Nostalgie du bon vieux temps ? Ne vous inquiétez pas, Nintendo a la solution pour vous. Cet été, une nouvelle collection de jeux du passé vient rafraîchir vos après-midi sous le parasol. Nintendo World Championships: NES Edition vous permettra de revivre l'excitation grâce à des centaines de défis basés sur certains des plus célèbres classiques de l'ère NES. Une nouvelle collection de classiques du passé sur Nintendo Switch qui vous proposera d'affronter d'autres joueurs du monde entier dans une compétition record, le tout, bien sûr, dans le style des années 90. En effet, tout a commencé avec le Nintendo World Championship de 1990, le père de toutes les compétitions d'eSport. Ce tournoi, qui s'est déroulé à Los Angeles, a été le premier grand événement compétitif de jeux vidéo qui a mis à l'épreuve un grand nombre d'enfants américains avec quelques classiques de la NES, la première console de salon de Nintendo. La compétition a été inspirée par le film The Wizard, connu sous le nom de Vidéokid : L'Enfant génial, dans lequel le personnage principal, un jeune garçon nommé Jimmy, s'essayait à Super Mario Bros. 3, qui n'était pas encore sorti, et battait la concurrence. Nintendo a donc décidé de rendre hommage, plus de trente ans après, à cet événement avec une nouvelle collection de titres NES, après les différents NES Remix sortis sur la Wii U et la 3DS. Mais cette fois, la proposition est encore plus riche, avec des objets à collectionner et, surtout, un mode en ligne étoffé. Le concept est simple : il ne s'agit pas d'une simple collection de ROM de l'ère NES, mais d'une série de défis pouvant durer de quelques secondes à quelques minutes, basés précisément sur les classiques de la Nintendo Entertainment System.Balloon Fight, Donkey Kong, Excitebike, Ice Climber, Kid Icarus, Kirby's Adventure, Metroid, Super Mario Bros., Super Mario Bros. 2, Super Mario Bros. 3, Super Mario Bros. : The Lost Levels, The Legend of Zelda et Zelda II : The Adventure of Link - voilà le riche menu des titres du Nintendo World Championships : NES Edition, ceux-là même dans lesquels vous pouvez vous essayer à plus de cent cinquante défis. Les défis vont de la simple obtention du Super Champignon dans le niveau 1-1 de Super Mario Bros. à la découverte de l'entrée secrète du donjon dans le tout premier The Legend of Zelda, en passant par l'escalade des plates-formes dans Ice Climbers pour atteindre le sommet. Grâce au chronomètre, vous pouvez obtenir une évaluation de vos temps et battre vos propres records en défiant les fantômes. En réussissant les défis, vous gagnerez des points qui vous permettront de débloquer de nouveaux stages ainsi que de jolis pins et avatars à exhiber dans le multijoueur en ligne. Ce dernier mode est le véritable joyau de Nintendo World Championships : NES Edition : vous pouvez vous essayer à différents défis multijoueurs, tels que les tournois mondiaux, une série de défis hebdomadaires sélectionnés dans lesquels les joueurs devront s'affronter avant que les résultats ne soient publiés, ou les tournois de survie, une sorte de bataille royale en écran partagé où vous devez compléter une série de défis et obtenir un bon classement pour éviter d'être éliminé. Le multijoueur local ne manquera pas non plus, grâce auquel vous pourrez vous défier en temps réel sur le même écran et avec la même console en utilisant simplement un Joy-Con chacun, jusqu'à un maximum de huit joueurs. Pour ajouter un peu de piment, Nintendo a imaginé un mode Challenge Set qui vous proposera, à vous et à vos amis, des défis choisis aléatoirement à relever en écran partagé.Nintendo World Championships : NES Edition relance la sempiternelle question de Nintendo et de sa gestion parfois discutable de ses anciens titres. Au cœur du débat, le prétendu manque d'éthique avec lequel la société de Kyoto choisit souvent de monétiser des jeux qui, selon la plupart, devraient appartenir au domaine public compte tenu de leur ancienneté. Nintendo World Championships : NES Edition, après tout, comprend un certain nombre de titres de l'ère NES qui ont déjà été vus et revus dans d'innombrables variantes. Nintendo a certainement fait du bon travail en termes de style pour donner à cette collection une touche des années 90, avec des graphismes rétro, des pin's à collectionner et d'autres touches intelligentes. Le prix de lancement de 29,99 € est certainement en accord avec ce que Nintendo World Championships : NES Edition a à offrir, bien que nous ne sachions pas s'il sera suffisant pour éteindre complètement la controverse (rappelons qu'un abonnement payant est toujours nécessaire pour accéder aux fonctionnalités en ligne), étant donné l'absence des versions jouables complètes des treize titres NES de la collection. Ce qui est certain, c'est que Nintendo World Championships : NES Edition divertit et le fait de manière importante, même si l'expérience et le contenu sont limités. Il est peut-être temps de retenter l'expérience avec des jeux SNES ou, qui sait, Nintendo 64 ? Notons qu'une version physique deluxe a été proposée à 59,99€ sur la boutique Nintendo (intégrant la cartouche de jeu, la réplique de Game Pak, un lot de 5 pin's et un lot de 13 cartes illustrées) mais elle est déjà épuisée.Nintendo World Championships : NES Edition embarque dans votre Nintendo Switch l'expérience du Nintendo World Championship de 1990, le célèbre tournoi inspiré du succès culte "Vidéokid : L'Enfant génial". De nombreux défis basés sur certains des classiques de l'ère NES dans lesquels s'affronter et tester ses compétences, en solo mais aussi et surtout en ligne. Une expérience sans doute immédiate et amusante, mais qui pourrait s'essouffler en peu de temps. Le prix budget suffira-t-il à justifier ce qui n'est, en fait, qu'une énième collection de jeux NES ?