Dans Skelethrone : The Chronicles of Ericona, vous incarnez Derek Ericona , qui a pris la forme d'un squelette inquiétant. Derek est dans cet état parce qu'il a été puni pour une trahison dans une vie antérieure et s'est donc réincarné en figure squelettique pour réparer ses péchés. Ainsi commence un voyage pour se venger de la puissante reine Aurore , qui a massacré la plupart des êtres du monde de K'ar Kaaros , en les remplaçant par les Pleureurs , une horde de morts-vivants et de créatures dangereuses. L'intrigue est racontée principalement dans les premiers écrans de jeu et dans certaines cinématiques qui, bien qu'elles soient en 2D , parviennent à très bien transmettre le sentiment d'angoisse. Skelethrone : The Chronicles of Ericona est un titre qui combine des éléments de Metroidvania, mais sur une base semblable à celle des Souls . Cela offre un mélange de plaisir et de frustration dans une mesure égale. Le jeu commence par expliquer les bases des mouvements, c'est-à-dire qu'avec le stick analogique vous bougez, avec le bouton + vous entrez dans le menu, les boutons de base vous sont également expliqués et donc comment faire une attaque, comment parer, esquivez ou buvez le flacon pour restaurer votre énergie. Les commandes sont très simples et tout rappelle une expérience Dark Souls , à la fois au niveau des commandes, mais aussi pour les HUD à l'écran. En fait, ce qui attirera votre attention sera que vous aurez une sélection d' objets , une barre d'endurance et de vie , tout comme n'importe quel jeu de la franchise créée par From Software.Comme dans tout RPG d'action ou metroidvania qui se respecte , dans Skelethrone vous aurez également la possibilité d'améliorer votre personnage dans différentes catégories telles que la santé , l'endurance , la magie et la dextérité , ce qui vous permettra d'utiliser des armes plus élaborées et destructrices . Le système de progression est très simple à suivre et accessible même si vous n'êtes pas vraiment passionné par ce type de jeu. Chaque fois que vous vaincrez vos ennemis, vous recevrez la monnaie du jeu appelée Essence (essentiellement les âmes des différentes Dark Souls) et celle-ci pourra être utilisée pour améliorer les capacités de votre personnage. Évidemment, lorsque vous mourrez, l’ Essence que vous avez accumulée sera laissée au point de votre défaite. Si vous mourez à nouveau avant de pouvoir le récupérer, il sera perdu à jamais. Si vous avez joué à un jeu de type âmes au moins une fois dans votre vie , cette mécanique vous sera probablement très familière. Les postes de contrôle (représentés par des feux) et les mini postes de contrôle (représentés par des lanternes) sont répartis de manière équilibrée , garantissant un défi exigeant mais globalement gérable. Les combats de boss sont, comme vous vous en doutez sûrement, carrément difficiles . Cette difficulté est sacro-sainte dans un titre comme celui-ci, mais si l'on considère que la plupart des ennemis communs ont une intelligence artificielle si simple qu'ils sont faciles à éviter, avoir un défi légèrement plus difficile lors des boss est certainement une chose bienvenue. Avoir des adversaires simples à vaincre peut être un avantage , mais aussi un inconvénient . En effet, ceux qui abordent un titre de ce genre s'attendent certainement à un certain niveau de défi , mais en le calibrant vers le bas , ils peuvent embrasser une plus grande partie du public, peut-être moins habituée à "essayer, mourir, réessayer" .Quant aux graphismes de Skelethrone : The Chronicles of Ericona, il y a un peu de blanc et un peu de noir. En fait, si d'une part, les graphismes sont très précis et le level design est très intéressant grâce aux paramètres sombres , d'autre part, il semble que peu d'efforts aient été consacrés aux animations . En fait, ceux-ci semblent assez en bois et on a parfois l'impression de regarder un dessin animé en stop motion. On ne comprend pas si c'est un choix des développeurs ou simplement une mauvaise optimisation. D'un point de vue sonore Skelethrone n'excelle pas, il vous sera très difficile de vous retrouver à siffler la mélodie qui vous accompagnera durant votre aventure. Cela ne va pas mieux avec les effets sonores , étant donné qu'un joli coup d'épée ne donne pas ce bruit métallique satisfaisant et en effet, par moments, nous avons remarqué que les bruits ambiants disparaissaient inexplicablement.Skelethrone : The Chronicles of Ericona est un jeu sympathique et en fait, tous ceux qui apprécieront les Souls y retrouveront les mêmes mécaniques de base, mais réparties sur deux dimensions. Les sections de la plateforme et la structure des niveaux rappellent vaguement Castlevania, mais au final on s'arrête là pour s'inspirer de la franchise Konami. On n'en est pas là cependant côté technique, malgré de bons graphismes, très évocateurs grâce à ses environnements sombres, Skletethrone a un défaut dans les animations qui semblent un moment en bois.