple, la possibilité de ralentir le temps pour changer la direction du mineur en mouvement est une fonction qui n'est pas suffisamment expliquée, risquant de passer inaperçue et de compromettre le succès dans les niveaux les plus complexes.Turn to Mine est un titre qui, malgré une apparence modeste, parvient à se démarquer dans le panorama des jeux de réflexion grâce à un gameplay ingénieux et bien étudié. Malgré ses limites graphiques et sa narration terne, le jeu offre une expérience immersive qui récompense la planification stratégique et la résolution d'énigmes complexes. Pour les fans du genre, cela représente une découverte intéressante, capable d'offrir des heures de défi et de satisfaction.