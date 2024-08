ESET, fournisseur représentatif dans le guide du marché Gartner® 2024 pour la détection et la réponse gérées

Le texte suivant est issu d'un communiqué de presse et ne reflète en rien l'opinion de la rédaction.

● ESET est fournisseur représentatif dans le rapport Gartner® Market Guide for Managed Detection and Response (MDR).● Le service MDR 24/7 offre un accès direct aux experts en cyber-sécurité et en technologie d'ESET, pour aider les clients à détecter, analyser, enquêter et répondre de manière proactive aux cyber-menaces.BRATISLAVA, le 2 août 2024 — ESET, un leader mondial en cyber-sécurité, est fier d'annoncer sa reconnaissance en tant que fournisseur représentatif dans le dernier rapport Gartner® Market Guide for Managed Detection and Response. Cette reconnaissance souligne son engagement à fournir des services de cyber-sécurité en matière de détection et de réponse gérées (MDR).Les services MDR sont essentiels dans le monde actuel de la cyber-sécurité. Selon le rapport Gartner, «les services MDR fournissent aux clients des fonctions SOC modernes, clés en main, délivrées à distance et gérées par des humains, permettant de stopper et de contenir les menaces. Les responsables sécurité et gestion des risques devraient utiliser cette étude pour identifier les services MDR qui répondent aux exigences de risque de leur entreprise. »Les services MDR d’ESET offrent une protection en cyber-sécurité qui donne accès à des experts sans avoir recours à du personnel interne, en améliorant et en simplifiant les flux de travail sécuritaire et en ajoutant des fonctionnalités telles qu’ESET AI Advisor, qui contextualise les détections et aide les administrateurs novices et expérimentés à protéger plus facilement leurs environnements. Le MDR, basé sur l’IA de l’entreprise, identifie les menaces au stade précoce et garantit des taux de détection élevés et un minimum de faux positifs. Fonctionnant 24/7 et 365 jours par an, les services garantissent une surveillance continue et une réponse rapide aux incidents, aussi dans des environnements hybrides. Ceci permet un temps de réponse compétitif de 20 minutes seulement. L’offre d’ESET aide les organisations à mettre en place des contrôles essentiels pour l’assurabilité et la conformité réglementaire, réduisant les risques juridiques et les sanctions.« Avec le portefeuille MDR, nous proposons une solution qui répond aux besoins des entreprises de toutes tailles. Les enjeux n'ont jamais été aussi élevés, chose reconnue par les régulateurs et les fournisseurs de cyber-assurance. Si une entreprise est vraiment déterminée à renforcer sa sécurité, à lutter contre les menaces tout en restant conforme, ESET MDR peut lui donner cet avantage concurrentiel. Nous sommes fiers d'être reconnus comme fournisseur représentatif dans le Gartner Market Guide 2024 », a déclaré Pavol Balaj, Chief Business Officer chez ESET.Les services MDR aident les entreprises à réduire leur temps de réponse aux menaces et à voir en détail leur exposition à ces menaces. Le service MDR adapté est plus rapide que les efforts internes du SOC et bien plus complet et flexible que l'administration informatique générale des entreprises. Ainsi, pour répondre à ces deux défis, ESET propose ses services MDR en deux niveaux d'abonnement répondant aux différents besoins des entreprises. Pour les PME, ESET PROTECT MDR propose des fonctionnalités de sécurité robustes et une assistance experte, garantissant une protection de haut niveau sans complexités inutiles. Quant aux autres, ESET PROTECT MDR Ultimate leur offre des capacités de sécurité améliorées, une détection proactive des menaces ainsi que des services de réponse complets, garantissant une protection optimale et une conformité réglementaire.D’après le rapport, « on peut utiliser les services MDR pour obtenir des opérations de sécurité pilotées par l’homme, 24/7, délivrées à distance, lorsqu’il n’y a aucune capacité interne. Les services MDR doivent également être utilisés lorsque l’organisation a besoin d’accélérer ou d’augmenter les capacités d’opérations de sécurité existantes. »Découvrez plus d’informations sur les services MDR d’ESET here.Gartner, Market Guide for Managed Detection and Response, By Pete Shoard, Andrew Davies, Mitchell Schneider, Angel Berrios, Craig Lawson, 24 June 2024.GARTNER est une marque déposée et une marque de service de Gartner, Inc. et/ou de ses filiales aux États-Unis et dans le monde et est utilisée ici avec autorisation. Tous droits réservés.Gartner ne cautionne aucun fournisseur, produit ou service décrit dans ses publications de recherche et ne conseille pas aux utilisateurs de technologie de sélectionner uniquement les fournisseurs ayant les meilleures notes ou autres désignations. Les publications de recherche de Gartner contiennent les opinions de l'organisation de recherche Gartner et ne doivent pas être interprétées comme des déclarations de fait. 