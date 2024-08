Développé par Howdy Riceball, A Cat & His Boy se présente comme une production que l'on pourrait penser pour la première Game Boy. Le jeu est en effet entièrement en noir et blanc et reprend les caractéristiques de la console portable 8 bits de Nintendo. Il s'agit d'une aventure dans laquelle nous suivons Leif, un jeune garçon qui doit faire face au divorce de ses parents dont il se sent responsable. Il y a bien tenté de suivre une thérapie mais sans succès. C'est alors d'un chat noir nommé Midnight entre dans sa vie et vise à accompagner Leif dans son voyage difficile. Que faut-il donc faire ? Explorer la maison, trouvez des objets et utiliser notre flair pour redonner le moral à Leif. Au commencement, vous pouvez vous sortir dépassé car le jeu ne vous indique absolument pas quoi faire et il convient de noter qu'il est totalement en anglais pour le moment (des traductions espagnoles et japonaises devraient suivre, mais quid du français ?). En tant que chat, Midnight peut se faufiler un peu n'importe où, à commencer par le conduit de ventilation de la maison qui sert en quelque sorte de hub central. Certains objets sont indispensables pour faire avancer l'intrigue, il faudra donc être attentif à son environnement et tenter de délier les fils scénaristiques. Si vous êtes perdu, un manuel du jeu est disponible dans la catégorie des extras, mais avec une galerie d'art et un lecteur de musique. Il est même possible de miauler !A Cat & His Boy reprend un style artistique 1-bit particulier, avec un design en noir et blanc simple mais plein de détails. La réalisation est plutôt réussie dans l'ensemble et garantit une expérience fluide en toutes circonstances. Les animations évoquent elles aussi la Game Boy et rappeleront bien des souvenirs aux nostalgiques du genre. La bande-son également est parfaitement au diapason avec du chiptune pur jus, accompagné de quelques effets d'ambiance efficaces (miaulement, télévision, etc). Outre l'aventure principale, A Cat & His Boy propose de collecter différents objets pour augmenter légèrement la durée de vie. Dans tous les cas, il serait surprenant que vous y passiez plus de quatre heures, mais ce n'est pas un problème en soi puisque le prix de vente est de 2.99€ seulement.A Cat & His Boy est une production à l'ancienne qui met à profit son habillage pour faire passer un message simple mais profond. Une aventure courte mais prenante.