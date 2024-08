Tombi ! Special Edition

Malgré les critiques positives des fans et des critiques, Tombi (ou Tomba comme on l'appelait aux Etats-Unis), n'a pas connu beaucoup de succès commercial. Cependant, au fil des années, le jeu a suscité un certain culte et pour une bonne raison. Ce jeu de plateforme développé par Whoopee Camp avait attiré l'attention car il s'agissait de la première oeuvre de Tokuro Fujiwara, créateur notamment de Ghosts'n Goblins, depuis son départ de Capcom. L'histoire raconte les aventures d'un garçon sauvage aux cheveux roses nommé Tomba qui poursuit un groupe de cochons maléfiques appelés Koma Pigs. Ils ont volé un bracelet au garçon qui lui avait été donné par son grand-père. Tombi se retrouve dans un village où il rencontre finalement le sage de 100 ans. Il raconte ensuite à Tombi l'histoire des sept cochons maléfiques qui dirigent les Koma Pigs. Ils sont apparus de nulle part et ont transformé la terre en un endroit dangereux et inhospitalier. Ils ont accumulé de l'or qui est la source de leur pouvoir, c'est pourquoi ils ont volé le bracelet de Tombi. C'est maintenant à Tombi de trouver les sept cochons maléfiques et de les vaincre pour sauver le pays et récupérer son bracelet. L'histoire est certes basique, mais elle n'est pas le point central du jeu. Cela vient de la multitude de quêtes à accomplir. Le but ultime est de trouver sept sacs maléfiques qui révéleront où se trouvent les sept repaires de cochons maléfiques. Entrez ensuite, battez-les et transformez l'endroit sur lequel ils ont jeté leur sort. Cependant, pour trouver les sacs, vous allez devoir explorer une myriade d'endroits farfelus, chacun avec des défis uniques.De la forêt des nains infectée par des spores à la montagne du Phénix où souffle un vent violent, en passant par le village de Baccus où les habitants ont été transformés en souris. Chaque nouvel endroit a son propre look et son propre style, imaginés dans de belles couleurs. Les graphismes sont sans aucun doute l'élément le plus remarquable du jeu. Cependant, c'est loin d'être la seule chose qui mérite d'être saluée. Comme mentionné précédemment, la variété des quêtes est fantastique et elles ne deviennent jamais ennuyeuses ou répétitives. Certaines sont aussi simples que de trouver un objet et de l'apporter à un personnage, mais les suivantes deviennent vraiment complexes et déroutantes. Terminer chacune d'entre elles est une tâche difficile et garantit qu'il y a de nombreuses raisons de revenir en arrière et de rejouer les zones. Un gameplay 2D simpliste et des commandes serrées le rendent encore meilleur, net tout en étant traditionnel. S'il y a un domaine dans lequel Tomba ne se démarque pas, c'est la musique. Les effets sonores sont excellents, mais la musique ne l'est pas vraiment, à une exception près. Chacun des mondes a une atmosphère un peu loufoque et seule la forêt des nains transformée semble différente.Whopee Camp n'existant plus depuis très longtemps, c'est Limited Run Games qui est à l'origine de ce portage utilisant leur moteur Carbon. Oui c'est plus un portage HD qu'un réel remaster, le titre est en haute définition et plus net qu'il ne l'était sur PS1, mais les graphismes sont restés les mêmes que l'original, il en va de même pour les chargements toujours présents mais beaucoup plus courts, alors que bien sur il est possible de jouer en analogique ce qui n'était pas le caas à l'époque. Côté nouveautés, il y a d'abord la possibilité d'ouvrir un menu (via R2 dans cette mouture PS5) qui permet d'effectuer des sauvegardes instantanées, de modifier la résolution et les effets graphique. Ensuite, il y a la fonctionnalité rembobinage (via L2) qui permet de repartir en arrière si vous avez fait une chute ou perdue une vie. Enfin, le menu Extras comporte une foule de publicités imprimées classiques, d'emballages et de manuels originaux, de documents de développement inédits et d'œuvres d'art originales en haute résolution, ainsi qu'une interview vidéo de Tokuro Fujiwara. A noter qu'une édition physique est disponible chez Limited Run Games.Tombi se démarque totalement d'une console (PS1) qui a sorti une pléthore de jeux de plateforme 3D. Ce qui fait qu'il vaut vraiment la peine d'y jeter un œil. Le temps ne l'a pas gêné et il est toujours aussi amusant qu'il y a plus de 20 ans.