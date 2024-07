Dig or Die : Console Edition

Développé et publié par Gaddy Games en synergie avec Blitworks, Dig or Die est un jeu d'action à défilement horizontal en 2D avec une composante stratégique décente et un bon système d'artisanat ainsi qu'un monde ouvert. Dig or Die est dans le titre et ceux qui s'attendent à une intrigue approfondie et bien articulée seront déçus. En revanche, contrairement à d'autres congénères, Dig or Die nous confie toujours un objectif principal que nous pouvons atteindre à notre époque mais nous procédons étape par étape. Tout d’abord, le protagoniste. Il s'agit d'un représentant intergalactique de CRAFT & Co. qui s'occupe de la vente d'équipements de construction automatisés. Et notre "héros", que vous pouvez personnaliser avec quelques options esthétiques, se retrouve dans un accident, entraînant le crash d'un vaisseau spatial et un crash brutal sur une planète extraterrestre et inhospitalière. Cependant, contrairement à Olimar, ici il n'y a pas de Pikmin mais seulement des ennemis brutaux prêts à nous tuer. Des ennemis qui sont aussi terriblement vengeurs et têtus justement en termes ludiques (que nous détaillerons plus en détail dans les paragraphes suivants). Heureusement pour nous, en tant que représentants, l'un des équipements que nous devions vendre dans toute la galaxie est également conservé chez nous : un miniaturiseur au rendement extrêmement élevé. Cet outil sera vital pour notre survie car nous pourrons collecter extrêmement rapidement des matériaux de toutes sortes, les synthétiser pour pouvoir ensuite les investir dans des constructions de toutes sortes.Et en parlant de constructions , notre objectif principal et final est précisément de construire un moyen pour quitter la planète inhospitalière, en sauvant notre peau et en rentrant chez nous. Il va sans dire que la rapidité avec laquelle cet objectif sera atteint dépend principalement de nous. Le titre lui-même propose une expérience progressive répartie dans un monde ouvert divisé en plusieurs couches de profondeur avec des biomes variés, chacun équipé d'une faune et de matériaux spécifiques. Cependant, nous ne sommes pas confrontés à la profondeur narrative, ludique et esthétique d'autres titres similaires comme, par exemple, SteamWorld Dig . En effet, ici le récit est très opaque, pratiquement inexistant, remplacé cependant par une simple curiosité exploratoire. Sortir progressivement de votre zone de sécurité et, en même temps, ériger des défenses d'avant-garde dans lesquelles se réfugier dans les moments les plus difficiles, sont les principaux éléments sur lesquels s'accroche le travail de Gaddy Games.Dig or Die est un jeu d'action 2D à défilement horizontal qui s'inscrit pleinement dans le genre bac à sable mais qui a un caractère de survie . Le tout assaisonné d’une touche de stratégie étroitement liée au système d’artisanat qui imprègne pratiquement tout le monde du jeu. Jeu divisé en deux phases : jour et nuit. La phase matinale est principalement dédiée à l'exploration et à la collecte de matériaux. Dans le détail, en tant que monde ouvert , dans Dig or Die vous pourrez vous promener presque partout, limité uniquement par le type de terrain devant lequel vous vous trouvez. En effet, vos outils, qu'il s'agisse du miniaturiseur ou du fusil, peuvent et doivent être améliorés afin de garantir une progression linéaire, cohérente et acceptable. Cependant, deux choses nous gênent : les ennemis extraterrestres et les cataclysmes environnementaux. Les ennemis sont assez simples à intercepter et à combattre, et ne deviennent vraiment dangereux que lorsqu'ils sont en grand nombre. La question des cataclysmes est cependant plus délicate. S'il y a une chose à récompenser dans Dig or Die, c'est bien la physique du jeu. Le sol, selon son type, a son propre « poids » et sa propre durabilité. Ce dernier facteur est essentiel pour nous permettre de choisir un emplacement solide et durable pour nos défenses nocturnes.Un sol fragile sera fragilisé dès la première averse et succombera facilement aux coups ennemis. Et encore moins en cas de cataclysme. De plus, selon le type de voies souterraines que nous allons construire, il sera certainement fascinant de constater comment l'eau de pluie glissera, créant également de nouvelles voies. Entre les rivières souterraines qui peuvent déborder et inonder vos tunnels, les constructions qui doivent être soigneusement étudiées sous peine de s'effondrer et de gaspiller des ressources et bien plus encore, les amateurs d'artisanat ont de quoi expérimenter. S'il est conseillé de consacrer la matinée à l'exploration et à la collecte de matériaux, le soir nous vous suggérons chaleureusement de vous barricader en un seul point et d'ériger des défenses solides et aussi automatiques que possible. La raison est simple : les ennemis vous chasseront, et ils le feront en hordes continues . Pour être précis, les ennemis qui vous attaqueront seront du même type que ceux que vous aurez pu éliminer lors de la phase de jour. En bref : vengeance. Nous recommandons donc, au moins dans les premiers temps, d'éliminer le moins de types d'ennemis différents afin d'éviter de se laisser facilement submerger. Heureusement, une fois que vous aurez maîtrisé le système de craft et trouvé les bons matériaux, vous pourrez créer une mosaïque de défense automatisée pratiquement dévastatrice et qui justifie ainsi les différents niveaux de difficulté présents dans le titre et à laquelle vous pourriez donner une chance.Si la structure du jeu et l'idée de base fonctionnent, c'est la transposition sur console d'un titre né sur PC et conçu pour cette plateforme qui fait tourner le nez . Sur consoles, un viseur à l'écran reste présent, utile aussi bien pour collecter du matériel que pour viser et tirer sur les ennemis. Les manœuvres ne sont pas très confortables mais ce qui est vraiment inconfortable c'est le " saut ". Pour sauter dans Dig or Die, vous devez pousser l'analogique vers le haut. Quelque chose d'assez inconfortable et qui demande un peu de patience et d'habitude pour devenir "automatique". A ceux-ci il faut signaler une interface peu satisfaisante et une pauvreté visuelle qui se prête à diverses critiques. Graphiquement parlant, en effet, Dig or Die est très répétitif. Une répétitivité qui se retrouve aussi dans le système ludique et qui alourdit l'ensemble de l'œuvre. Les environnements sont majoritairement nus et tout de même ce qui fragilise l'exploration elle-même. Même les ennemis ont tendance à se répéter avec des reskins peu attrayants et des animations décidément incroyables. Encore une fois, la seule chose que nous sauvons est la physique environnementale. Le son est suffisant, peu évocateur et peu mémorable également mais il fait son travail sans jamais gêner. Les effets atmosphériques sont discrets. Enfin, il convient de mentionner la présence bienvenue de sous-titres en français même si la quantité de texte à l'écran est quasiment nulle.Dig or Die est un titre entièrement axé sur le gameplay, offrant une expérience de survie sandbox avec un système de tir d'action 2D captivant mais qui risque de lasser en raison d'une répétitivité tant dans la structure du gameplay que surtout dans l'esthétique : pauvre et très répétitive. A noter également une transposition pour consoles qui n'est pas tout à fait optimale et demande un peu de patience. Cela reste cependant un titre immédiat avec un bon système de craft qui, s'il est bien utilisé, peut procurer d'agréables satisfactions.