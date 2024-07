ESET reconnu « choix des clients » pour les moyennes entreprises dans le rapport Gartner® Peer Insights™ 2024

Le texte suivant est issu d'un communiqué de presse et ne reflète en rien l'opinion de la rédaction.

Cette distinction est basée sur les avis vérifiés de 220 utilisateurs professionnels, et ESET pense qu'elle est générée par leur expérience de l'utilisation de la plateforme ESET PROTECT. D’après le rapport, 96 % des avis Gartner Peer Insights reçus pour ESET indiquaient une note de 5 ou 4 étoiles (60 % 5 étoiles et 36 % 4 étoiles). Dans l'ensemble, les clients d’ESET lui ont attribué une note de 4,6 sur 5. 90 % d'entre eux ont conclu qu'ils recommanderaient ESET PROTECT dès juin 2024.ESET PROTECT a été développé sur base des besoins de clients réels et reçoit continuellement de nouveaux modules et de nouvelles fonctions dans ses outils de sécurité pour répondre au paysage sécuritaire en constante évolution. Pour réaliser pleinement son potentiel de sécurité, ESET PROTECT propose une approche axée sur la prévention, avec :• Une solution puissante, moderne et multicouche de sécurité pour les terminaux• Une protection étendue avec défense contre les menaces mobiles, et sécurité serveur, appli cloud et messagerie• L’évaluation complète des vulnérabilités et gestion des correctifs• Des technologies avancées de protection contre les menaces et détection native de l’IA• Une télémétrie et des renseignements sur les menaces émanant de sources mondiales• Services de détection et de réponse gérés, hautement évolutifs avec assistance locale et temps de réponse de 20 minutes.« Nous sommes très fiers d'être nommés dans la catégorie Choix des clients pour les entreprises de taille moyenne dans le rapport Gartner Peer Insights 2024 « Voix du client » pour les plates-formes de protection des terminaux. Il s'agit d'un véritable hommage à la qualité des produits et des services que nous fournissons à nos clients partout dans le monde », a déclaré Pavol Balaj, directeur des opérations chez ESET. « Garantir la protection des terminaux est crucial pour les entreprises, et tout particulièrement dans l’environnement actuel. Les retours positifs de la part des clients et savoir que nos solutions contribuent à la sécurité de l'organisation, nous motive à dans notre travail. »Selon le rapport, « Les fournisseurs se situant dans « Voix du client», le quadrant supérieur droit, obtiennent la distinction Gartner Peer Insights Customers' Choice, signalée par un badge Customers' Choice. Les fournisseurs reconnus atteignent ou dépassent l’expérience globale moyenne du marché et la moyenne en intérêt et adoption par les utilisateurs. »Pour plus d’informations sur les prix remportés par ESET et l’excellence reconnue, cliquez ici.1 Gartner, Voice of the Customer for Endpoint Protection Platforms, By Peer Contributors, 28 juin 2024Avis de non-responsabilité GartnerGARTNER est une marque déposée et une marque de service de Gartner, Inc. et/ou de ses filiales aux États-Unis et dans le monde, et PEER INSIGHTS est une marque déposée de Gartner, Inc. et/ou de ses filiales et sont utilisées ici avec autorisation. Tous droits réservés. Le contenu Gartner® Peer Insights™ se compose des opinions d'utilisateurs individuels basées sur leurs propres expériences et ne doit pas être interprété comme des déclarations de fait, ni ne représente les points de vue de Gartner ou de ses sociétés affiliées. Gartner n'approuve aucun fournisseur, produit ou service décrit dans ce contenu et n'offre aucune garantie, expresse ou implicite, en ce qui concerne ce contenu, quant à son exactitude ou son exhaustivité, y compris toute garantie de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier.A PROPOS d’ESETESET® offre une sécurité de pointe pour prévenir les attaques avant qu'elles ne se produisent. Avec la puissance de l'IA et l'expertise humaine, ESET conserve une longueur d'avance sur les menaces connues et émergentes, en sécurisant les entreprises, les infrastructures critiques et les individus. Qu’il s’agisse de protection des terminaux, du cloud ou des mobiles, ses solutions et services basés sur l’IA et axés cloud sont efficaces et faciles à utiliser. La technologie ESET comprend une détection et une réponse robustes, un cryptage ultra-sécurisé et une authentification multi facteur. Avec une défense en temps réel 24/7 et un solide support local, ESET assure la sécurité des utilisateurs et des entreprises sans interruption. Un paysage numérique en constante évolution exige une approche progressive de la sécurité : ESET dispose d’une recherche de classe mondiale et d’une puissante intelligence des menaces, soutenues par des centres de R&D ainsi qu’un réseau mondial de partenaires. Plus d'infos : www.eset.com ou LinkedIn, Facebook, X et https://www.eset.com/be-fr/.