Un monde futuriste et une action rapide. Est-ce la recette du succès ? Le jeu Neckbreak vérifie cela. Les coupes budgétaires et la crise ont touché tous les habitants. Les conséquences sont des émeutes régulières dans la ville et la présence d'un élément suspect dans les rues. Chaque jour, la plupart des gens prennent la « pilule par défaut », appelée « pilule rouge ». Un complément alimentaire conçu pour vous donner un regain d'énergie et vous permettre d'effectuer des tâches rapidement et efficacement. Nous allons travailler dans notre bureau, mais un couvre-feu a été instauré, ce qui rend difficile notre retour du travail. De quoi parle Neckbreak ? C'est un jeu de tir à la première personne, développé par seulement deux personnes. Nous marchons, nous déplaçons entre les niveaux, parlons aux gens et surtout, les tuons. Notre héros tombe dans une psychose de plus en plus profonde, que nous verrons au fur et à mesure de la progression du jeu (on suggère de faire attention à l'appartement du héros). Ce qui est très important, et il faut le souligner dès le début, c'est que dans ce jeu de tir, nous n'avons pas d'armure indestructible et des tonnes de trousses de premiers secours. Nous mourons en 2-3 tirs , tout comme nos adversaires. Un geste imprudent et nous repartons du dernier point de contrôle. Le contrôle est aussi intuitif et simple que possible. Les sticks servent à marcher et à regarder autour de vous, et les boutons servent à glisser, sauter et attaquer avec une arme, une main ou un pied. Il est difficile de se perdre dans quoi que ce soit ici. Neckbreak est un jeu rapide et les commandes sophistiquées le rendraient trop difficile à jouer.Nous pouvons avoir trois armes avec nous . Nous basculons entre elles à l’aide du D-pad. Les armes sont diverses, ce qui garantit au moins un peu de variété dans les combats. Nous disposons de pistolets à gaz, de pistolets, de fusils de chasse et de carabines. Différents calibres conviennent à différents adversaires. N'oubliez pas qu'il y a très peu de munitions ici. Nous devons donc nous concentrer sur la visée. L'arme peut également être lancée, ce qui est utile lorsqu'on arrive à tirer avec un couteau ou un chargeur vide. Cela nous donnera un moment pour courir vers l'adversaire et lui donner un coup de pied solide. Prendre la « pilule rouge » raccourcit notre temps de réaction. Le monde autour semble ralentir. Qui ne voudrait pas se sentir comme Neo esquivant les balles ? La pilule nous donne également le regain d’énergie nécessaire pour tuer un ennemi d’un seul méga-coup de pied. Nous pouvons en avoir un maximum de trois avec nous et nous devons les emmener à des moments stratégiquement appropriés. Sinon, passer le niveau sera très difficile. On termine chaque niveau par un résumé assez classique indiquant le nombre de combos effectués, les tirs sur différentes parties du corps, et une note finale sous forme de lettre. Entre les niveaux, nous pouvons nous promener dans d'autres zones ou dans notre appartement . En ville, cependant, on ne sait jamais ce que l’on trouvera dans les toilettes ou dans la poubelle. À la maison, nous pouvons regarder les informations, parler à notre proche ou jouer à quelque chose. C'est un intermède où l'on peut souffler un peu et s'adonner à des activités « plus lentes ».Au début de chaque plateau, nous partons avec une main vide. Notre première tâche devrait donc toujours être d’obtenir une arme. Alors le véritable carnage commence. Un ajout est la possibilité de lancer d'autres objets sur les adversaires. Une pilule quotidienne et un coup de pied dans le tonneau rouge ? Tout le monde peut deviner comment cela se termine. Le jeu propose un très grand nombre de saveurs différentes . Affiches, journaux, photos. Presque tout renvoie à quelque chose. Il y a même une machine à sous de style arcade où vous pouvez essayer de battre vos précédents records en sautant de ninja. Le jeu n'est pas sous-titré en français, c'est toujours regrettable même si ce n'est pas trop pénalisant dans un shooter. Neckbreak nous offre un environnement pixel art dynamique qui projette des lumières dans toutes les directions . Au lieu de graphismes tridimensionnels tout droit issus des productions AAA, nous avons des adversaires plats, bidimensionnels, un peu en carton. Pendant le tournage, tout clignote et scintille. Le sang et les membres sectionnés sont partout ici. Il est intéressant de noter que la distance dans laquelle nous pouvons voir les environs a été intelligemment limitée par divers filtres et flashs. De plus, Project Downfall dispose de plusieurs filtres d'écran différents à définir dans le menu. Nous pouvons rendre ce que nous voyons similaire aux jeux sur console des années 80 ou 90. Nous voyons rarement cela dans un jeu, cela vaut donc la peine de le mentionner. La musique est un son électro fort. Cela donne à l'ensemble le bon rythme et s'intègre parfaitement dans le monde un peu cyberpunk qui nous entoure. En un mot, Neckbreak est un jeu turbo-dynamique dans le style de Hotline Miami . Le sang des pixels coule de chaque adversaire ici. Cette production rappelle aussi le jeu Post Void , même si celui-là était probablement plus rapide et fou.L’intrigue elle-même est turbo simplifiée et personne ne devrait s’attendre à des rebondissements incroyables ou à un double fond. Il ne s'agit pas de l'intrigue, mais de la satisfaction sauvage d'anéantir de plus en plus de drogués, de fous et de voyous. La chose la plus importante dans le jeu était de prendre ses suppléments avec habileté, car il est improbable de terminer certaines parties en toute sobriété. Les créateurs, à un stade ultérieur, offrent la possibilité de prendre diverses autres pilules aux propriétés différentes, ce qui constitue un changement agréable. L'audio ici est bon, voire très bon. Cela a augmenté le rythme de jeu et nous a fait bouger nerveusement sur le canapé, vérifiant différentes pièces. En matière de graphisme, c'est spécifique. Pour qu'on se comprenne bien. Cela s'intègre très bien à l'ensemble du jeu, mais à cause de ce décor particulier, il était parfois difficile de distinguer, par exemple, une bannière d'une porte. Autrement dit, si quelqu'un n'aime pas ce type de graphismes, Neckbreakne changera pas son approche. Cependant, tout le monde sera ravi. Le début de la fête a peut-être été lent, mais il n’a duré que quelques minutes. Puis le jeu a commencé à un rythme rapide. Il ne faut donc pas décourager trop rapidement les personnes qui prennent des risques et entrent dans ce monde. Le jeu propose également un grand nombre de saveurs et de références : Des conversations du héros avec le cortex cérébral, des références à John Wick et au meurtre au crayon, des textes sur DOOM, etc. Même le visage de l'avatar d'un héros, changeant à mesure que la santé s'épuise, rappelle étrangement celui du premier Wolfenstein. L'inconvénient du jeu est l'imprévisibilité des adversaires. Ils peuvent se comporter différemment, ce qui n’est pas forcément un avantage dans un jeu comme celui-ci. Apprendre par cœur la carte et la localisation des ennemis pour terminer parfaitement le niveau ne fonctionnera pas ici. Il faut être vigilant tout le temps. Même si cela n'a pas dérangé au début, plus tard dans le jeu, le tout est passé d'un plaisir dynamique à un étrange jeu furtif. A noter que Neckbreak est précédemment sorti sous le nom de "Project Downfall' mais le jeu a été retiré de l'eShop suite à des problèmes de licence. Apparemment, le physique du personnage principal ressemblait trop à Keanu Reeves dans le rôle de John Wick. Si vous disposez du jeu d'origine, il est possible de se procurer cette nouvelle version à tarif préférentiel (-90% de remise).Neckbreak vaut le détour. Ce n'est pas un chef-d'œuvre, mais il présente de nombreux avantages : rythme, ambiance, excitation, musique. Quelques inconvénients mineurs ne gâchent pas tout le plaisir, même s'il est recommandé de tout prendre à plus petites doses. Il faut aimer les jeux comme celui-ci. C'est l'un de ces jeux qui nécessitent des doigts rapides, des réflexes et un ventre d'acier. Le jeu regorge de bons textes , de références à des jeux, des films et tout simplement de l'humour. Bien sûr, sanglant, mais toujours humoristique.