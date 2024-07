Le détective privé John Blacksad est un chat noir anthropomorphe au museau blanc, héros d'une série de bande dessinée espagnole créée par Juan Diaz Canales et Juanjo Guarnido. L'histoire se déroule à New York dans les années 1950 et débute lorsque Sonia Dunn, fille d'un propriétaire d'école de boxe, vous charge d'une affaire : Enquêter sur les circonstances suspectes entourant le suicide apparent de son père, Joe Dunn. En plus de son chagrin et de son stress d'avoir maintenant à gérer ce club de gym en difficulté financière, Sonia mentionne à Blacksad que l'un des jeunes sportifs prometteurs du club, Robert Yale, a disparu juste avant le grand match qui pourrait changer le cours de sa carrière et personne ne sait où il est. Elle demande à Blacksad de retrouver le boxeur disparu et de le faire combattre dans le prochain match pour le titre, comme son père l'avait prévu à l'origine. C'est au détective John Blacksad de résoudre le mystère et tout se révèle être autre chose qu'on ne le pensait à l'origine. En réalité, on pourrait beaucoup rapprocher Blacksad : Under the Skin de "The Wolf Among Us" tant la mise en scène rappelle le jeu de Telltale Games. Le postulat est très intrigant, bien qu'il souffre de quelques problèmes de rythme au début du jeu. Avant que les choses ne s'accélèrent, avec beaucoup de rebondissements en cours de route. Les tensions et les préjugés raciaux sont un thème important ici, mais il est étrange d'entendre les personnages parler des Noirs contre les Blancs alors qu'ils sont tous des animaux sous diverses formes. Il serait plus logique d'avoir des chiens contre des chats ou des carnivores contre des herbivores comme dans Zootopia. Il est souvent difficile de savoir qui est de quel côté, tant qu'ils n'y font pas directement référence.Le gameplay est pourtant le domaine où Blacksad : Under the Skin lutte le plus. Il est censé être un jeu de type pointer-cliquer avec des QTE occasionnels et une fonction très amusante de détection des chats pour trouver des indices cachés. Cependant, contrôler Blacksad est aussi facile que de conduire un bus en ville. Les environnements sont très petits et Blacksad a un rayon de braquage ridiculement large. Cela signifie qu'il va se heurter à des objets dans la pièce et se retrouver coincé sur divers objets comme des chaises ou des bureaux, sans compter les bugs de collision qui perturbent l'aventure. Ce n'est pas le seul domaine où les pépins affectent le jeu. Une grande partie de Blacksad : Under the Skin consiste à interroger des suspects et des personnes d'intérêt (ou devrait-on dire des animaux d'intérêt ?). C'est là que la majorité des bugs se produisaient il y a cinq ans sur PS4 et Xbox One, heureusement un travail de mise à jour a été fait de ce côté là. Cependant, le gameplay souffre toujours de certaines limitations. Tout d’abord, l’ intrigue est assez linéaire, puisqu’elle présente très peu de variations significatives en fonction de vos choix dans les différents dialogues. Même s'il existe six fins possibles , la plupart des décisions n'ont pas de réel impact sur l'histoire. De plus, le jeu comporte plusieurs impasses, c'est-à-dire des points qui, s'ils ne sont pas effectués comme le titre l'indique, mèneront à la fin de la partie.Toutes les voix sont très bien faites et contribuent à vendre les émotions que les personnages représentent. Ce qui est crucial car beaucoup d'animations faciales sont figées. Même en dehors des traits de caractère stoïques, Blacksad : Under the Skin avait beaucoup de problèmes dans le département graphique. La version de lancement initiale présentait des textures qui n'offraient pas de rendu pendant dix à trente secondes, de même que des baisses notables du framerate. Dans la version PlayStation 5, ces problèmes ont totalement disparus. Évidemment, nous parlons toujours d'un jeu lent , qui place le raisonnement et l'intrigue au cœur de son gameplay , alors ne vous attendez pas à une action rapide et pleine d'adrénaline. C'est dommage que les animations des personnages soient parfois rigides et manquent de fluidité , rendant les mouvements moins naturels. En plus de cela, il peut parfois y avoir des taches graphiques , telles que des polygones imbriqués (comme le manteau de Blacksad perçant la jambe du personnage). Mais le plus gros défaut de tous, resté inchangé par rapport aux versions d'ancienne génération , ce sont les temps de chargement interminables et bien trop fréquents . Je peux vous assurer qu'à la longue ce sera très frustrant de passer d'une scène à l'autre, puisque tous ces chargements cassent vraiment trop le rythme. Ce n'est pas comme si vous les voyiez de temps en temps non plus. Blacksad doit marcher partout (lentement) et chaque nouvel endroit où il va, que ce soit la salle de sport, le restaurant ou un appartement, aura un long écran de chargement. Comme il doit fréquemment faire des allers-retours entre les différents lieux pour parler aux gens, les écrans de chargement deviennent le fléau de votre existence. Vous ne pouvez pas non plus passer à côté des scènes cinématiques, même si vous l'avez déjà vu. Si vous échouez à l'un des QTE placés de manière très aléatoire, vous devrez revoir toute la séquence. Il en va de même pour le rechargement de votre jeu. Cela entraîne forcément de la frustration.Heureusement, l'art et le design des personnages restent fidèles au style de l'œuvre originale. Chaque personnage est détaillé et bien caractérisé , capturant ainsi l'essence de leurs homologues papier. Le décor noir est vraiment magnifique, avec une attention particulière aux détails qui contribue à créer une atmosphère enveloppante et réaliste. Ainsi nous avons continué à nous accrocher grâce aux bons souvenirs de la bande dessinée et pour savoir comment l'histoire se terminait. En tant qu'activité supplémentaire, vous pouvez également collecter des cartes à coller dans un livre. Sur le plan sonore , le jeu propose une bande-son évocatrice qui s'intègre parfaitement à l' atmosphère noire . La musique est bien orchestrée, variant de tons sombres et mystérieux à des mélodies plus intenses dans les moments de plus grande tension. Si vous disposez déjà de Blacksad: Under the Skin sur PS4, il n'est malheureusement pas possible de mettre à jour cette version, vous devrez racheter le jeu complet à 24.99€, les sauvegardes ne sont pas non plus transférables. C'est dommage car le jeu Pendulo Studios a vraiment un meilleur visage désormais et certains joueurs auraient pu être tenté de lui redonner une chance. Les nouveaux venus profiteront d'un jeu qui parvient à capturer l'essence des bandes dessinées originales grâce à son intrigue captivante et à son décor noir détaillé, mais qui souffre toujours de limitations liés à son gameplay lui même.Blacksad: Under the Skin affiche un meilleur visage dans cette nouvelle version, étant désormais presque totalement dénué de bugs. Les fans du genre noir pourront se laisser tenter, même si le gameplay lui n'a pas subi de grands changements et reste pour le moins rigide sur PS5.