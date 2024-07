ESET : nouvelle solution d'authentification basée cloud

Le texte suivant est issu d'un communiqué de presse et ne reflète en rien l'opinion de la rédaction.

● ESET présente la version cloud d'ESET Secure Authentication (ESA) dans le cadre de son écosystème ESET PROTECT Platform.● La version cloud d'ESA dispose d’une capacité de gestion multi utilisateurs pour gérer plusieurs sociétés ou sites, offrant une flexibilité pour définir des paramètres spécifiques pour des groupes individuels d'utilisateurs, ce qui profite aux fournisseurs de services gérés (MSP).● Les clients d'ESET consolident ainsi leur outils de sécurité et bénéficient d'une protection des terminaux et d'une authentification multi facteur (MFA) natives, d’un seul fournisseur avec une expérience unique. Cela offre une flexibilité et une facilité d'utilisation inégalées, avec un éventail de méthodes d'authentification en une seule solution efficace et abordable pour les entreprises de toutes tailles.BRATISLAVA, le 31 juillet 2024 — ESET, un leader mondial en cyber-sécurité, annonce le lancement de la version cloud d'ESET Secure Authentication, le module d'authentification multi facteur de sa plateforme ESET PROTECT (ESET PROTECT Platform).Aujourd'hui, dans le paysage sécuritaire, un nombre croissant de violations de données se produisent chaque jour. Pour les pirates informatiques, un des moyens les plus courants pour accéder aux données d’une entreprise est l’utilisation des mots de passe faibles ou volés, collectés par des robots automatisés, le phishing ou les attaques ciblées.Pour se protéger contre de telles menaces, en plus de protéger les connexions aux services critiques des utilisateurs courants, les entreprises peuvent utiliser une authentification multi facteur pour empêcher tout accès administratif non autorisé. En utilisant une solution multifactorielle comme ESET Secure Authentication, l’entreprise rend l'accès des pirates à ses systèmes informatiques et leur compromission nettement plus difficile.Il est important d’utiliser le deuxième facteur dans le processus d’authentification car les clients finaux utilisent généralement les mêmes mots de passe sur tous leurs comptes. Ainsi, en complément de la version sur site d'ESET Secure Authentication, la nouvelle version de cette solution basée cloud rend l'authentification multi-facteur bien plus facile à mettre en œuvre pour tout type d'entreprise et sans que du matériel local ne soit nécessaire.« Nous savons à quel point une mauvaise hygiène des mots de passe peut conduire à des violations de données dévastatrices. Avec la version cloud d'ESET Secure Authentication, notre objectif est de fournir une solution flexible, évolutive, facile à déployer, efficace et abordable pour les entreprises de toutes tailles, qui renforce la protection des données tout en réduisant le coût total de possession. Notre but est d'offrir à nos clients un produit d’une valeur commerciale supérieure», a déclaré Michal Jankech, vice-président du segment PME et MSP chez ESET.Ainsi, l'authentification sécurisée ESET offre aux entreprises de toutes tailles un moyen simple de mise en œuvre de l'authentification multi facteur sur des systèmes courants tels que les VPN, le protocole de bureau à distance, Outlook Web Access, la connexion au système d'exploitation, etc., pour éviter les violations de données et répondre aux exigences de conformité. Il prend en charge des technologies telles que les applis mobiles avec notifications push, jetons matériels, clés FIDO et autres méthodes personnalisées.La version cloud d'ESET Secure Authentication sera disponible via le niveau d'abonnement ESET PROTECT Elite, mais également en tant que solution autonome sans aucune modification de prix. Cependant, la condition préalable à la disponibilité de la version cloud est d'avoir un compte sur le nouveau portail ESET PROTECT Platform, passerelle centrale vers la plateforme de sécurité unifiée d'ESET.A PROPOS d’ESET ESET® offre une sécurité de pointe pour prévenir les attaques avant qu'elles ne se produisent. Avec la puissance de l'IA et l'expertise humaine, ESET conserve une longueur d'avance sur les menaces connues et émergentes, en sécurisant les entreprises, les infrastructures critiques et les individus. Qu’il s’agisse de protection des terminaux, du cloud ou des mobiles, ses solutions et services basés sur l’IA et axés cloud sont efficaces et faciles à utiliser. La technologie ESET comprend une détection et une réponse robustes, un cryptage ultra-sécurisé et une authentification multi facteur. Avec une défense en temps réel 24/7 et un solide support local, ESET assure la sécurité des utilisateurs et des entreprises sans interruption. Un paysage numérique en constante évolution exige une approche progressive de la sécurité : ESET dispose d’une recherche de classe mondiale et d’une puissante intelligence des menaces, soutenues par des centres de R&D ainsi qu’un réseau mondial de partenaires. Plus d'infos : www.eset.com ou LinkedIn, Facebook, X et https://www.eset.com/be-fr/.