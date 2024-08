Nous sommes catapultés dans le monde du jeu sans trop de préambules : nous sommes des explorateurs et, après avoir atteint un mystérieux monument antique, nous devrons résoudre 50 énigmes avant de découvrir le mystère qui se cache derrière ce lieu sauvage . Une intrigue très simple, celle du titre, qui sert juste à donner un contexte et une explication aux choix artistiques effectués : après tout, ce type de jeu n'a pas pour prérogative une intrigue particulièrement complexe donc, en soi, ne considérez pas cela comme une chose négative. Les énigmes que nous devrons résoudre consistent à déplacer des pierres lumineuses spéciales sur des plates-formes tout aussi particulières : notre tâche sera de faire en sorte que toutes les plates-formes soient éclairées par les pierres. Chaque pierre, en effet, nous montrera dans quelles directions elle peut éclairer : cela signifie en bref que nous devrons faire de notre mieux pour tout mettre à la bonne place. Nous n'avons pas trouvé une grande variété de situations dans les 50 petits niveaux qui composent l'aventure : de temps en temps quelques épines qui sortent du sol, oui, mais rien de significatif qui permette au gameplay de devenir plus complexe ou intrigant à mesure que nous continuez à travers les niveaux. L'aventure elle-même, entre autres, ne semble pas particulièrement pérenne : chaque petite énigme (l'éclairage d'une plateforme donnée) correspond à un niveau et, compte tenu également de la faible présence d'éléments qui compliquent l'expérience au fur et à mesure, aucune de ces énigmes n’est particulièrement difficile. En termes simples, terminer Glyphs of Gitzan vous prendra probablement moins d'une heure, et une fois que vous aurez atteint le niveau 50, il n'y aura plus d'après-jeu ou de contenu similaire à apprécier. Bref, une longévité assez maigre : malgré le fait d'être face à un titre qui s'achète à moins de 5 euros, il nous a semblé juste d'attendre quelque chose de plus.Passant au style graphique et aux choix technico-artistiques, on se retrouve face à un travail assez particulier : le style graphique de Glyphs of Gitzan est volontairement minimal et avec un attrait "rétro", mais surtout, on remarque comment le choix de réduire le monde du jeu à environ un quart de l'écran total rend l'expérience difficile à digérer (le reste de l'écran est occupé par l'arrière-plan, agréable à l'œil mais inutile en pratique). Il est donc difficile de bien comprendre ce qu'il y a à l'écran : si l'on ajoute à cela un éclairage assez faible (sans doute dû à la volonté de créer "l'ambiance") on peut affirmer que la partie la plus difficile du le jeu ne consistait pas tant à terminer les énigmes qu'à voir ce que nous faisions ! Quant au secteur sonore, bien que le titre soit capable de nous projeter au moins visuellement dans la bonne ambiance avec seulement quelques pixels, on retrouve ce que l'on peut presque considérer comme une absence totale de celui-ci : une bande-son pratiquement réduite à l'essentiel et des bruitages tout aussi discrets. C'est vraiment dommage car, après tout, les possibilités ne manquaient pas dans ce sens. Concernant l'aspect purement technique, on souligne la fluidité du jeu dans toutes ses phases : il n'y a pas de bugs, de lag ou de problèmes de freeze. Au contraire, on retrouve cependant une cartographie des commandes assez déroutante (il suffit de cliquer par erreur sur le bouton latéral R1 pour "revenir" d'une poignée de niveaux sans possibilité de retirer l'action) et une légère forme d'input lag qui amène souvent notre petit protagoniste à déplacer sa pierre plus loin qu'il n'aurait dû le faire.Glyphs of Gitzan est un titre extrêmement court qui ne satisfera sans doute pas la soif de mystère des amateurs de puzzles : l'ambiance est là, mais le contenu est excessivement dépouillé.