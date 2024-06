MADiSON VR est, comme vous pouvez l'imaginer, la version en réalité virtuelle du jeu vidéo d'horreur psychologique sorti à l'été 2022 (notre critique ici ). Le jeu s'ouvre avec notre protagoniste, Luca, se réveillant couvert de sang avec son père frappant à la porte, apparemment enragé que Luca ait déchiré le reste de la famille, les massacrant comme des steaks. Quelques photos semblent soutenir cette idée, mais est-ce vraiment arrivé ? C'est au joueur de développer l'histoire vraie en explorant la maison, autrefois lieu d'un rituel démoniaque mené par Madison Hale, qui a brutalement tué quatre personnes à cette occasion. Le gameplay de MADiSON consiste à résoudre des énigmes – dont certaines sont assez évidentes, d'autres très élaborées – qui vous laisseront perplexes. Des photos à remonter, des chandeliers à placer correctement et bien d'autres choses à déverrouiller avec des clés ou d'autres objets. De plus, Luca possède un vieil appareil photo de style Polaroid qui est utilisé pour résoudre des mystères. Par exemple, ce qui peut sembler être un mur vide et apparemment inutile peut être photographié et l'image montrera qu'il y aura un numéro écrit dessus qui peut faire partie d'un code de serrure. Une fois prise, la photo doit être secouée comme dans la vraie vie pour voir l'image, un détail qui récompense l'immersivité du jeu. Prendre une photo peut sembler une évidence, mais pas lorsque le flash révèle un hideux démon qui vous crie dessus derrière une porte. Heureusement, les développeurs ont fait bon usage des jumpscares sans les rendre triviaux.Au début du jeu, vous vous retrouvez dans un sous-sol inondé, devant utiliser un signal radio pour savoir où prendre une photo. Honnêtement, nous pensions ne pas avoir bien compris le puzzle, car même en prenant la photo au bon endroit, le signal se déplaçait simplement ailleurs. Finalement, nous avons pris nonchalamment la photo, seulement pour entendre un démon crier et courir droit vers nous. La surprise de la scène peut faire perdre l'équilibre et pour cette raison il est recommandé de jouer assis plutôt que debout ! L'inventaire du jeu dans lequel vous pouvez transporter des objets pour résoudre des énigmes est limité. Techniquement, vous avez de la place pour dix objets, mais comme vous ne pouvez pas jeter l'appareil photo, le journal et les photos, il y en a en réalité sept. Cela signifie faire un peu de retour en arrière dans la maison jusqu'à un coffre-fort où vous pourrez ranger les objets dont vous avez besoin. Le jeu s'inspire clairement du légendaire PT car le monde du jeu est assez compact mais les pièces bougent et changent lorsque l'on regarde dans l'autre sens, un peu à la manière de ce qui s'est passé dans la célèbre démo de Silent Hills. La conception sonore fait très bien son travail, des cris et une musique orchestrale lorsque quelque chose tente de vous manger le visage, des bruits sourds et des bruits sourds lointains résonnent dans la maison lorsque vous vous promenez.Bien qu'il y ait eu au départ des problèmes vraiment terribles avec les commandes VR (le simple fait de saisir une poignée de porte était un travail à plusieurs essais), il semble que le premier patch ait corrigé un certain nombre de ces problèmes clés, mais il reste encore quelques problèmes avec la mise en œuvre de la réalité virtuelle. Le jeu vous permet de définir la façon dont vous faites pivoter la caméra, avec des sauts à 45 degrés ou des mouvements fluides, mais il n'y a pas d'option de téléportation et il n'y a aucun moyen de définir la vitesse à laquelle vous vous déplacez. Nous avons dû vérifier les commandes plusieurs fois pour s'assurer que nous avions bien appuyé sur le bouton Exécuter, car il s'agit au mieux d'une "marche modérée" et cela détruit vraiment une partie de l'immersion lorsque vous essayez de fuir un démon. Le plus ennuyeux est que le texte sur l'écran qui vous avertit qu'une porte est fermée ne bouge pas avec votre vue et est donc hors de votre champ de vision lorsque vous regardez les poignées. Cependant, les meilleures notes vont à l'utilisation complète du retour haptique par le PSVR2, en particulier la vibration du casque qui palpite lorsque Luca a mal à la tête, ainsi que les pulsations aléatoires sur les contrôleurs - une façon vraiment intelligente de vous garder immergé car cela donne l'idée de quelque chose dans le noir qui vous caresse pendant que vous marchez.La qualité visuelle est excellente, mais avec quelques problèmes lors du chargement des textures ou dans la reproduction des bras du protagoniste. Mais les détails présents sur les objets disséminés dans la maison sont au niveau des autres œuvres présentes sur PSVR2 comme Resident Evil Village, à tel point qu'on peut lire une lettre ou un morceau de papier sans l'aide du bouton "lire" qui retranscrit ce qui est écrit là sur l'écran. L'atmosphère d'horreur classique créée par Bloodious Games est très inspirée, et certains lieux de la maison regorgent de clichés familiers mais bien conçus. Le symbolisme démoniaque peint sur les murs ; des cafards rampant partout sur le sol ; statues religieuses et crânes d'animaux accrochés au mur. Le tout est magnifiquement rendu sur PSVR2, avec un éclairage si bien mis en œuvre que vous ne pouvez jamais vraiment vous détendre de peur que quelque chose ne vous surprenne à tout moment. Une dernière remarque : la fin du jeu présente une représentation de l'automutilation, et en VR, l'effet est assez extrême. Gardez cela à l'esprit si le thème peut vous perturberr, car si vous n'êtes pas habitué aux titres d'horreur et que vous vous considérez comme un joueur impressionnable, on vous suggère de jouer à autre chose.La version de réalité virtuelle de MADiSON se révèle plus effrayante et immersive que jamais, à tel point qu'elle constitue probablement l'expérience la plus terrifiante actuellement présente dans le panorama de la réalité virtuelle. Si vous êtes un fan d'horreur et pensez avoir des nerfs d'acier, MADiSON VR est le jeu parfait pour vous.