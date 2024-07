12 conseils dâ€™ESET pour Ã©viter les arnaques Booking.com et autres liÃ©es aux vacances et aux voyages

Le texte suivant est issu d'un communiqué de presse et ne reflète en rien l'opinion de la rédaction.

Le 3 juillet 2024 - Booking.com est devenu, au niveau mondial, une des plates-formes incontournables pour les voyageurs qui cherchent non seulement de l'hébergement de vacances, mais aussi des services tels que la location de voitures et l'achat de billets d'avion. Il s'agit du site de voyages et de tourisme le plus visité au monde (most visited travel and tourism website). En 2023, il a traité plus d'un milliard de réservations (more than a billion bookings in 2023), soit le double de 2016.Il est évident que la popularité du site n'a pas échappé à l'attention des cybercriminels, qui se ruent sur les services en ligne à fort trafic et les exploitent comme un terrain de chasse lucratif.Ces conseils aideront les utilisateurs à rester en sécurité lorsqu'ils utilisent Booking.com. :1. Chaque fois que vous êtes contacté par une personne représentant Booking.com ou un hôtel dans lequel vous avez réservé un séjour, faites attention aux signes typiques d'un e-mail de phishing, tels que des soi-disant demandes d'action urgente.2. Vérifiez toujours que les e-mails proviennent bien de leur domaine officiel et méfiez-vous des éventuelles fautes d'orthographe ou de légères variations. Un certain nombre d'adresses mail de confiance sont également répertoriées sur le site-même (listed on the site itself).3. Si une communication reçue vous semble suspecte, accédez directement au site Web et connectez-vous à votre compte pour vérifier toute réclamation.4. Par e-mail ou par chat, Booking.com ne demande jamais d'informations telles que les détails complets de votre carte de crédit, votre numéro de sécurité sociale / carte d'identité, ou encore vos mots de passe.5. Ne cliquez pas sur les liens contenus dans des mails ou des messages non sollicités.6. Effectuez les paiements via la plate-forme Booking.com officielle. Évitez de transférer de l'argent directement au fournisseur d'hébergement.7. Vérifiez les avis et les notes concernant l'hébergement sur Booking.com et recherchez des avis authentiques et détaillés. Inspectez et recoupez les détails et les images de l'hébergement sur d'autres sites de voyage ou plates-formes donnant des avis.8. Assurez-vous que vos appareils disposent d'un logiciel de sécurité à jour pour vous protéger contre les maliciels et les tentatives de phishing.9. Ayez votre système d'exploitation et vos autres logiciels à jour afin d'être protégé contre les vulnérabilités sécuritaires.10. Protégez vos comptes en ligne avec des mots de passe ou des phrases secrètes forts et uniques et une authentification à deux facteurs.11. Si vous rencontrez une activité suspecte, signalez le problème au service client de la plate-forme.12. Si vous pensez que les informations concernant vos paiements ont été compromises, informez-en immédiatement votre banque ou votre fournisseur de carte de crédit.Bon voyage!AVANT DE PARTIR, LISEZ: https://www.welivesecurity.com/2023/06/21/vacation-stay-step-ahead-travel-scammers/