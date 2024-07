Parkitect : Deluxe Edition

La version console de Parkitect a mis du temps à arriver, mais elle vaut également la peine d'attendre : la version PC a été acclamée par la critique, clairement née d'une passion pour la création du créateur de parc à thème ultime. Le principe est tout à fait conforme aux attentes. Vous êtes en charge d'une sécession de parcs à thème et en tant que gestionnaire, vous devez vous assurer que l'entreprise est rentable en gardant les clients satisfaits et fidèles. Cela implique l'embauche de personnel, la conception de l'aménagement du parc, la localisation compétente des magasins et des attractions, la création de montagnes russes et d'attractions sur piste, l'investissement dans la recherche et la décoration appropriée du parc. Il présente un bon équilibre entre simulation et réalisme, dans la mesure où vous devez commencer petit et vous développer progressivement, en dépensant de l'argent judicieusement, et il existe un large éventail d'écrans de statistiques dans lesquels vous plonger, montrant les dépenses entrantes/sortantes, des cartes de chaleur, des suggestions de visiteurs, etc. Rien d'inattendu jusqu'à présent, surtout si vous jouez à des jeux de ce type depuis Bullfrog's Theme Park au début des années 90. C'est l'attention portée aux détails et la quantité d'options de personnalisation qui en font plus qu'un simple constructeur de parc. Presque tout peut être joué et personnalisé, depuis les paramètres des attractions jusqu'aux couleurs de... enfin, presque tout. Visitez le menu de décoration et parmi les nombreux arbres, accessoires, fleurs et luminaires, vous trouverez plus de 400 objets qui peuvent être utilisés pour créer des éléments de fond uniques, tels que des maisons hantées et des villes du Far West, ou trouver des accessoires pour thématiser une promenade. Le terrain peut être surélevé et abaissé, et des éléments d'eau/lave peuvent également être ajoutés. Mieux encore, il y a peu de limitations, car la plupart des objets et décorations peuvent être placés librement.Le mode campagne comporte également quelques touches réfléchies. Certains parcs sont déjà opérationnels, avec quelques idées d'inspiration fournies, tandis que d'autres ont des environnements uniques et stimulants à construire. Ils commencent également avec une gamme variée d'attractions et de magasins disponibles dès le départ, de sorte que vous ne serez jamais obligé de repartir de zéro. L'une des premières missions de la campagne est de créer un parc plus majestueux et plus paisible autour d'un lac, dans lequel une promenade en bateau-cygne peut être placée, tandis qu'un autre parc doit être construit dans les limites d'un ancien aérodrome étroit. Il y a aussi un parc à thème Wild West à prendre en charge, avec le temps chaud à prendre en compte. Puisqu'il s'agit de la version de luxe, elle comprend également les emplacements Jungle et Candyland, le premier ayant des ruines antiques à construire. Toutes ces missions sont immersives, comprenant une poignée d'objectifs, ce qui donne lieu à un mode campagne qui prendra des semaines à jouer. C'est avant même de prendre en compte le mode sandbox supplémentaire. En ajoutant une couche supplémentaire à la planification du parc, Parkitect affirme que personne n'aime voir les employés accomplir leurs tâches. Plus précisément, le transport de marchandises vers les magasins. Cela signifie placer des chemins réservés aux employés dans les coulisses, emmener le personnel directement sur les lieux sans entrer en collision avec les visiteurs, ainsi que placer les salles du personnel hors de la vue du public. Des entrepôts de stockage doivent être construits et reliés aux magasins, avec des routes souterraines en option.Vous devrez également vous assurer que les chemins des employés sont recouverts d'arbres ou similaires, sinon les visiteurs du parc verront leur plongée détruite. L'IA du visiteur est robuste ; Ils restent sur les sentiers et ont des exigences à surveiller. Ils aiment avoir des endroits où se reposer et consommer lorsqu’ils ont faim ou soif. Les vandales peuvent faire des ravages en brisant les décorations, tandis que si un influenceur vous rend visite, vous constaterez une augmentation de sa popularité. À propos, et pour les curieux, les visiteurs peuvent potentiellement mourir sur de dangereuses montagnes russes ou se noyer. Cela diminue considérablement sa réputation auprès du public, nuisant à la fréquentation. La création de montagnes russes, de pistes de course, de toboggans et d'autres attractions (les grands parcs nécessitent un transport pour transporter les parieurs) prend un certain temps à maîtriser. L'interface utilisateur est assez simple, mis à part le curseur qui s'assombrit parfois, mais il est toujours difficile de connecter une extrémité de la piste à l'autre. Cela demande certainement de la pratique et des compétences. Pouvoir zoomer et effectuer un panoramique lors de la planification des montagnes russes aurait aidé. Les menus ailleurs sont faciles à comprendre, avec des options réparties sur deux roues radiales. La taille du texte peut être augmentée dans le menu d'options et la fréquence de sauvegarde automatique peut être ajustée.Parkitect : Deluxe Edition est extrêmement simple : il vous suffit de passer d'innombrables heures à planifier et à créer le parc à thème ultime, jusqu'à la couleur des uniformes du personnel et d'autres détails infimes. Créer un parc réussi nécessite également un esprit axé sur les affaires, examinant attentivement la richesse des statistiques fournies pour maximiser les profits. Même après avoir passé plusieurs heures et accompli une poignée de missions de campagne, il a toujours la capacité de surprendre avec des touches réfléchies et son souci du détail, et de nouvelles attractions ont toujours été débloquées au fil des dizaines d'heures.