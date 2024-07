Luigi's Mansion 2 HD

Présent au lancement du GameCube en 2002, Luigi's Mansion a accueilli une étonnante suite en 2013 sur Nintendo 3DS, cette fois sous l'égide de Next Level Games (Punch-Out Wii, Mario Strikers). Si vous n'avez pas découvert le jeu à l'époque, voici un bref résumé de l'histoire : Le Professeur K.Tastroff, un savant fou tout ce qu'il y a de plus normal, sollicite de nouveau l'aide de Luigi. Une entité fantomatique a en effet brisé la Lune Noire qui protégeait la Vallée des Ombres, et qui avait comme particularité de rendre les spectres totalement inoffensifs. Désormais, la panique règne dans le laboratoire, et Luigi va devoir une fois encore partir à la chasse aux fantômes muni de l’aspirateur Ectoblast 5000. A l'instar du titre original, il ne sera pas rare d'entendre Luigi frissonner quand il ne sera pas totalement effrayé. Le rendu est brillamment rendu, à tel point que l'on a souvent l'impression d'être spectateur d'un dessin animé. Contrairement à son ainé, la progression de Luigi's Mansion 2 est désormais séparée en plusieurs missions, sans doute pour mieux s'adapter au support portable. Le frère du plombier peut naturellement agir sur son environnement, et soulever les tapis, fouiller dans les meubles, ouvrir des tiroirs, soit pour trouver de l'argent (utile pour améliorer son équipement), soit pour débusquer un fantôme. Outre l'aspirateur, Luigi peut en effet compter sur le Spectroflash, qui paralyse temporairement l'ennemi, ou encore le Révèloscope qui permet de rendre visible des éléments rendus invisibles par les Nébulosphères. Attention, il n'est pas rare de rencontrer un Boo, ces fameux personnages de la série Super Mario Bros, et cette fois si vous les regardez en pleine face, cela ne les rendra pas immobile pour autant. Mais Luigi's Mansion 2, ce sont aussi d'étonnantes énigmes qui demanderont de faire preuve de logique et d'explorer pleinement son environnement.Cette version HD pour Switch, réalisé par le studio Tantalus (The Legend of Zelda Skyward Sword HD) n'est pas un véritable remake dans la lignée de ce que nous avons vu avec Super Mario RPG (aussi parce que la différence d'âge est beaucoup plus petite), mais elle a reçu une grande finition pour rendre le titre plus qu'attrayant encore aujourd'hui. Le passage de la 3DS à la Switch n'a apporté pratiquement que des avantages à Luigi's Mansion 2. La carte toujours présente dans le deuxième écran de l'original ne pèse pas tant que ça, et est de toute façon toujours prête à être rappelée en appuyant sur le bouton "-" à gauche. En revanche, les mouvements de Luigi se sont nettement améliorés et son contrôle bénéficie beaucoup de la présence du deuxième stick analogique. Sans oublier la possibilité d'utiliser le gyroscope de la console en mode portable ou du Pro Controller. Bien sur, si vous prenez le train en marche dans la série, les énigmes deviendront progressivement plus complexes et de nouveaux fantômes apparaîtront systématiquement et nous rendront les choses plus difficiles, portant des lunettes de soleil ou nous surprenant avec des capacités particulières et ennuyeuses. Le tout dans la courbe de difficulté typique des jeux Nintendo, qui rendent les missions stimulantes, mais en même temps à la portée de tous.Sur le plan purement technique, Luigi's Mansion 2 était l'un des jeux les plus aboutis qui soit sur Nintendo 3DS. Graphiquement parlant , l'amélioration de Luigi's Mansion 2 HD par rapport à la version originale est certes perceptible, même si on est loin des niveaux de Luigi's Mansion 3. Les détails des arrière-plans ne sont plus tachés, mais beaucoup plus nets (même s'ils trahissent un peu l'âge "polygonal" du titre) et en général tout paraît mieux ; l'éclairage est encore plus efficace pour créer une atmosphère et le frame rate gère bien mieux les phases frénétiques. Les visuels sont détaillés, les jeux de lumières sont ravissants, les mouvements des personnages très coulés et remplis de petites mimiques afin de montrer les émotions du personnage. Quant aux fantômes, ils disposent d'animations très amusantes, et il n'est pas rare de les voir faire n'importe quoi à l'écran. La prise en main est plutôt efficace dans l'ensemble. Le bouton B permet de pointer l'aspirateur vers le bas, la touche X à le monter vers le haut. Quand aux gâchettes, elles servent à déterminer le souffle de l'aspirateur (R aspire, L repousse). En pressant sur A au moment indiqué à l'écran, vous avalerez l'élément en question, que ce soit un spectre ou même un rideau. Naturellement, si vous capturez plusieurs ennemis simultanément, vous recevrez une récompense plus importante. A tout moment, vous pourrez regarder votre position via la carte grâce à la DS de Luigi (oui elle n'a pas été remplacée par une Switch).Contrairement au premier épisode de la série, Luigi's Mansion 2 ne se déroule pas dans un unique manoir. Chaque endroit est constitué de cinq missions et d’un affrontement avec un boss. Il est d'ailleurs impossible de sauvegarder durant un niveau. La bande sonore est brillamment accomplie et les musiques restent dans la lignée du prédécesseur. On appréciera également les réactions de Luigi qui marmonne souvent, mais chante également la musique du niveau en question, comme pour se rassurer. La campagne principale offre une durée de vie d'environ douze heures, que vous pourrez facilement doubler en récupérant toutes les gemmes à collectionner et en cherchant tous les Boo. Lorsque vous récupérez les cinq Boos d'un même chapitre, vous débloquerez une mission bonus. Quant au mode multijoueur, il permet de jouer à quatre en local ou en ligne, et de partir à la chasse aux fantômes à travers les étages d'une tour hantée, mais aussi d'effectuer une course aux pièces, ou de partir en Traque d'Ectochiens sur vingt-niveaux d'affilée (une erreur ramène directement au début). Bien sûr, peut-être que pour un jeu de ce type, avec une cible distinctement solo, d'autres types de contenu supplémentaire auraient été plus appréciables, comme une nouvelle zone d'après-partie.Luigi's Mansion 2 HD est une bonne réédition d'un excellent jeu de l'ère 3DS. La campagne solo nous présente des endroits hantés tous plus amusants les uns que les autres, mention spéciale à la musique orchestrale, et le multijoueurs n'a pas oublié d'être sympathique. L'opération de modernisation ne l'amène pas au niveau du troisième épisode, mais elle fait un bon travail de remise au goût du jour.