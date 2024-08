Développé par Panda Indie Studio, RPM: Road Punk Mayhem est un jeu de tir vertical qui ne vous prend pas par la main, ne fait jamais preuve de pitié et oblige les joueurs à devenir meilleurs. La courbe d'apprentissage et le facteur de difficulté sont raides, mais vous adorerez chaque seconde de ce jeu tout en en redemandant. Construit autour d'un thème visuel post-apocalyptique rock et hard rock, RPM ne lâche jamais l'accélérateur. Avec des dizaines d'ennemis et de projectiles à l'écran qui tentent toujours de vous tuer, chaque partie est poussée à 11. De plus, si les ennemis ne vous tuent pas (ce qui sera certainement le cas), la bande-son avec tremblements d'écran le fera. La bande-son métal est de qualité et fait autant de bruit que le compteur de morts. Il y a quelques gimmicks qui distinguent ce shmup vertical des autres. Tout d'abord, le jeu ne remplit pas tout l'écran ; il utilise juste environ le tiers central comme le montre les images ci-dessous, avec un style graphique Mad Max en cel-shading bien conçu. Idéalement joué avec un moniteur compatible avec le mode tate, le petit espace rend les petits mouvements encore plus critiques. L'autre astuce vient de son système de tir et de téléportation, deux fonctionnalités impératives que le joueur doit maîtriser mais que le jeu ne lui demande jamais. Si le bouton de tir est maintenu, la puissance de feu est augmentée mais au détriment de la vitesse de déplacement. Cependant, après avoir expérimenté les commandes, qui ne sont pas réglables, nous nous sommes rendus compte qu'il y avait deux boutons de tir. L'un permet l'attaque la plus puissante mais avec des mouvements plus lents tandis que l'autre tire rapidement les tirs standards mais à pleine vitesse (vous n'avez donc pas besoin d'appuyer sans relâche sur les boutons pour traverser chaque niveau). Il n'y a pas d'écran de carte du contrôleur, le joueur doit donc comprendre ce que fait chaque bouton en tâtonnant, ce qui est beaucoup plus fastidieux et rageant qu'il ne devrait l'être.Le système de téléportation est encore plus important que les options de tir. Au fil du temps, le joueur peut appuyer sur rond pour entrer dans un mode de ralentissement. Ici, un périmètre circulaire entoure le véhicule du joueur et celui-ci peut se déplacer vers n'importe quel endroit de cette zone avant que le temps de ralentissement ne s'épuise. La seule façon de survivre est de maîtriser cette capacité, mais encore une fois, sans aucun tutoriel pour l'apprendre au joueur. Par exemple, dans la première étape, un mur à pointes non destructible se déplace du haut de l'écran vers le bas. La seule façon d'éviter les dégâts est de remplir le compteur de téléportation, de l'activer lorsque le véhicule est sur le point de subir des dégâts et de se téléporter de l'autre côté avant l'expiration du délai de deux secondes. Ainsi, non seulement le joueur doit surveiller la puissance de feu et la vitesse, mais le compteur de téléportation doit également être maintenu et chronométré de manière appropriée. RPM est un véritable bullet hell. Parfois, il y aura plus d'ennemis et de tirs laser sur l'écran que n'importe quoi d'autre. Souvent, la survie se résume à se déplacer à quelques millimètres près entre les balles. Les boss sont également des actes d'usure difficiles car ils nécessitent tous une énorme puissance de feu pour être vaincus. En d'autres termes, ce n'est pas un jeu de tir de type pick-up-and-play. Avec trois vies et des continuations limitées, attendez-vous à vous faire rosser bien avant de voir le boss du premier niveau la première fois que vous jouez. Lors de votre deuxième tentative, vous parviendrez peut-être à atteindre le boss, mais si vous y parvenez, vous mourrez pendant cette bataille. Peut-être pourrez-vous vaincre le boss de niveau 1 après quelques tentatives, car vous commencerez à mémoriser certains schémas et à apprendre à vous téléporter. Le fait est que c'est l'un de ces jeux qui exige la perfection pour réussir et la seule façon d'y parvenir est de s'entraîner. Le classement en ligne garantit également que la concurrence reste féroce, en particulier avec le système de score combo en place.RPM: Road Punk Mayhem est un jeu de tir solide, mais il ne convient pas à tout le monde. La courbe d'apprentissage exigeante et déroutante peut amener certains joueurs à abandonner avant que les choses ne deviennent bonnes, mais les amateurs de shoot apprécieront le voyage.