Le championnat de Formule 1 2024 est déjà à mi-parcours, avec une McLaren résolument plus véloce, Sir Lewis Hamilton proche de ses débuts chez Ferrari, et Max Verstappen en lutte permanente avec un Lando Norris de plus en plus féroce. Pour les joueurs, cette période de l'année ne signifie qu'une chose : le retour du gestionnaire maison de Frontier Developments, F1 Manager 2024. Les fans peuvent enfin se réjouir car, avec cette édition, le manager du studio britannique se dote de nombreuses nouveautés tant attendues par le public. En premier lieu, le mode Créer une équipe. Il est désormais possible de créer sa propre équipe et de l'ajouter à la grille de départ, en choisissant parmi les cinq décors disponibles. Vous pouvez partir de zéro avec un petit budget, en tant qu'équipe en devenir. Vous pouvez aussi recréer une équipe d'antan et la ressusciter, avec des moyens financiers à votre disposition et un attrait non négligeable pour les autres pilotes. En outre, un éditeur de logo, de livrée, de casque et de combinaison vous permet de personnaliser entièrement votre équipe. Le système de mentalité, qui indique le niveau de bonheur et de satisfaction des pilotes, des directeurs d'équipe et du personnel, arrive également. Il varie en fonction des performances durant les week-ends de course, mais aussi du type et des conditions de leur contrat. Plus l'atmosphère est bonne, du siège au paddock, meilleurs sont les résultats en termes de développement des composants et de gestion du week-end, des essais libres à la course elle-même.Un autre ajout est le système d'affiliation pour les nouveaux talents, qui permet d'avoir un maximum de 10 pilotes prometteurs entre la F3 et la F2 pour les amener jusqu'à la F1. La mentalité influe également sur leur vitesse de croissance, de même que la qualité des installations. Le système de sponsoring, quant à lui, a été remanié en profondeur : chaque saison, il est possible de choisir plus d'un sponsor, sous la forme de forfaits de 6 semaines, avec des paiements immédiats ou reçus par le biais d'événements hebdomadaires, ce qui peut toutefois avoir des effets négatifs sur les pilotes, le personnel ou les structures d'équipe. Avec ce remaniement, la "négociabilité" des pilotes est également introduite, ce qui indique leur attrait aux yeux des sponsors. Enfin, les problèmes mécaniques des voitures pendant la course viennent enfin renforcer le réalisme de la simulation. A cela s'ajoutent des améliorations au niveau de la visualisation de la course, de la ligne de course et des ajustements au niveau de l'agressivité/passivité des pilotes, en fonction des ordres que l'on donne.Nous devons admettre que l'expérience ne varie pas beaucoup par rapport au dernier chapitre. Les nouveautés de F1 Manager 2024 sont sans aucun doute les bienvenues - et certainement nécessaires, pour être honnête. Les bases solides de F1 Manager 2023 demeurent. Il s'agit d'un gestionnaire complexe et réaliste dont l'interface utilisateur a également été légèrement modifiée pour être plus claire et plus intuitive. Après tout, bien que F1 Manager n'ait jamais semblé trop lourd sur la micro-gestion, il y a un mouvement vers une plus grande richesse d'éléments à considérer, c'est-à-dire une expérience de simulation plus complète et articulée. Chaque année, il faut se demander s'il faut développer de nouveaux composants et à quel moment, notamment en raison des votes sur les changements de règles. Il est également possible de développer les structures plutôt que le véhicule, ou de travailler sur l'attrait de l'équipe pour les pilotes afin qu'ils soient plus agréables à regarder pour le public. F1 Manager 2024 est un jeu de gestion qui nécessite la recherche constante d'un équilibre du paddock au QG, et il n'est pas si facile de le trouver, notamment à cause d'un bon nombre de bugs. Au moment de la publication de cet article, un certain temps s'est écoulé depuis le lancement effectif de F1 Manager 2024, en partie à cause des précédents observés avec l'édition 2023, des problèmes hérités, malheureusement, de la version 2022. Le même inconvénient se reproduit cette fois-ci, bien que beaucoup d'eau ait coulé sous les ponts depuis le premier jour.La dynamique des contre-offres de contrat ne fonctionne pas correctement, de sorte que les négociations avec les pilotes sont continuellement entravées. Les salaires des pilotes générés par le jeu sont irréalistes, en particulier pour nos équipes affiliées, qui sont automatiquement créées avec une faible cote et des contrats déséquilibrés. Dans certains cas, les sponsors ne paient pas non plus. Ajoutez à cela le comportement anormal de l'IA, les dépassements et les contre-dépassements qui se produisent constamment et qui enlèvent tout réalisme à la course. Ou encore, les animations d'arrêt au stand héritées de F1 Manager 2022 qui ruinent encore l'immersivité avec des bugs visuels, des modèles qui fusionnent ou disparaissent, et bien d'autres choses encore. F1 Manager 2024 est donc, comme l'année dernière, caractérisé par d'agréables nouveautés et de tristes problèmes non résolus. En se rappelant que le support s'est terminé deux mois après le lancement de l'édition 2022, nous espérons qu'en réalité la pratique est de fournir aux joueurs des correctifs en temps opportun avec des patchs correctifs et l'introduction de nouvelles fonctionnalités. Nous devons admettre que, depuis le lancement, il y a eu plusieurs correctifs pour des problèmes techniques. Le dernier correctif pour les problèmes de contrats mentionnés ci-dessus est en cours de développement depuis le 24 juillet, mais après deux semaines, il n'y a toujours pas l'ombre d'un téléchargement disponible. Néanmoins, le jeu reste populaire et a un potentiel considérable. La question reste la même que l'année dernière : quand Frontier réussira-t-il à mettre au point la formule dès le lancement ? La localisation française est bien faite, mais il est évident que les commentaires de course ont recyclé les doublages de F1 Manager 2022. A noter qu'aucune édition physique ne semble prévue cette année.F1 Manager 2024 poursuit la fâcheuse tendance observée avec le titre précédent. Ce troisième " chapitre " ose davantage et introduit le mode Créer une équipe, les pannes mécaniques, le moral complet des équipes et un système d'affiliation pour amener les nouveaux pilotes de la Formule 3 à la Formule 1. Il est cependant dommage que, même quelques semaines après le lancement, des bugs majeurs subsistent, certains existant même dans F1 Manager 2022. Le potentiel demeure et est évident, l'expérience managériale s'est également améliorée et est agréable. Cependant, nous sommes encore loin d'une dimension idéale, plus réaliste et plus propre.