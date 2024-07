Ces dix années semblent vraiment s'être écoulées, dix années de défis, de missions, de personnages connus et d'ennemis vaincus, de moments d'une grande intensité et d'autres de qualité discutable. Aujourd'hui, nous parlons de la dernière extension majeure de Destiny 2, La Forme Finale, la grande finale d'un arc narratif qui a commencé en septembre 2014 avec Destiny , la "nouvelle" IP de Bungie qui à l'époque a laissé le public et les critiques sans voix ( pour diverses raisons, positives et négatives). Beaucoup d'eau a coulé sous les ponts et aujourd'hui nous sommes là pour vous donner notre avis sur la dernière aventure proposée par l'éditeur de logiciels historique. On peut le dire avec une extrême sérénité : garder les fils d'une intrigue qui se déroule pendant dix longues années est une mission très complexe, frisant l'impossible. Pourtant, les gars de Bungie ont toujours, depuis l'époque de Halo, démontré qu'ils avaient une grande maîtrise de la composante narrative mais, plus encore, qu'ils avaient une incroyable capacité à créer des mondes, des univers uniques dans lesquels aspirer le joueur. C'est peut-être le plus grand héritage que Destiny d'abord et Destiny 2 ont ensuite laissé au monde du jeu vidéo : un univers capable de s'étendre et de montrer des éléments nouveaux et convaincants à chaque fois qu'un voile était levé sur une de ses parties. Bien sûr, la saga a connu (comme c'est aussi logique) des hauts et des bas, certains moments où beaucoup de travail semblait partir en fumée combinés avec d'autres où les développeurs sont revenus pour nous rappeler qu'ils sont les créateurs de Master Chief et au-delà. Difficile de résumer en quelques mots ce que deux jeux vidéo ont construit en termes de lore, d'univers et de mondes au cours des dix dernières années, puisque, en 2014 (de notre temps, dans le jeu nous sommes en 2631... ndlr), un Spectre ressuscite un Gardien dans la vieille Russie, ouvrant ainsi un monde qui voit l'humanité (devenue une race capable de vivre sur de multiples planètes) avoir le contrôle total du système solaire dans lequel une étrange (et énorme) sphère, appelée " Le Voyageur ", est arrivée depuis peu.Ici, ce voyageur est le fil conducteur de dix années d'histoires, de missions et de récits, dix années qui s'achèvent avec La Forme Finale. Avant de vous parler de l'incipit de cette nouvelle extension, nous vous rappelons que ce DLC de Destiny 2 est localisé en français et que, comme pour les extensions précédentes, la localisation est tout à fait excellente. Et nous voilà dans la bataille finale, Le Témoin prend possession du Voyageur , en exploitant le Voile il a en effet réussi à accéder à la puissante machine sensible et se prépare à la transformation finale, celle qui lui permettra de avoir le contrôle de l’univers entier. Évidemment, nous ne pouvons pas rester les bras croisés et, en compagnie d'une poignée de compagnons, nous entrons dans le Voyageur (où nous aurons l'occasion de rencontrer des personnages que nous pensions absents depuis un certain temps). C'est sur cet incipit que s'ouvre La Forme Finale , qui emmène à nouveau le joueur dans le monde de Destiny 2 en le chargeant d'une mission épique et sans faille qui suit le rythme jusqu'aux derniers battements et qui donne une digne conclusion à La saga de Bungie qui dure des décennies. Pour faire court : Destiny 2 : La Forme Finale clôture le cycle narratif de Destiny en beauté ? Oui, et il le fait très bien, avec tout le style dont le développeur Bellevue a su faire preuve ces dernières années. Nous ne dévoilerons rien d'autre à ce sujet mais nous vous invitons à entreprendre cette nouvelle mission si vous êtes passionné par la saga car, nous en sommes sûrs, vous serez absolument satisfait de ce que les développeurs ont préparé pour vous.Que propose Destiny 2 : La Forme Finale ? Même du point de vue du gameplay, les innovations ne manquent pas dans la dernière extension de la célèbre franchise, bien sûr si vous vous attendiez à une finale éclatante également en termes de gameplay vous pourriez être un peu déçu. Bungie a adopté une voie résolument plus sûre et plus conservatrice, visant à offrir aux joueurs de nouvelles possibilités sans dénaturer tout ce qui a été fait jusqu'à présent (et cela est tout à fait logique). Cependant, il reste indéniable comment Destiny 2 parvient à divertir même tant d'années après sa sortie tout comme il reste clair que, pad en main, le titre peut garantir une grande satisfaction et offre un gunplay respectable. Cette fois aussi, les nouvelles armes et armures ne manquent évidemment pas mais ce ne sont pas les véritables protagonistes de l'extension : l'innovation la plus importante en termes de gameplay se trouve en effet dans les pouvoirs primordiaux, le nouveau mécanisme qui permet de personnalisez davantage votre personnage et rendez-le, pourquoi pas, plus flexible et adapté à davantage de situations. Mais en quoi consistent les pouvoirs prismatiques ? En substance, le joueur pourra désormais attribuer une nouvelle sous-classe à son Gardien : la sous-classe primastique . Cela vous permet de combiner les pouvoirs et les capacités de toutes les autres sous-classes, transformant votre personnage en un véritable « couteau suisse » de l'univers. Evidemment en faisant cela vous rendrez votre protagoniste moins "pur" mais cela vous permettra de mieux vous adapter à des situations particulières, surtout si vous avez tendance à jouer seul la plupart du temps. Nous avons également apprécié la nouvelle campagne et surtout ce que cette dernière apporte en termes de end-game. Une fois la nouvelle campagne terminée, une série de tâches s'offrent au joueur, une série de missions visant à soigner le Voyageur et à le nettoyer de tout le mal qui l'a attaqué et risquait de le détruire. Les nouvelles activités semblaient bien équilibrées avec un système de difficulté croissante et capable de satisfaire (même au niveau du butin) même les joueurs les plus exigeants.Bref, Destiny 2 ne meurt certainement pas avec La Forme Finale mais trouve plutôt sa "forme ultime", un monde où un cycle narratif s'est fermé mais où de nombreuses lueurs restent ouvertes et il y a tout autant de choses à faire dans le jeu de tir persistant de Bungie. S'il y a une constante dans les travaux de Bungie, elle se trouve principalement dans la capacité de l'équipe de développement à créer des mondes uniques, épiques et originaux, capables de capter le joueur dès les premiers instants du jeu. La Forme Ultime ne fait pas exception à cette règle et propose, une fois de plus, un monde incroyable et profond, superposé et complexe, peuplé de factions, d'éléments et de personnages qui vont et viennent, d'ennemis qui apparaissent et de grands héros qui écrivent l'histoire. D'un point de vue purement stylistique et artistique, Destiny 2: La Forme Ultimate fait partie des choses les plus belles, les plus complètes et les plus cohérentes que nous ayons posées ces derniers temps (du moins en ce qui concerne le secteur de la science-fiction). Même avec quelques années de retard, le moteur graphique de Destiny 2 résiste toujours bien par rapport à ses concurrents. À ce jour, il est plus léger que de nombreux autres moteurs ou titres du marché mais parvient néanmoins à offrir un look remarquable. Evidemment il y a absolument mieux sur le marché en terme de « puissance pure » mais l'étroite collaboration entre art et technique est plus vivante que jamais dans le titre de Bungie. Le netcode était également excellent, nous permettant d'aborder le titre sereinement, sans accrocs ni mauvaises surprises. L'équipe de Bungie a été une des premières équipes de développement à comprendre à quel point la composante sonore était importante ( quelqu'un a dit Halo ?) et évidemment, même dans cette nouvelle extension, la bande-son et les effets sonores font parfaitement leur travail.Destiny 2 : La Forme Ultime est la digne conclusion d'une saga qui a tenu les joueurs scotchés aux écrans pendant dix longues années . Parsemée de hauts et de bas, la saga Destiny a toujours su garder la barre droite, en essayant de construire, pièce par pièce, histoire après histoire, un univers narratif cohérent et splendide à jouer et à vivre. Si vous êtes un joueur de Destiny 2, il va sans dire que vous ne pouvez absolument pas manquer La Forme Ultime dans votre collection, ne serait-ce que pour clôturer le cycle narratif. Evidemment, si en revanche vous n'avez jamais apprécié la formule de Bungie, cette dernière extension ne vous fera certainement pas changer d'avis.