Le monde des jeux d’ambiance s’est développé tout au long de l’histoire du jeu vidéo : au fil des années, le besoin d’innover et de trouver des idées ludiques qui sortent des sentiers battus est devenu de plus en plus péremptoire. Rallyallyally fait justement partie de ces titres qui tentent cette rupture : pas de mini-jeux façon Mario Party, pas de plateaux ni de dés à lancer, mais juste une route à... suivre ! Dans tous les sens. Dans Rallyallyally, nous pouvons sélectionner une voiture parmi une série de propositions vraiment intéressantes : nous avons des voitures de course, des camionnettes, des bus, des véhicules de construction... le tout rendu de manière simple mais immédiate, personnalisable et avec des palettes de couleurs vives et une conception de polygone très convaincante. Formant un lobby pouvant contenir jusqu'à 8 joueurs , le titre ne propose qu'un seul mode jouable. En commençant notre partie à l'intérieur d'une sorte d'arène à 4 sorties, le compte à rebours jusqu'au début du tour sera marqué par l'intrusion, au milieu de ladite arène, d'un énorme parchemin. Ce parchemin noir, qui sera notre chemin, à la fin du compte à rebours sortira de l'arène en empruntant l'une des 4 directions proposées et, à ce moment-là, nous pourrons commencer la partie. Comment gagner en Rallye ? Simple, nous devrons nous placer derrière la route enroulée et la pousser, en la déroulant le long d'un chemin, jusqu'à la prochaine petite arène. Le joueur qui parviendra à dérouler la route jusqu'à ce qu'elle atteigne l'arène , y entrant ainsi en premier, sera le vainqueur de la manche. Le gameplay de Rallyallyally, simple et immédiat, implique donc une course-poursuite entre joueurs afin de se retrouver en tête, en prenant évidemment soin de « guider » la route dans la bonne direction. En chemin, nous aurons l'occasion de faire appel à quelques power-ups capables de changer l'histoire de la manche : la fusée et le poing à ressort, notamment, nous ont amusés.Avec son style essentiel et ses commandes encore plus simples, on peut définir le titre comme équilibré dans son caractère minimal : les règles sont peu nombreuses et plutôt claires, contribuant à rendre le titre sensiblement adapté à tout le monde. Pouvoir jouer avec nos amis aussi bien en ligne qu'en local, la succession des manches de Rallyallyally peut être une façon amusante de passer du temps en compagnie : étant donné la répétitivité des situations, il semble cependant excessif de parler d'un jeu qui peut divertir pendant des heures. En fait, dans le titre, nous n'aurons qu'à "tracer" le chemin ou poursuivre nos adversaires pendant de très courtes périodes, jusqu'à ce que le tour soit interrompu, les scores seront attribués et de l'espace sera fait pour le suivant. L'absence de variables lors des combats courts (à l'exception de quelques power-ups) nuit à la longévité du titre, que vous aurez probablement compris en quelques parties comment gérer. Un aspect que nous soulignons est l'absence de différents niveaux de difficulté parmi lesquels choisir : le CPU, le type de chemin à suivre et la présence de power-ups ne changent jamais, ce qui rend effectivement impossible de "progresser" et de passer au niveau suivant. difficile , comme la plupart des titres de course tentent, d'une manière ou d'une autre, de le faire afin de ne pas trop limiter la longévité du jeu. Concernant les aspects purement techniques : nous avons joué à Rallyallyally sur Nintendo Switch et n'avons rencontré aucun problème de ralentissements ou de temps de chargement trop longs (également grâce au poids plutôt faible du jeu) ni de problèmes liés aux bugs, glitchs, décalage ou gel de tout type. Le titre bénéficie d'une bande-son sans infamie et sans éloge , qui divertit sans susciter d'émotions particulières ni être agaçante.Rallyallyally présente une structure simple et intuitive mais qui s'avère aussi assez monotone. Pour une petite partie, c'est bien, pour y rester des heures beaucoup moins ...