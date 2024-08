Développé par Rootnstudio Ltd. et publié par PQube , White Day 2: The Flower That Tells Lies – Complete Edition est un jeu d'horreur à la première personne axé sur les énigmes et la suite officielle du controversé mais beaucoup considéré comme un classique coréen White Day: A Labyrtinth Named School. Malheureusement, les concepteurs ont décidé pour cette suite d'utiliser une formule qui pourrait ne pas plaire à tout le monde : celle anthologique. En fait, nous parlons de trois épisodes avec des protagonistes différents mais tous se déroulant dans la même école, avec le même lore de base et avec l'intention d'ajouter de nouveaux mystères en s'ancrant aux autres précédents. Le jeu est d'ailleurs sorti initialement sous forme épisodique sur PC avant que cette édition Complete n'arrive sur consoles. Est-il pour autant indispensable de connaître le premier chapitre de White Day ? En gros, oui (le jeu démarre le lendemain des événements du prequel) et nous le recommandons. Aussi parce que non seulement les événements mais aussi les lieux rappellent une partie de ce qui a déjà été vu dans le chapitre précédent, montrant une vague cohérence et essayant de maintenir avec quelque difficulté la même atmosphère. Le problème est que les intrigues elles-mêmes, à de rares exceptions près, peinent à cause de leur formule même. Nous parlons d’histoires semi-autonomes avec chacune des fins différentes. Il y a environ quatorze fins qui nous poussent à jouer et rejouer les différents épisodes à la recherche d'un "bon" épilogue, mais nous avons pas mal eu du mal à identifier une cohérence dans les différentes conclusions. En réalité, et les premières lignes du premier épisode suffisent, l'intrigue elle-même peine à cause d'un casting exagéré, incroyable et incohérent. Bref, pourquoi retourner dans une école certes hantée ?Examinons le choix de Jung Soo-jin, la protagoniste du premier épisode même si dans un premier temps nous assumerons le rôle de Jang Sung-tae, le garçon que Jung veut impressionner. Eh bien, Jung décide d'entrer à l'institut car elle est troublée par de mystérieuses rumeurs concernant la mort d'un de ses camarades de classe. Il s'agit donc fondamentalement d'une recherche d'indices qui évolue cependant mal et de manière incohérente vers quelque chose de bien plus terrifiant à la fois à révéler et, malheureusement, à jouer. Mais non seulement le récit fragmenté avance péniblement et n'aide que très peu à suivre les fils de l'intrigue qui, au fond, est déjà confuse, mais en plus les scènes à l'écran sont souvent dénuées de sens. Un exemple ? Jung parvient à se faufiler dans le bâtiment avec des mouvements lents et en passant pratiquement à côté d'un garde qui ne la remarque même pas. Une scène qui s'écrit n'offre pas le bon impact par rapport à ce à quoi on a assisté. Quelque chose de surréaliste et décidément peu crédible. Pourtant, si le récit principal est alourdi par une distribution pas toujours juste et par un développement chaotique et flou, endommagé à la fois par le choix anthologique et par de multiples fins en partie forcées et insatisfaisantes,c’est tout un corollaire d’histoires intéressantes que vous pourrez révéler en découvrant des documents et en explorant l’école. Il y a des histoires sombres, d’autres très glauques et certaines définitivement déjà entendues/lues ailleurs. Une anthologie d'épisodes qui semble faire réfléchir : "qu'est-ce qui se passe dans cette foutue école ?" L'ambiance générale du titre apparaît donc comme un gagnant discret même si ceux qui ont joué au chapitre original retrouveront moins d'imagination et les surprises disparaîtront rapidement, entraînant des appels particuliers. En effet, le schéma de base est plus ou moins le même, jouant (bien) avec les sons et proposant des jumpscares pour la plupart prévisibles mais difficilement gratuites si l'on considère que l'école entière est pratiquement une ruche maudite.White Day 2: The Flower That Tells Lies – Complete Edition n'innove pratiquement en rien et prend en fait quelques pas en arrière par rapport au chapitre original, sacrifiant la complexité de certaines énigmes et se retrouvant grossièrement à passer d'une partie de l'école à une autre, à la recherche de des objets, des chiffres ou des indices pour débloquer des passages et intercepter la prochaine cinématique pour progresser dans l'aventure. Nous parlons d'une horreur à la première personne et White Day 2: The Flower That Tells Lies – Complete Edition ne diffère presque en rien de son prédécesseur en nous plaçant une fois de plus dans la peau de personnes sans défense qui ne peuvent éliminer ceux qui les poursuivent. Et croyez-nous, nous serons souvent pourchassés. Le problème est que de telles courses-poursuites sont source de frustration car nous voyons nos poursuivants apparaître de façon incroyable et parvenir à nous localiser malgré une bonne distance voire en présence de murs qui nous séparent. Pour être honnête, de telles poursuites perdent presque immédiatement leur facteur « anxiété », devenant plus ennuyeuses qu’autre chose. Car devoir chercher un abri ou se retrouver à jouer à chat (où nous sommes la souris et eux le chat) en pleine résolution d'une énigme peut nous faire lever le nez. Le titre nous offre alors très peu d'options de défense, dont la possibilité de prendre des photos de nos attaquants pour les paralyser temporairement (mais les photos sont limitées et les films ne se retrouvent pas si souvent). Si vous vous interrogez sur le type d'énigmes , certaines d'entre elles sont assez intéressantes, nous demandant d'observer ce qui nous entoure avec une agréable vue latérale même si, au fond, il s'agit toujours de trouver des indices (chiffres, symboles, etc.) puis insérez dans le bon ordre. D'autres manières d'avancer sont plutôt liées à la recherche d'objets spécifiques (presque toujours des clés) qui ne sont pas toujours visibles et nous obligent souvent à nous positionner de manière absurde pour bien interagir (comme s'accroupir et incliner la caméra dans un sens donné)En bref, l’expérience de White Day 2 : The Flower That Tells Lies – Complete Edition n’est pas que rose et le système technique, loin d’être parfait, n’aide pas beaucoup. Même le lieu ne parvient pas à s'impliquer comme il le devrait, du moins au début, montrant une série de salles de classe et de couloirs orphelins de l'effet initial fourni par son prédécesseur. Qu'est-ce qui sauve le titre ? Encore une fois c'est l'ambiance générale qui parvient elle aussi à procurer un discret sentiment de malaise même si on est loin des maîtres du genre. Voici un nouvel exemple concret : avancer dans un couloir dévoré par l'obscurité et entendre un bruit de fond sourd et constant comme quelque chose qui cogne constamment puis découvrir, en ouvrant un placard, que c'est une entité qui frappe le fond avec des crânes. cabinet lui-même. Entité qui s'arrête, se tourne vers nous, nous pousse un cri sombre et glaçant puis disparaît, laissant une tache de sang là où elle s'est cognée la tête avec une folie constante. Ici, ce sont ces petits joyaux qui sauvent White Day 2 : The Flower That Tells Lies – Complete Edition d’une expérience autrement anonyme et fade. Il convient de noter que "l'édition complète", en plus d'inclure les trois épisodes qui composent l'intrigue principale, apporte avec elle tous les DLC publiés jusqu'à présent. Il s'agit principalement de costumes, certains assez provocateurs et que vous verrez de toute façon relativement peu (le jeu est à la première personne) en plus n'apportant rien à l'expérience de jeu elle-même. Graphiquement parlant, à part quelques détails et quelques effets visuels, White Day 2: The Flower That Tells Lies – Complete Edition semble offrir très peu de choses par rapport au chapitre précédent. Depuis les personnages jusqu'à leurs animations, encore en partie en bois et peu crédibles. Les entités et tout ce qui les implique sont salés même si le titre ne peut être défini comme étant en phase avec la next-gen, offrant également divers problèmes techniques : d'éléments qui rechargent tardivement à quelques recharges trop nombreuses. Le son , cependant, est l'élément qui se démarque le plus grâce à des effets bien étudiés qui enrichissent un voyage autrement vide et lent. Il y a une attention portée aux détails acoustiques et vous pouvez le remarquer dès les premiers instants avec très peu de moments tamisés. Enfin, il convient de noter la présence utile de sous-titres français.White Day 2: The Flower That Tells Lies - Complete Edition aurait pu oser beaucoup plus compte tenu du potentiel de base du premier chapitre et au contraire, il se présente inférieur à l'original sous plusieurs aspects. Le premier et le plus douloureux est l’intrigue. Si d'un côté nous avons une série d'histoires contenues dans des documents qui offrent une bonne imagerie sombre et damnée, de l'autre nous avons des événements principaux en proie à des moments surréalistes et involontairement comiques qu'il est difficile de capturer et qui conduisent à des événements différents et des épilogues pas toujours satisfaisants. Cela reste cependant un titre au folklore passionnant et qui utilise le son de manière intelligente et agréable.