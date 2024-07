"Spellcats: Auto Card Tactics" est un joli jeu d'échecs automatique avec cartes de style chat. Après avoir démarré le jeu, vous pouvez rapidement démarrer en suivant le guide didacticiel. Ce jeu intègre également la très populaire carte de branche "Slay the Spire", où les joueurs peuvent choisir des nœuds tels que des batailles, des boss, des trésors et des événements aléatoires. Le jeu dispose également d'un système similaire aux reliques, qui fournit des effets passifs bonus globaux et est très important. Chaque bataille est divisée en phases de construction et de combat. Dans la phase de construction, les joueurs peuvent dépenser les cristaux en bas à gauche de l'interface pour acheter diverses cartes de chat. Ces cartes ont des attributs de base tels que la valeur des cristaux, la puissance d'attaque et la santé, ainsi que divers effets spéciaux. Par exemple, vous pouvez renaître après une défaite, invoquer d'autres cartes après une défaite, augmenter la puissance d'attaque et la santé de cartes spécifiques du jeu, augmenter votre propre santé après la défaite d'un allié et refléter les dégâts reçus, etc.Il y a un total de 7 emplacements pour cartes de combat, et les joueurs peuvent les disposer librement. Généralement, les cartes avec des effets d'initiative sont placées dans la première rangée et les cartes de croissance sont placées dans la rangée arrière. Lorsqu’il y a 3 cartes identiques dans le deck, elles seront automatiquement combinées en une carte plus puissante. Une fois la bataille commencée, les cartes des deux camps entreront en collision à tour de rôle jusqu'à ce qu'un camp soit complètement vaincu. Si vous estimez que le processus de combat est trop long, vous pouvez cliquer sur le bouton d'accélération du livre en bas de l'interface pour combattre rapidement."Spellcats" combine des cartes et des échecs automatiques. Les différents chats mignons et le style de peinture unique sont les plus grandes attractions de ce jeu. Après l'avoir expérimenté, la traduction du jeu doit être améliorée. De plus, les entrées spéciales sur les cartes ne seront pas expliquées lorsqu'elles sont survolées.