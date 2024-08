Dans un monde où la mort n'est plus qu'un souvenir, un tueur en série dérange New York : c'est très brièvement l'incipit de Nobody Wants to Die, le protagoniste de notre revue. Le thriller noir de Critical Hit Games et Plaion nous met dans la peau d'un détective déjanté, prêt à tout pour découvrir la vérité. Le drive-in présente un roman policier dans lequel l'enquêteur vêtu d'un manteau noir est prêt à démasquer le coupable. À côté de nous se trouve notre belle épouse, dans sa robe rouge à froufrous et avec ses cheveux parfaitement coiffés. Cependant, un appel de notre patron nous ramène à la dure réalité : il y a eu un incident impliquant un grand personnage de la politique. Malgré notre suspension momentanée, nous sommes envoyés sur place, soutenus par une collègue, la jeune Sara. L'histoire de Nobody Wants to Die, si elle est lue sans le support d'images, pourrait évoquer des œuvres comme le légendaire LA Noire. Cependant, cela enlèverait le charme du monde merveilleux créé par Critical Hit Games : nous sommes à New York, mais nous sommes en 2329 . Dans ce futur dystopique, l'homme a trouvé un moyen de vaincre la mort : grâce à une technologie complexe, il est possible de transférer sa conscience d'un corps à la limite vers un corps jeune et fort. C’est exactement ce qu’a fait le protagoniste James Karra : à l’origine, notre héros était une star du baseball, loué pour ses records. La vie de Karra est bouleversée après le changement de corps, en raison des handicaps de la nouvelle coquille. Fini le sport, avec la transition vers une vie de détective.Après plusieurs décennies, Karra est le « méchant flic » classique des films policiers : buveur, fumeur et constamment exagéré. Un accident, dont nous découvrirons les détails au fil de l'aventure, le conduit à être suspendu de son poste, revenant grâce au soutien de son patron. Cependant, comme il ne peut pas être choisi comme enquêteur principal, il est associé à Sara, une collègue qui a peur du monde extérieur et qui tentera de garder Karra sous contrôle. L'histoire de Nobody Wants to Die se déroule ainsi dans un New York bien différent de celui que nous connaissons tous . Le monde est choqué par l'immortalité atteinte : le soleil a disparu et la ville est un labyrinthe de bâtiments gris et sombre. Entre voitures volantes et tabac de synthèse, on retrouve des technologies qui font un clin d’œil au passé, se révélant hyper modernes. La sensation est celle d'un monde rappelant Bioshock et Fallout , situé dans un décor noir. Comme nous le verrons lors de notre revue, tout est parfaitement fonctionnel à l'histoire racontée et surtout aux mécaniques que l'équipe de Critical Hit Games a créées pour rendre son aventure mémorable.Comme prévu, James Karra et sa partenaire Sara sont appelés pour enquêter sur un mystérieux accident. Un éminent homme politique s'est suicidé dans son luxueux logement et le chef de la police veut un rapport complet. Une fois sur place cependant, le détective Karra se rend compte que quelque chose ne va pas : trop d'éléments ne correspondent pas à l'hypothèse d'un suicide, alors notre enquêteur décide de faire fi des ordres de ses supérieurs pour découvrir la vérité. Les réticences initiales de Sara seront bientôt apaisées par les preuves que nous trouverons sur notre chemin. Pour les collecter, nous devrons explorer une série d'environnements à la première personne, en interaction avec différents points d'intérêt. Bien que les zones dans lesquelles le détective se déplacera soient relativement petites, Nobody Wants to Die fait un superbe usage de l'espace et parvient toujours à donner la sensation d'être dans une ville vaste et vivante . Les ambiances futuristes se mêlent également à quelques éléments plus classiques, comme des vêtements à l'ancienne ou des véhicules volants rappelant ceux des années 40. Tout s'assemble à merveille, intégrant également des éléments de gameplay d'un véritable enquêteur. Au cours des enquêtes, nous pourrons en effet utiliser un appareil à rayons X pour trouver des éléments cachés dans les environnements, ainsi qu'une lampe UV pour détecter le sang et autres traces.Le point central du jeu, cependant, est représenté par les reconstitutions : à l'aide d'un bracelet spécial, le détective Karra pourra rembobiner les événements sur la base des preuves . La sensation que l'on ressent est celle de rembobiner une cassette VHS, mais avec la possibilité d'interagir avec certains éléments. Cela permettra au protagoniste de découvrir de nouvelles pistes et d’élargir la reconstruction temporelle, en remontant de plus en plus loin. Ce faisant, il pourra découvrir la vérité sur les événements survenus dans les différents endroits sur lesquels il se retrouve à enquêter. Dans tout cela, nos acteurs secondaires ne resteront pas silencieux. En interagissant avec divers éléments, nous pourrons suivre diverses lignes de dialogue et même faire des choix à la croisée des chemins qui peuvent modifier l'intrigue. Ce ne sont évidemment pas des bouleversements qui changeront complètement les événements racontés, mais plutôt des décisions qui permettront d'accéder à des options de dialogue cachées, laissant aux joueurs le plaisir de la découverte. Cela garantit également une certaine rejouabilité à une histoire qui, selon votre méthode d'enquête, durera une dizaine d'heures. L'avantage indéniable de ce choix est le rythme très agréable du récit : même avec quelques moments plus détendus, les joueurs n'auront jamais le temps de s'ennuyer.Comme tout bon enquêteur qui se respecte, le protagoniste de Personne ne veut mourir se doit aussi de tirer des conclusions. C'est pourquoi, à la fin des sections de reconstitution, nous nous retrouverons devant un tableau virtuel pour relier les indices . L'objectif sera de répondre aux questions en les faisant correspondre aux éléments que nous avons trouvés sur les scènes de crime. De cette façon, le joueur sera guidé vers la bonne voie, découvrant des implications qu'il avait peut-être manquées. Le processus, bien que nécessitant parfois une réflexion latérale, n’entraîne aucune pénalité ni game over. Quiconque rencontre des difficultés pourra donc simplement faire quelques essais et erreurs sains jusqu'à trouver la bonne réponse. C'est d'ailleurs le leitmotiv de Nobody Wants to Die : le jeu ne se veut jamais complexe ni punitif. La présence même d'un bouton d'aide pour mettre en évidence les preuves sur les scènes donne l'idée d'un titre qui veut s'adapter à tous les types de joueurs. L'objectif principal de l'équipe n'est pas de créer « l'âme des détectives » mais plutôt une expérience narrative engageante et enveloppante, et y parvient parfaitement. Le décor créé par Critical Hit Games est étonnant, riche et plein d'éléments d'histoire . Certains seront visibles de tous, tandis que d’autres devront être recherchés, explorant chaque recoin et vérifiant chaque étagère.Le choix narratif est un autre des éléments qui méritent d'être loués : contrairement à de nombreux jeux futuristes, dans lesquels les personnages se perdent en longues explications de choses qu'ils devraient connaître par cœur, Nobody Wants to Die rend tout extrêmement naturel. Il n’y aura pas d’explications approfondies sur le mécanisme qui permet le changement de conscience, mais plutôt de petites idées, des publicités et de courtes déclarations. Tout semble toujours incroyablement naturel, donnant au joueur le sentiment d'être véritablement un détective immergé dans un monde futuriste. L'écriture des personnages elle-même est vraiment louable : James Karra et ses personnages secondaires rappellent les personnages d'un roman policier noir du bon vieux temps, charismatiques et chacun avec des forces et des faiblesses spécifiques . L'interaction entre eux est toujours authentique, tout comme l'identification du joueur avec le détective est authentique. La possibilité de faire des choix qui ne changent pas l'intrigue mais changent l'âme de James au fil du temps est certainement gagnante et contribue à rendre l'histoire de Nobody Wants to Die vraiment incontournable.Comme nous l'avions déjà anticipé, l'un des éléments qui nous a le plus frappé dans Nobody Wants to Die est sa réalisation technique. Hormis des modèles de personnages qui peuvent paraître un peu anguleux, les décors sont le véritable point fort de l'ouvrage. Le New York du futur, plein de néons et de voitures volantes, est incroyablement fascinant, même si nous ne nous retrouverons jamais dans les rues en liberté . Il en va de même pour les milieux fermés que nous visiterons : de l'appartement de Green, agrémenté d'un cerisier en feu, aux décombres du dirigeable-bar Icarus. Sans trop en dévoiler sur ce que vous allez voir, on peut vous dire que Nobody Wants to Die saura vraiment vous captiver. Tout aussi appréciable est la fluidité générale du jeu, qui tourne sans problème sur PlayStation 5. Ceci tant lors des phases d’exploration que lors des phases de reconstruction. Certains points d'interaction étaient un peu problématiques à localiser et à sélectionner, mais la présence d'un bouton d'aide et surtout l'absence de timer ou quoi que ce soit d'autre pour marquer le rythme du jeu vous feront fermer les yeux sur ces défauts. Nous sommes également sûrs que l'équipe travaille déjà sur un correctif pour rendre son travail impeccable.Un autre point fort du titre est la bande originale, qui ne pouvait manquer de rappeler les années 40 et 50. Les sons sont typiques des films noirs de la vieille école, tandis que la voix des doubleurs fait le reste . On a particulièrement apprécié le ton âpre et rauque de James Karra, un timbre taché par le tabac synthétique, l'abus d'alcool et les problèmes physiques. Seule déception, le titre n'est doublé qu'en anglais : les français devront se contenter de sous-titres, qui sont tout de même de grande qualité et permettent de suivre le récit sans problème. En résumé donc, Nobody Wants to Dier est un thriller noir à l'ancienne, qui aurait tout ce qu'il faut pour devenir une série télévisée à succès. Heureusement pour nous, cependant, Critical Hit Games s'occupe de jeux vidéo, et les fans peuvent profiter de l'aventure du détective Karra et de sa partenaire Sara sur PlayStation 5, en l'achetant à un prix incroyablement bas, par rapport à la qualité générale du jeu. Si vous aimez le genre d'enquête et avez hâte de vous lancer dans une affaire trouble avec des rebondissements, des crimes et des implications choquantes, vous ne pouvez pas manquer un voyage à New York en 2329."Un enquêteur voit la mort sous ses différentes formes au moins cinq fois par semaine." Cette citation d'Evan Hunter résume parfaitement l'aventure de Nobody Wants to Die, un film de science-fiction noir réalisé avec beaucoup de maîtrise et d'habileté par les gars de Critical Hit. L'histoire est incroyablement captivante, se déroulant dans un New York futuriste et vivant, dans lequel la promesse d'immortalité se transforme en un monde au bord du gouffre. Une coupe transversale inquiétante mais aussi extrêmement efficace dans laquelle un détective bouge qui. Empruntant les traits de diverses personnalités bourrues et allergiques aux règles, mais aussi habile et déductif, James Karra vous fera tomber amoureux, tout comme ses assistants et antagonistes. reposez-vous, faisant de Nobody Wants to Die une œuvre incontournable pour les fans du genre. Si vous n'avez pas la possibilité de vous allonger sur la plage et de lire un bon roman policier, alors allumez la console et essayez d'aider le détective Karra. N'abandonnez pas, vous le regretterez.