L’intrigue de Stuffed consistera à protéger notre petite fille des assauts de hordes de jouets maléfiques, nuit après nuit. Chaque soirée comportera dix séries de joyeuses agitations, au cours desquelles nous devrons éloigner des vagues de marionnettes aux yeux vides, de plus en plus nombreuses et variées. Dans certains cas même les mauvais esprits... Notre petite fille sera la priorité sur tout et protéger sa porte sera notre mission pour la vie. L'appartement de la carte du jeu sera divisé en différentes pièces à débloquer sur deux étages, avec quelques variations à chaque nouveau redémarrage. Ce ne sera pas sans rappeler le célèbre mode Zombies de la série Call of Duty. Vous détruisez des jouets maléfiques, obtenez des points, achetez de nouvelles armes, débloquez de nouvelles pièces, etc. Cependant, tout reste dans le plan de la maison, y compris le jardin maudit (avec des arbres maléfiques). A chaque nouvelle vague, les ennemis se multiplieront et de nouvelles « âmes » s'ajouteront à l'appel. Des nains de jardin souriants classiques au croque-mitaine , en passant par différents types de jouets plus classiques entre les deux. Entre canards volants, robots armés et mauvais esprits, les marionnettes en tissu sont certainement l'idée la plus originale de toutes. Des « chaussettes » colorées qui ne prendront vie que si elles sont hors de notre champ de vision, puis feront semblant d'être sans vie si elles sont observées. Une idée amusante en plus d’avoir un certain effet anxiogène. Dommage que certains types d'ennemis soient relégués dans leur propre round . Au moins pendant la première nuit. À partir des suivants, en plus de quelques nouvelles entrées comme le requin, il y aura une plus grande présence de tous types de jouets. Une fois que nous aurons marqué suffisamment de points dans Stuffed, nous devrons commencer à errer dans les pièces, à la fois pour échapper à la présence étouffante de l'ennemi, mais surtout pour nous armer correctement...Généralement, nos ennemis nous poursuivront, mais si nous nous éloignons trop de la porte d'Ellie (notre propriétaire), les jouets commenceront à la cibler. De tous, seul le cauchemar humanoïde géant et inquiétant semblera nous ignorer , marchant sans se décourager vers la porte la plus importante de la maison, celle qui ne doit pas tomber. Si nous sommes bien armés, ce ne sera pas un gros problème, mais le manque de munitions et la découverte de certaines armes plus puissantes seront des constantes qui persisteront pendant tout le jeu. Le jeu nous proposera le choix entre treize armes jouets, assemblées avec une certaine imagination. Des frondes réalisées avec des élastiques et des crayons, une mitrailleuse à crayons, un lanceur de ballon de foot mais aussi divers canons à confettis. Des armes pour tous les goûts, des plus rapides aux plus simples, en passant par les fusils de précision ou de chasse et les lance-grenades Coca Cola. Amusant, simple, agréable. Le bâton de mêlée, cependant, est inutile , étant donné qu'une attaque rapprochée avec n'importe quelle autre arme tenue infligera des dégâts triples. Les améliorations ne manqueront pas comme dans toute arène de survie qui se respecte. Double dégâts, réductions d'achat, invincibilité, munitions maximales, etc. Rien d'extraordinaire. Il y aura également quelques power-ups comme l'auto-résurrection, l'augmentation perpétuelle des dégâts et un kit pour réparer la porte, qui fonctionnera également à distance. De plus, les armes et l'ours en peluche peuvent être personnalisés esthétiquement avec les pièces obtenues à la fin du jeu. Pour survivre dans Stuffed, nous devrons souvent visiter le petit magasin de mise à niveau où nous pourrons échanger les points obtenus contre des niveaux supérieurs . Rien de choquant ici non plus, avec des assistances bienvenues (les nôtres et celles de la porte), des avantages pour des tirs sans fin, des recharges totales ou l'augmentation de munitions la plus populaire. Fondamental compte tenu du renforcement en santé et en nombre d'ennemis après chaque tour...Le côté le plus "distrait" de Stuffed est sans conteste le côté technique, qui souffre pour le moment de quelques petits trébuchements sans infamie, mais qui attirent néanmoins assez clairement l'attention, surtout après trois ans d'accès anticipé sur PC. Les hitbox ennemies sont bien réalisées, tandis que celles du milieu environnant laissent à désirer, parfois plus grandes que le modèle "couvert", avec pour résultat de heurter des murs invisibles en tirant à quelques centimètres des objets. Certaines armes présentent également des problèmes visuels et techniques . Le premier lance-pierre en mode réticule ne veut pas tirer, mais seulement dans des zones précises, sans raison apparente, nous obligeant à tirer de manière non ciblée. La mitrailleuse comix est cependant devenue invisible lors de son utilisation, tandis que les doubles pistolets à confettis ont un problème avec l'animation de rechargement, visible sur l'arme de gauche et absente sur celle de droite. Les dégâts doubles rapportent toujours les mêmes points de vie numériquement visibles, tout en tuant avec moins de balles. Lors de l'utilisation du bâton, nous avons également remarqué un net retard dans la prise du coup de l'ennemi, qui dans le combat au corps à corps avec une arme en main est par contre immédiat. Les interactions avec les armes et les généraux, utiles pour recharger les tirs mais aussi pour les interactions, « ratent » souvent le commandement. Des erreurs qui, dans des situations chaotiques (qui surviennent fréquemment dans le jeu), peuvent nous coûter la vie. Côté graphique, Stuffed propose de bons détails et des effets visuels colorés en adéquation avec le thème du titre, qui est, en bref, une horreur joyeuse pour tout le monde. La bande-son du thème du tic-tac est également toujours efficace, avec des effets de ralentissement de bon goût dans cet environnement. Aller trop loin, cependant, révélera un moteur de jeu qui ne peut pas gérer la distance des modèles à trois portes. En ce qui concerne la coopération multijoueur, nous n'avons trouvé que peu de mondes en ligne sur Xbox.Malgré quelques bévues techniques évidentes mais somme toute passables, Stuffed s'affirme comme un titre sans trop de prétentions. Plusieurs bons éléments sur le thème des "jeux d'enfance" sont amusants à regarder et à jouer, avec une longévité qui pourrait bénéficier du mode coopératif.