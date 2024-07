The Ouroboros King est une variante d'échecs apparue sur PC en février 2023, un jeu de type rogue dans lequel nous devons gravir plusieurs échelles, au cours duquel nous armerons nos unités et compléterons notre équipement avec des amulettes utiles. The Ouroboros King reprend les bases des échecs et regarde tout à sa manière. On obtient un échiquier classique, mais les pions ont ici subi une révolution majeure. En plus des évêques, des chevaliers et des reines, nous avons des bouffons, des assassins et des vikings. Chaque nouvelle pièce est souvent une modification de la façon de déplacer les pièces connues, ce n'est donc pas comme si nous devions étudier de nouvelles règles à partir de zéro - les échecs eux-mêmes ne sont pas obligatoires, bien que très bienvenus . Cela sera problématique les premières fois, mais avec le temps, cela pénètre dans votre sang. Les hypothèses sont évidentes - vaincre les boss de toutes les niveaux, ce qui est décrit dans une intrigue rudimentaire - juste quelques diapositives avec du texte. Pour ce faire, il faut bien entendu tirer sur le roi de l’équipe en compétition. Au départ, ils sont constitués de plusieurs unités, mais leur force augmente au fur et à mesure de notre progression. Nous pouvons utiliser l'aide de l'annulation du mouvement et de nombreux artefacts obtenus au cours du voyage. Si quelque chose doit vous époustoufler, c'est bien eux. Les reliques comportent les modifications les plus importantes, ce qui peut même amener les Assassins à se déplacer plusieurs fois en un seul tour après avoir tué une unité rivale. Plusieurs dizaines de ces variables nous attendent ici, et tout est disponible dès la première tentative. Il n'y a pas de méta-progression et de grind artificiellement imposé , sans lesquels le joueur n'a aucune chance de gagner. Le voici depuis le tout début, ce qui est un joli changement dans le genre.Il faudrait dire malgré tout que nous avions des réserves sur l'IA elle-même, qui ne semblait pas forcément saisir le gameplay global et faisait échouer ses étranges mouvements. Au début, vous pourriez vous sentir un peu dépassé en étant jeté au milieu du jeu. Vous apprenez en jouant, pas grâce à un tutoriel. Cependant, cela ne sera pas si criminel pour ceux qui sont familiers avec les échecs - car c'est principalement cette cible - ainsi qu'avec l'interface. Tout n’est pas clair et chaque mouvement semble difficile. Des graphismes médiocres et un manque de lisibilité signifient que vous ne savez jamais où se trouve votre supposé curseur. Cela ressemble à un jeu PC et sa transition vers les consoles a été très cahoteuse. Le texte blanc est mis en évidence, bien que la différence de couleur soit si petite qu'avec autant de lettres, vous ne savez pas sur quoi vous cliquez ensuite. Pour aggraver les choses, The Ouroboros King attend de vous que vous confirmiez tout en cliquant sur OK, ce qui vous oblige à une autre bataille avec un pointeur perdu.The Ouroboros King n'a pas réussi son portage sur consoles. Ce n'est pas un titre cher, mais son aspect technique manque clairement de finition et pire encore, la prise en main apparaît tout sauf évidente sur PS5.