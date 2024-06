Lorsque EA et Codemasters ont annoncé F1 2024, les attentes de tous les fans étaient très élevées. Les développeurs eux-mêmes ont confirmé qu'ils avaient collaboré avec un certain nombre de pilotes et d'ingénieurs de Formule 1 pour créer un modèle de conduite dynamique. L'idée était de redéfinir l'expérience de conduite avec des performances plus réalistes et prévisibles, en particulier pour ceux qui utilisent un volant au lieu d'une manette. Le résultat ? Après plusieurs sessions de jeu, nous pouvons constater que l'équipe de développement a réussi à offrir au joueur une expérience de conduite raffinée et améliorée par rapport à la précédente édition de F1 2023, mais pas une révolution. Les technologies avancées mises en œuvre par l'équipe de développement, telles que la refonte des pneus et des suspensions, ont certainement relevé la barre du réalisme, offrant au joueur une expérience de conduite plus dynamique que par le passé, cependant, pour la plupart des joueurs, ces innovations représentent plus une évolution qu'une transformation radicale du modèle de conduite. En revanche, les vrais fans et les professionnels de l'eSport trouveront dans les nombreux petits changements la possibilité d'améliorer leurs performances de quelques millièmes de seconde, malgré quelques " bugs " que l'équipe de développement promet de corriger dès que possible. Pour la plupart des utilisateurs, cependant, F1 2024 offrira une expérience familière, avec un moteur physique qui ressemble plus à une version améliorée de celui de l'année dernière qu'à une révolution complète.Le grand engagement de Codemasters pour le nouveau modèle de conduite de F1 2024 se reflète également dans la qualité du travail effectué sur les graphismes, avec de nombreuses petites améliorations, ajouts et optimisations. Ces changements satisferont la plupart des joueurs, mais ne suffiront peut-être pas aux plus exigeants. Par rapport à F1 2023, le compartiment technique de F1 2024 offre une expérience visuelle plus raffinée. Cependant, il est évident que le moteur EGO, bien qu'optimisé, commence à accuser son âge. Les modèles polygonaux des pilotes, des véhicules et de l'esthétique des circuits ont été revus, tout comme le système d'éclairage, désormais capable de gérer la réfraction de la lumière sur les surfaces réfléchissantes des circuits et des véhicules. Cependant, si l'on regarde de plus près les détails graphiques, on s'aperçoit que le moteur EGO, obsolète, limite le potentiel technique du titre de Codemasters. Si les modèles des pilotes ont été revus et ressemblent enfin à leurs homologues réels, les animations faciales restent malheureusement les mêmes que dans les éditions précédentes. Les visages des pilotes en mouvement gâchent ainsi le bon travail effectué sur l'échantillonnage des visages, car dans les animations, le modèle se déforme de manière irréaliste, brisant le réalisme que nous attendions. Enfin, il est décevant de constater que seuls les circuits de SPA, Silverstone, Losail et Jeddah ont bénéficié d'une refonte, atteignant enfin le niveau de réalisme qu'ils méritent. En effet, les vingt autres circuits ont été négligés et restent identiques à l'édition F1 2022. Bien qu'il semble que les développeurs aient commencé à écouter la communauté, qui demande depuis longtemps une refonte des circuits, il est frustrant pour nous, fans, de constater qu'année après année, nous nous retrouvons à courir sur des pistes qui ne reflètent pas entièrement leurs homologues réels.Après quelques éditions, nous pouvons enfin dire adieu au Braking Point ! Cette fois-ci, le mode carrière vous donnera un contrôle total. Dans F1 2024, vous pourrez incarner un pilote et un directeur d'équipe dans le mode carrière stable, ou prendre la piste en tant que pilote dans le mode carrière pilote. Bien que le mode carrière ne soit pas vraiment nouveau jusqu'à présent, dans F1 2024, vous pourrez vous lancer dans le mode carrière avec votre propre alter ego, même si l'éditeur est une fois de plus un peu clairsemé, ou choisir un véritable pilote actuel ou l'une des légendes du passé. Codemasters a introduit, entre autres, de nouvelles fonctionnalités dédiées au mode Carrière qui le rendent encore plus intéressant. Grâce au système d'appréciation, chaque succès ou défaite de votre pilote sera pris en compte et sera utile lors de la négociation de votre contrat. En fait, dans cette édition, le joueur sera autorisé à mener des négociations secrètes avec les écuries, à remplir des objectifs fixés par les ingénieurs et à défier ses rivaux sur le circuit, les rivalités se poursuivant au cours des saisons suivantes. Et pour ceux qui souhaitent s'essayer au mode Carrière à deux joueurs, nous pouvons confirmer qu'il est toujours disponible, et qu'il offre pour la première fois les mêmes fonctionnalités que le mode solo.La véritable innovation de F1 2024 réside dans le défi de carrière. Cette approche novatrice reprend le meilleur du mode carrière et le transforme en défis en ligne passionnants pour la communauté. Les développeurs ont créé un championnat "concentré", avec une série de courses consécutives, des conditions météorologiques changeantes et même des défaillances soudaines de monoplaces. Une fois le défi lancé, le joueur devra prouver sa valeur et ses compétences de pilote dans cet environnement dynamique. Afin de ne pas décourager les joueurs, Codemasters a permis de sélectionner le niveau de difficulté le plus approprié parmi les quatre disponibles. A notre avis, le mode défi a été une vraie surprise, conçu pour ceux qui veulent une expérience plus concise ou qui manquent de temps. Mais malheureusement, si le mode est engageant, tout n'est pas parfait : les emails incessants et redondants, ainsi que les défis constants lors des essais libres sur chaque circuit, peuvent sembler un peu exagérés et redondants.L'équipe de développement a massivement pris en compte les critiques soulevées par la communauté et, afin de résoudre certains problèmes sérieux, a publié un patch qui corrige la plupart des bugs, en particulier pour ceux qui utilisent le volant ou qui rencontrent des problèmes dans le mode carrière. Par rapport à la version de base, l'expérience de jeu semble transformée, mettant en évidence plusieurs améliorations, notamment des modifications majeures apportées aux réflexions Ray Tracing, qui offrent désormais une fidélité visuelle sans précédent, immergeant les joueurs dans un monde virtuel incroyablement réaliste. La mise à jour a également permis de résoudre plusieurs problèmes de gameplay qui avaient suscité de vives critiques de la part du titre et de l'équipe. Par exemple, les objectifs dynamiques n'expireront plus après le dernier tour de la course, ce qui garantit une gestion plus logique des défis sur la piste. De plus, l'écran multifonctions s'ouvrira automatiquement sur la page correspondante lorsqu'un objectif dynamique est assigné, ce qui facilitera la navigation et la gestion des informations critiques pendant la course. Un autre aspect clé est la résolution de bugs importants dans les modes Carrière. Désormais, lorsque les joueurs accèdent à la boutique de vêtements décontractés à partir de la carrière du pilote, ils verront toujours le pilote correctement personnalisé. La carrière à deux joueurs a été corrigée, améliorant la stabilité du jeu et éliminant les problèmes de désynchronisation et de plantage pendant les négociations de contrat. Ces améliorations offrent une expérience de jeu plus fluide et plus immersive, permettant aux joueurs de se concentrer sur les défis de la piste sans interruption.La dynamique de conduite a fait l'objet d'une mise à jour substantielle : les pneus, désormais améliorés, réagissent mieux aux changements rapides de l'angle de glissement et du rapport de glissement. Cela inclut également des ajustements pour le comportement à haute température, améliorant ainsi la simulation des conditions réelles. L'unité de puissance a été équilibrée et les rapports de vitesse sont désormais alignés sur les données de la course de 2024, offrant une conduite plus réaliste et plus précise, en particulier pour ceux qui utilisent des volants. En outre, des améliorations graphiques ont été apportées à certains véhicules dans F1 24 et F2 23, ainsi que de nouvelles particules de fibre de carbone lors des collisions en replay, augmentant ainsi le réalisme visuel. La vue en replay et les cinématiques des voitures de sécurité sur plusieurs circuits ont été optimisées, offrant des angles plus spectaculaires et plus immersifs. L'intelligence artificielle du mode Carrière a été affinée, avec une plus grande probabilité de défaillance des composants pendant une course, ce qui rend les compétitions plus imprévisibles et plus réalistes. Enfin, l'introduction d'un certain nombre de correctifs et d'améliorations, comme le calibrage de l'ERS et la mise à jour des performances des équipes pour la saison 2024 jusqu'au GP de Monaco, garantit que le jeu reste fidèle à la saison actuelle de Formule 1. Nous pouvons confirmer que ce patch transforme F1 2024 pour le meilleur, offrant aux joueurs une expérience de jeu plus immersive, plus réaliste et plus captivante, élevant le niveau du simulateur de course à un nouveau standard d'excellence. En conclusion, F1 2024 s'avère être un titre solide dans le paysage des jeux automobiles. Si les innovations apportées par Codemasters peuvent sembler marginales, des progrès sont tout de même à noter. Malheureusement, ces améliorations ne sont pas suffisantes pour justifier pleinement le coût de l'édition annuelle. Nous attendons avec impatience le moment où Codemasters décidera de s'éloigner de la génération de consoles précédente et de faire un saut qualitatif significatif. Néanmoins, nous reconnaissons les efforts réalisés et espérons que F1 2025 sera une véritable révolution, et non une simple évolution.Si le rugissement des moteurs fait battre votre cœur ou si vous avez toujours rêvé de sentir l'adrénaline monter sur votre peau, alors F1 2024 est le jeu que vous cherchiez. Avec une multitude de contenus et d'activités à explorer, c'est l'occasion rêvée de vous plonger dans l'action de la Formule 1. Attention, ne vous attendez pas à une révolution, F1 2024 est plutôt une évolution des éditions précédentes.