Le Grand Schtroumpf se prépare à organiser la plus grande fête Schtroumpf à ce jour. Il l'appelle la Fête du Village et s'attend à ce que plus de 100 Schtroumpfs y participent. Tout le monde peut venir à la fête, et pour aider à diffuser le message, vous êtes chargé de parcourir un village Schtroumpf en monde ouvert, en invitant tous les Schtroumpfs que vous voyez. C’est ainsi que démarre Les Schtroumpfs : Village Party. Le principe du jeu est aussi simple que possible : une grande fête de village est en cours. Aidez-le à réussir. En explorant, vous rencontrerez toutes sortes de Schtroumpfs. Chacun sera occupé à accomplir une tâche qui lui a été confiée par le Grand Schtroumpf en préparation de la fête. Alors, vous vous lancez dans la tâche traditionnelle consistant à les aider à accomplir leur travail. Ce sont les quêtes que vous entreprendrez dans le Village des Schtroumpfs. Il y a une tonne de quêtes que vous devrez accomplir en mode aventure. Ainsi, vous préparerez souvent quelque chose d’engageant. Outre les quêtes, le monde lui-même possède une assez grande variété de contenu. Le Village des Schtroumpfs compte dix régions différentes que vous pouvez explorer. Vous courirez à travers des forêts enchantées et des montagnes enneigées. À certains endroits, vous serez dans l'enceinte du Village des Schtroumpfs. Mais vous vous aventurerez également sur le territoire de Gargamel.Gargamel est le grand méchant méchant des Schtroumpfs : Village Party . Il en veut aux Schtroumpfs qui organisent une fête. Quelque chose dans les festivals ne lui convient tout simplement pas. Ainsi, dès qu'il en aura l'occasion, Gargamel vous poursuivra. Il tentera à tout prix d'arrêter votre progression en aidant à organiser la fête du village. Mais tant que vous pourrez l’éviter, vous serez prêt à partir. Pendant ce temps, il y a plus de cent Schtroumpfs emblématiques à rencontrer. Vous courrez et sauterez à travers le village en discutant avec toutes sortes de Schtroumpfs qui illuminent votre journée. Tout en caracolant, vous serez également occupé à collecter toutes sortes d'objets. Vous rencontrerez des objets et des matériaux aléatoires que vous pourrez utiliser pour construire votre maison. Au fur et à mesure que vous progressez dans l'histoire, vous vous lancerez dans davantage de choses à faire, notamment découvrir des trésors et participer à une tonne de mini-jeux. C'est exact, le mode aventure solo contient de nombreux mini-jeux amusants dans lesquels vous pouvez affronter l'IA. De plus, vous participerez à des événements spéciaux, dont un où vous chasserez les rongeurs du village et un autre où vous explorerez le village à travers un labyrinthe. Les Schtroumpfs : Village Party garde votre parcours constamment rafraîchissant, il est assez difficile de s'ennuyer.Si vous trouvez fastidieux de courir, vous pouvez toujours utiliser des points de déplacement rapide pour explorer le monde plus rapidement. Cependant, la difficulté faible n’a pas de solution de contournement. Vous voyez, les mini-jeux des Schtroumpfs : Village Party peuvent être trop faciles. Quelques-uns posent un défi. Mais pour la plupart, les joueurs chevronnés trouveront les mini-jeux un jeu d’enfant. En tant que tel, Les Schtroumpfs : Village Party peut devenir frustrant et semble souvent plus adapté aux jeunes joueurs. De ce point de vue, Village Party est le jeu parfait pour jouer entre amis. Désormais, il n'offre que des options multijoueurs locales pouvant accueillir jusqu'à quatre joueurs. Cela aurait également été formidable d'avoir un mode multijoueur en ligne. Pourtant, le mode multijoueur local est un plaisir à jouer. Il propose cinquante mini-jeux offrant une immense variété. Certains sont des jeux standards auxquels vous avez probablement déjà joué auparavant. Mais la plupart d’entre eux se sentent distincts dans l’univers des Schtroumpfs. Vous affronterez des amis et testerez vos compétences, votre mémoire, votre rapidité et votre précision dans une gamme variée de mini-jeux amusants. Certains sont des jeux sportifs, tandis que d’autres lancent une bataille à grande échelle. Des tours à élimination directe, des jeux de pêche, des chasses au trésor des schtroumpfs pirates et des tours de pâtisserie gourmands ne sont que quelques-uns des mini-jeux auxquels vous pouvez jouer. Chaque mini-jeu s'inspire fortement de l'esprit joyeux des Schtroumpfs, vous passerez sans doute votre temps à éclater de rire. Vous pouvez également toujours changer de Schtroumpf, avec jusqu'à dix-neuf Schtroumpfs jouables disponibles. De plus, vous pouvez personnaliser le Schtroumpf de votre choix avec des costumes originaux qui mettent en valeur votre personnalité. Avec plus de trente tenues disponibles, Les Schtroumpfs : Village Party offre suffisamment de variété pour retenir votre attention, au moins pendant des heures intéressantes avant d'avoir envie de quelque chose de différent.Parallèlement à l'esthétique lumineuse et colorée de l'environnement, les Schtroumpfs donnent vie à un monde adorable et charmant. C'est plutôt amusant d'entendre les commentaires des Schtroumpfs sur l'environnement. Ils ont l'air et ont l'air incroyablement mignons, caracolant dans le village alors qu'ils se consacrent aux tâches qui leur sont assignées. Combinés, le monde charmant et le doublage mignon donnent vie à une aventure légère et attrayante. Ajoutez à cela la musique, qui est optimiste et énergique pour alimenter la tonne de quêtes que vous aiderez à accomplir. à travers le village, et vous avez un package complet auquel vous ne pouvez pas vous empêcher de revenir. Il convient de noter que les one-liners peuvent parfois devenir ennuyeux. Les Schtroumpfs diront souvent des bêtises qui seront, la plupart du temps, drôles. Mais entendre les mêmes phrases encore et encore peut avoir des conséquences néfastes. Outre les doublages fades, Les Schtroumpfs : Village Party peut devenir déroutant à naviguer, avec presque tous les environnements se ressemblant. Il est facile de parcourir les mêmes sections encore et encore et de perdre de précieuses heures dans le processus. Parfois, le mode aventure peut contenir trop de choses à la fois. Ce serait génial s'il y avait une sensation distincte dans les différents niveaux du jeu au fur et à mesure de votre progression. Cela ajoutera même un sentiment de progression. Il en va de même pour le mode fête, qui peut devenir assez chaotique sur un écran partagé fixe à quatre joueurs. Cela aurait été formidable d'avoir une manière plus cohérente de jouer aux mini-jeux en multijoueur. À l'heure actuelle, vous pouvez sélectionner un mini-jeu dans une liste ou jouer un marathon et couronner le meilleur joueur. Peut-être qu’un jeu de société ajoutera de la structure à la façon dont vous choisissez les jeux auxquels jouer. Quant aux commandes, elles sont assez fluides et réactives. Ils sont cependant déçus par les angles de caméra rigides. Ce serait formidable si vous pouviez manipuler les angles de caméra pour enquêter sur des zones sans avoir à vous promener physiquement partout et à chaque coin de rue. Et finalement, le jeu tourne plutôt bien. Il y a des moments où les Schtroumpfs courent à travers les buissons et s'écrasent contre les murs. Dans l’ensemble, Les Schtroumpfs : Village Party fait un excellent travail en offrant une expérience plutôt fluide.Les Schtroumpfs : Village Party propose un moment amusant, que ce soit en solo ou entre amis. Il crée de nombreux mini-jeux et quêtes à accomplir. La plupart d’entre eux peuvent être simples à trouver pour les joueurs chevronnés. Pourtant, le titre de Microids fait plutôt bien le job dans son secteur.