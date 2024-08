ESET PROTECT fait sensation dans les critiques sur G2, avec 27 badges de leader dans les rapports de l'été 2024

Le texte suivant est issu d'un communiqué de presse et ne reflète en rien l'opinion de la rédaction.

Bratislava, le 9 août 2024 — ESET, un leader mondial en cyber-sécurité, a été reconnu comme leader dans 27 catégories importantes dans les rapports Eté 2024 de G2. Moins de 4 % de tous les produits de G2 ont obtenu le badge très convoité de « Leader ». Ceci place ESET PROTECT dans le groupe d'élite. La position de leader d'ESET dans le Small-Business Grid pour les suites de protection des terminaux lui assure une place parmi les trois premiers fournisseurs.« Cette distinction souligne la confiance et la satisfaction de nos utilisateurs et notre engagement à offrir une valeur ajoutée supérieure à nos clients avec nos solutions de sécurité », a déclaré Mária Trnková, directrice marketing d'ESET. « Nous remercions nos clients pour leurs commentaires positifs et leur soutien continu. Cela nous pousse à continuer d'innover et d'améliorer nos offres. »La plate-forme ESET PROTECT combine des fonctionnalités efficaces de prévention, de détection et de réponse aux violations, renforcées par des services gérés et professionnels d'ESET, ainsi que par des renseignements sur les menaces. Elle a été conçue pour être simple, modulaire, adaptable et continuellement mise à jour afin de répondre aux besoins des clients. Sur la plate-forme G2, des organisations de toutes tailles lui ont exprimé leur confiance avec des avis toujours positifs. Les solutions d'ESET continuent à recevoir de nombreux éloges. 98 % des utilisateurs attribuant une note de 4 ou 5 étoiles à l'entreprise de cyber-sécurité et 94 % des utilisateurs déclarant qu'ils recommanderaient ESET PROTECT à leurs collègues.Sur la plateforme G2, ESET PROTECT est reconnu pour son écosystème de sécurité complet et sa technologie multicouche (multilayered technology), avec une protection inégalée dans de nombreuses catégories, dont les plates-formes de protection des terminaux, les outils d'analyse des maliciels, le sandboxing réseau, la gestion des terminaux, l'antivirus, le chiffrement, la sécurité des données mobiles, etc. Les récentes mises à jour de l'offre commerciale d'ESET ont été bien accueillies par les analystes et les clients, renforçant sa présence sur le marché et sa position de leader.G2, une plateforme de premier plan pour les solutions d'entreprise évaluée par ses pairs, permet aux entreprises de prendre des décisions éclairées en se basant sur des commentaires authentiques de clients. Voici quelques commentaires à propos d'ESET PROTECT, lui donnant un label de confiance et prouvant que ses solutions apportent une réelle valeur ajoutée :« ESET PROTECT est une des meilleures solutions de sécurité pour votre entreprise. »« Désormais, notre protection est bien meilleure, grâce à ce qui différentie ESET : sa technologie multicouche. »« Un des meilleurs produits de sécurité pour terminaux. Nous sommes rassurés de savoir que la sécurité pour terminaux d'ESET est simple à utiliser et conviviale. »« Les coûts ont baissé et la protection est d'un niveau élevé. »« Il semble détecter tous les problèmes et les résout avant qu'ils ne deviennent plus importants. Il ne nous a pas encore fait faux bond. Très facile à implémenter. Un bon support client chaque fois que nous en avons eu besoin. »Lisez tous les avis actuels sur ESET PROTECT. Retrouvez plus d'informations sur ESET et sa gamme de solutions de sécurité ici.