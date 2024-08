Star Wars : Bounty Hunter

Bounty Hunter se déroule dans l'univers de Star Wars , peu de temps après les événements de La Menace Fantôme, et explique comment Jango Fett a été choisi comme modèle pour l'armée de clones. Le gameplay rappelle Star Wars Shadow of the Empire sur Nintendo 64 et offre la même sensation générale que les autres jeux Star Wars basés sur des personnages. Cette similitude le rend immédiatement accessible pour les jeux de type pick and play, mais il en résulte également un jeu rempli de déjà-vu. Si vous avez déjà joué à l'un des titres Star Wars du début des années 2000, vous aurez souvent l'impression d'avoir déjà joué à ce jeu. Les commandes sont assez simples. Une gâchette verrouille les méchants, une autre active votre jetpack; un bouton permet de vous accroupir, un autre active une action, un autre sert à tirer, un autre déclencher le regard libre, le joystick déplace Jango et le pavé de commande fait défiler les armes. Le seul contrôle majeur qui permet de faire défiler les armes est que vous devez retirer votre pouce du joystick pour changer d'arme, ce qui rend difficile l'esquive des tirs ennemis. Heureusement, l'immobilisation, comme lors du changement d'arme ou de la numérisation, n'entraîne généralement pas la mort. Bounty Hunter n'est pas si difficile que ça. Vous pouvez traverser le premier chapitre (monde) du jeu sans être touché par les tirs ennemis. Cela peut être une combinaison de toutes les esquives acrobatiques que vous pouvez effectuer, mais les niveaux suivants semblent simplement augmenter le nombre d'ennemis au lieu de la difficulté. Parmi les nouveautés, on nous propose de nouvelles formes de contrôle. Tout comme dans les aventures de Lara Croft, nous avons la possibilité de choisir entre le classiques et le moderne.En général, chaque niveau demande à Jango de traquer une prime particulière. Cela implique de tirer sur des hommes de main et sur des éléments de plateforme. En plus de l'objectif principal, Jango a également la possibilité de traquer d'autres primes sur le côté. Pour localiser ces autres primes, vous devez utiliser votre scanner pour identifier puis marquer la cible. Sélectionnez simplement le scanner dans l'inventaire, puis entrez en mode de recherche libre pour commencer la numérisation. Lorsque le scanner scanne chaque individu, il n'affiche aucune prime ou un profil détaillé ainsi que des informations indiquant si le sujet est recherché mort ou vif. Lorsque le scanner a localisé une prime, appuyez sur le bouton a pour le marquer, puis lorsque vous capturez (à l'aide du fouet) ou tuez la cible, vous recevez la récompense. Comme vous ne pouvez pas bouger pendant la numérisation, je vous recommande d'éliminer les méchants au préalable (ne vous inquiétez pas, pour une raison quelconque, les autres primes ne sont jamais armées et peuvent être trouvées recroquevillées dans les coins ou en train de s'enfuir). L'autre problème avec le gameplay général est l'absence de toute sorte de carte ou de radar. Les niveaux labyrinthiques peuvent vous amener à tourner en rond si vous manquez une petite grille cachée dans un coin sombre. Aucun de ces objets n'est indispensable, mais ils auraient été un ajout pratique. Si Jango a un chalumeau monté sur son poignet, pourquoi ne peut-il pas avoir une carte montée sur son poignet ?La caractéristique la plus soignée et la plus brute de Bounty Hunter étaient les graphismes ... en 2002. Les séquences FMV peuvent parfois vous convaincre qu'il s'agit de séquences d'un véritable film Star Wars et les modèles de personnages ressemblent à leurs homologues du film. Les niveaux sont peuplés de personnages divers (sauf que les méchants semblent toujours se ressembler) et d'autres signes de vie tels que des vaisseaux spatiaux. Avec ce remaster, il y a beaucoup à dire mais visuellement, le jeu n'a subi aucun changement majeur. Les modèles de personnages sont agréables, les animations de Jango Fetts assez bien décomposées. La fonctionnalité la plus cool est la possibilité d'utiliser une torche montée sur le poignet pour couper à travers certains types de grilles et de portes. Lorsque vous êtes confronté à un tel obstacle, appuyez sur le bouton d'action et Jango découpera le contour d'une porte et l'abattra. C'est tout simplement amusant de regarder les animations de Jango alors qu'il coupe des portes, cible deux ennemis avec ses doubles blasters et effectue divers sauts et roulades. Lorsqu'une cible est verrouillée, si vous appuyez sur une direction et appuyez sur sauter, vous basculerez dans cette direction. Le même mécanisme vous permet de vous mettre hors de danger lorsque vous êtes verrouillé et appuyez pour votre accroupir. Si vous chronométrez bien les choses, vous pouvez sauter dans les airs, faire un salto, puis exploser plus haut avec votre jetpack. Le simple fait d'effectuer ce genre d'acrobaties peut vous amuser pendant des heures. Mais tout n'est pas rose. Vous découvrirez plusieurs problèmes graphiques tout au long du jeu qui peuvent parfois apporter un peu de comédie au gameplay.Lorsque Jango grimpe aux échelles, son animation semble vraiment saccadée, comme s'il était tiré vers le haut par un marionnettiste sous amphétamine. Dans les coins, la caméra commence à paniquer et lorsque les ennemis meurent, la moitié de leur corps tombe à travers un mur. À un moment donné, nous avons eu Jango coincé entre un bloc en mouvement et un mur, ce qui a déclenché la séquence de chute vers son destin. En gros, les bugs de collisions d'origine sont toujours bien présents et on a l'impression que ce n'était pas une priorité de les corriger. La plupart des musiques de Bounty Hunter sont tirées de la bande originale de John Williams Attack of the Clones , avec quelques morceaux originaux. Les effets sonores donnent l'impression que vous naviguez dans des environnements vivants. Vos bottes résonnent dans les escaliers, vous pouvez entendre les navires passer au-dessus de vos têtes et les ennemis crient « Il est là-bas ! », « Quelqu'un arrive ! » et « Attrapez-le ! », tandis que les passants disent des choses telles que « Il n'y a pas de prime sur ma tête ! » ou « Qui est-ce ? » Jango est doublé par Temuera Morrison, qui a joué Jango dans Attack of the Clones . Les autres personnages principaux ressemblent à leurs homologues, bien que leur voix ne soit pas exclusivement celle de leurs homologues. En ce qui concerne la rejouabilité, il ne semble pas y avoir de moyen de modifier le niveau de difficulté. Il existe quelques bonus pour terminer rapidement certains niveaux, collecter des jetons secrets, attraper des primes supplémentaires et terminer le jeu. Ces bonus consistent en une bande dessinée (quelques pages sont débloquées à chaque niveau), des cartes à collectionner Star Wars, des illustrations conceptuelles et des bêtisiers de la production du jeu. Il n'y a rien de totalement exceptionnel, mais au moins il y a des avantages.Star Wars Bounty Hunter reste un jeu amusant vingt-deux ans après sa sortie, il n'est tout simplement pas très profond. Si vous cherchez quelque chose que vous voulez simplement prendre pour passer le temps ou si vous voulez quelque chose qui ne nécessite pas de réflexion approfondie, c'est un bon choix.