Édité par Konami, ce jeu de tir à défilement vertical est l'œuvre de la petite équipe écossaise KeelWorks. Deux frères et un de leurs oncles se sont attelés à la réalisation de ce petit bijou, avec sa bande-son, ses cinématiques et son design. Un pari ? Peut-être. Cependant, nous pouvons affirmer avec certitude que, entre les hauts et les bas, il s'agit d'un shoot'em up spectaculaire. Commençons par la partie la plus fissurée de cette aventure. Cygni est une planète où réside une colonie humaine, dans un système solaire éloigné du nôtre, menacée par des biomachines extraterrestres. Il s'agit d'un ennemi sensible et extrêmement agressif, prêt à détruire la colonie elle-même pour reprendre le contrôle de la planète. Nous ne sommes que l'un des héros appelés à défendre la population, en offrant un soutien aérien grâce à nos avions de combat rapides et meurtriers. La campagne, composée de sept missions, nous permet d'abord de faire face à une attaque directe, puis de rechercher la racine de cette menace, l'origine des biomachines. Au cours du voyage, nous explorons d'autres planètes, redécouvrons l'histoire de Cygni et de la colonie humaine. Il s'agit d'un jeu vidéo "patriotique", qui rappelle l'importance de défendre les traditions et les cultures. On y perçoit à la fois une condamnation de la brutalité du colonialisme, et un rappel au respect des autres entités et cultures. Bref, une critique voilée de l'extension erronée de l'idée de "patrie" en "domination". L'histoire est très courte et, si chaque niveau est joué en difficulté Facile, il peut falloir jusqu'à deux heures pour terminer la campagne. Les cutscenes sont propres et bien réalisées, ce qui confère à CYGNI un aspect particulièrement cinématographique. Néanmoins, entre la linéarité peut-être exagérée de la narration et la brièveté de l'expérience, le talon d'Achille du projet demeure. En d'autres termes, KeelWorks aurait pu expérimenter davantage.Si CYGNI : All Guns Blazing n'obtient pas la note maximale sur le plan narratif, il s'en rapproche dangereusement sur le plan du gameplay, bien qu'il ne s'agisse pas d'un jeu de tir à défilement typique. Il ne s'agit pas d'un bullet hell shoot'em up où il faut faire des micro-mouvements pour survivre, en évitant toutes les balles pour ne pas perdre de vies. Au contraire, il vous invite presque à vous jeter sur les ennemis. En fait, il y aura de rares moments où, en difficulté normale, le jeu vous permettra de respirer sans qu'il y ait trop d'ennemis à l'écran. Dans de telles circonstances, cela signifie que des mini-boss, des boss approchent ou qu'il y a un changement clair entre le combat aérien et le combat au sol. Dans le premier cas, il s'agit d'affronter d'innombrables extraterrestres extrêmement rapides (imaginez une ruée vers les Zergs) ou des vaisseaux spatiaux et des biomachines plus résistants et plus meurtriers. Le second, en revanche, peut se dérouler simultanément ou en phases séparées avec des batteries antiaériennes et des monstruosités menaçant les unités alliées au sol. Nous tenons à préciser que l'appui aérien aux soldats au sol ne change pas l'issue du combat, et encore moins le cours de l'histoire. De plus, les troupes ennemies au sol ne doivent pas nécessairement être engagées. Dans certains cas, il est utile de le faire, car ils réduisent les projectiles dirigés vers nous et nous donnent également des ressources pour survivre.En parlant de ressources, c'est précisément cet élément qui rend CYGNI : All Guns Blazing plus stratégique. Notre navette dispose d'unités d'énergie pour réapprovisionner notre bouclier, qui nous défend contre les projectiles et les vaisseaux ennemis en combat direct, et pour réapprovisionner les missiles dont nous disposons. En abattant certains ennemis, nous recevons des cellules d'énergie qui vont directement au bouclier. C'est au joueur de les redistribuer en veillant à ce que leur disposition soit équilibrée. Cette dynamique vous oblige à être très attentif et à être extrêmement rapide avec les commandes. Avec une manette ou sur des PC portables comme Steam Deck, vous risquez de détruire les sticks arrière. En revanche, avec le clavier et la souris, c'est étonnamment plus rapide et intuitif. Tout le système de combat repose donc sur ces points d'énergie, qui font encore plus défaut au niveau Difficile. Sans bouclier, au bout de deux impacts, vous perdez une vie et risquez la destruction. CYGNI est très mouvementé dans son gameplay et la coordination main-œil sera mise à rude épreuve. Il s'agit d'un cycle d'actions très rapide : contrôler les ennemis aériens et terrestres, changer le mode de tir selon les besoins, collecter tous les points d'énergie, les distribuer pendant le combat, lancer des missiles à profusion, et ainsi de suite. Tout cela se fait en quelques secondes. Il est donc conseillé aux débutants de jouer en mode Facile, puis de passer éventuellement en mode Normal, qui offre tout de même un degré de difficulté considérable.Au cours du jeu, cependant, d'importants bonus seront débloqués, des missiles plus rapides au suivi automatique des ennemis, en passant par l'amélioration de l'arme principale pour qu'elle puisse tirer plus de coups dans plus de directions. En les activant en mode facile, vous pourrez ensuite tenter votre chance en mode normal et difficile avec des armes de plus grande valeur. En ce qui concerne les graphismes, CYGNI : All Guns Blazing est incroyable. Esthétiquement, il est riche en détails, les décors des niveaux sont fantastiques à regarder. Le design des vaisseaux spatiaux est remarquable et leurs mouvements à l'écran sont clairs, facilement visibles pour le plaisir des yeux mais aussi pour faciliter le jeu lui-même. On pourrait presque parler d'une peinture cyberpunk en constante évolution, avec des éléments de réalisme inattendus. Il s'agit en tout point d'un jeu de tir cinématographique, si l'on considère également la partition orchestrale qui enveloppe les oreilles et le sound design immersif, qui est lui aussi particulièrement soigné. Cependant, il reste exigeant pour les systèmes de dernière génération, c'est d'ailleurs pour cela que le jeu n'est pour une fois pas crossgen. Le jeu est également exigeant pour le portefeuille, avec un prix de vente fixé à 29,99 euros sur PS5. Bien qu'il y ait un mode Arcade rejouable à l'infini, nous trouvons le prix assez élevé pour la campagne proposée.CYGNI : All Guns Blazing est un glorieux shoot'em up, à l'ancienne mais prêt à impressionner. L'histoire parvient à être intéressante, mais pas entièrement, et constitue sans aucun doute le talon d'Achille du titre, tout comme les performances qui sont loin d'être granitiques. Esthétiquement, le jeu est remarquable et extrêmement soigné. Le design contribue à faire de CYGNI un bullet hell stratégique, un défi inhabituel pour les vétérans et étonnamment accessible pour ceux qui approchent le genre. Il s'agit peut-être d'un titre de niche, mais il est savoureux.