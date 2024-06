Créé par la talentueuse équipe de Cosmonaut Studios, connue pour ses incroyables talents de narrateur, Eternal Threads est quelque chose de spécial. Le jeu vous place dans une maison au bord du désastre. Cependant, vous avez avec vous le pouvoir de modifier son destin. Vous devez être enthousiaste, car chaque choix que vous faites remodèle la vie de six personnes. Eternal Threads utilise une approche par essais et erreurs, ce qui en fait un jeu narratif unique et engageant. En tant qu'agent voyageant dans le temps, les joueurs observent les événements passés et prennent des décisions critiques pour modifier la chronologie et sauver six personnages d'un incendie mortel. Par conséquent, le jeu encourage les joueurs à expérimenter différents choix, en observant comment chaque décision influence le destin des personnages et leur environnement. La rejouabilité est une force importante d'Eternal Threads, grâce à sa conception. Le jeu propose à la fois les modes Normal et Abrégé, permettant aux joueurs d'explorer toute la gamme des événements et des décisions. Après avoir terminé une partie, vous pouvez recharger votre sauvegarde et expérimenter différents choix. Cette fois cependant, vous serez armé des connaissances acquises lors des tentatives précédentes. Cette approche garde le gameplay frais et encourage également les joueurs à s'aventurer plus profondément dans le récit. Ce faisant, vous découvrirez tous les résultats possibles et apprécierez pleinement la narration et le développement des personnages que le jeu a à offrir.D’un autre côté, les joueurs peuvent voir des événements parallèles, qui sont des résultats différents, afin qu’ils puissent essayer différents choix et voir ce qui se passe. Ce système permet aux joueurs de comprendre plus facilement comment leurs décisions affectent l'histoire et rend le jeu intéressant et amusant à jouer. Grâce à ces outils, les joueurs peuvent profiter de l'histoire complexe du jeu et avoir de nombreuses chances d'y jouer encore et encore. Cependant, la mécanique des essais et des erreurs peut également avoir un impact négatif sur l’expérience globale. Devoir constamment revoir et modifier des décisions peut devenir fastidieux, surtout si les changements ne conduisent pas à des résultats immédiats satisfaisants. De même, cette répétition peut perturber le flux narratif, rendant difficile de rester émotionnellement investi dans l’histoire et les personnages.Eternal Threads offre un mélange convaincant de gameplay narratif et de résolution d'énigmes stratégiques. Le jeu propose deux modes : le mode régulier et une version abrégée. Bien que le mode abrégé offre une lecture plus rapide, il limite la possibilité d'explorer pleinement la maison et d'obtenir les meilleurs résultats. Dans le jeu, les joueurs sont plongés dans une chronologie d'une semaine menant à un incendie de maison, où ils doivent modifier des événements clés pour changer le sort de six personnes. Par conséquent, la capacité de naviguer et de manipuler cette chronologie est un facteur central du gameplay, ce qui en fait une expérience profondément engageante. La mécanique de la chronologie est la vraie affaire dans Eternal Threads. Il permet aux joueurs de passer d’un événement à l’autre au cours de la semaine précédant l’incendie. La chose intéressante à propos de l’approche non linéaire est qu’elle permet aux joueurs de constater l’impact de leurs décisions sur les personnages et sur le récit global. Chaque événement est étiqueté avec des personnages et des lieux impliqués, aidant les joueurs à suivre la cause et l'effet de leurs choix. Les décisions clés prises à différents moments peuvent modifier radicalement la chronologie, incitant les joueurs à réfléchir de manière critique à la manière dont de petits changements peuvent créer des effets d’entraînement importants. Ce système est à la fois intuitif et complexe, nécessitant un examen attentif et une planification stratégique.Dans Eternal Threads, les énigmes sont bien plus que de simples casse-tête ; ils sont essentiels au scénario et à la progression du jeu. En parcourant les chronologies interconnectées, vous rencontrerez des énigmes qui nécessitent une observation attentive et une pensée critique. Une caractéristique étonnante est que chaque puzzle offre un sentiment d'accomplissement gratifiant. Ce qui distingue Eternal Threads, c'est sa capacité à intégrer de manière transparente des énigmes dans le scénario. Cela garantit que chaque défi semble significatif et percutant. Par conséquent, chaque énigme que vous résolvez contribue au développement des personnages et au déroulement de l’intrigue. En fin de compte, Eternal Threads maintient les joueurs engagés et investis dans le voyage, faisant de chaque énigme résolue une expérience fantastique.Eternal Threads se distingue par sa narration magistrale et ses mécanismes de jeu innovants. L’un de ses atouts les plus importants est le récit immersif qui tisse la vie de six personnages. Ainsi, chaque personnage a ses histoires et ses relations uniques. La chronologie non linéaire du jeu permet aux joueurs d'explorer ces histoires en profondeur, offrant ainsi une expérience fantastique. Cette base narrative solide est renforcée par un excellent doublage et des dialogues bien écrits. Tous ces aspects donnent vie aux personnages et à leurs histoires. Le mécanisme de manipulation du temps est également distinctif dans le jeu, permettant aux joueurs de passer d'un événement à l'autre dans la chronologie. Notamment, cette mécanique est exécutée avec précision, offrant un équilibre entre complexité et accessibilité. De plus, la conception du jeu garantit que chaque décision semble significative. Cela encourage les joueurs à réfléchir de manière stratégique et à considérer les implications plus larges de leurs actions. Le décor du jeu, une maison détaillée à trois étages, porte le frisson de l'exploration à un tout autre niveau. Malgré l'espace confiné, la maison regorge de secrets et de zones cachées qui nécessitent une enquête minutieuse. De plus, l’environnement est soigneusement conçu. Chaque pièce offre des indices et des éléments de l'histoire qui contribuent au puzzle narratif plus vaste. Ce niveau de détail donne à la maison l’impression d’être un personnage vivant et respirant au sein du jeu. En fin de compte, le sentiment de découverte et le plaisir de débloquer de nouvelles zones motivent les joueurs à explorer chaque recoin de la maison. Eternal Threads excelle dans son interface utilisateur et son système de gestion d'événements. Le jeu fournit une chronologie bien organisée qui aide les joueurs à suivre les événements, les personnages et les décisions. Néanmoins, la possibilité de filtrer les événements et de voir lesquels ont été affectés par les choix des joueurs est inestimable. Elle facilite la gestion de la complexité des causes et des effets.Malgré ses nombreux atouts, Eternal Threads n’est pas sans défauts. L’une des faiblesses les plus notables est le cadre limité. L'ensemble du jeu se déroule dans une maison à trois étages, ce qui peut commencer à sembler restrictif avec le temps. Même si la maison est richement détaillée et pleine de secrets, l'espace confiné peut conduire à un sentiment de monotonie. De plus, les choix les plus critiques du jeu n'offrent que deux options, ce qui peut sembler limitant compte tenu de la complexité des scénarios et du récit. D’une certaine manière, vous souhaiterez peut-être plus de flexibilité et un plus large éventail de choix pour mieux influencer les résultats et explorer différentes voies narratives. De plus, le gameplay s'apparente souvent davantage à un film interactif qu'à un jeu de puzzle traditionnel . De nombreux événements ne nécessitent pas d'action directe du joueur, mais se déroulent plutôt sous forme de scènes passives qui fournissent plus de contexte et d'informations de base. Cela peut conduire à des périodes où les joueurs ont l’impression de regarder plutôt que de participer activement. Pour ceux qui préfèrent une expérience de jeu plus pratique avec une interaction continue, ces segments pourraient diminuer l'engagement global. Parlons maintenant de l'éléphant dans la maison. Dans Eternal Threads, l'accent est mis sur les sujets romantiques et sexuels. Les personnages parlent et agissent d’une manière qui exprime clairement leurs désirs, ce qui peut constituer une grande partie de l’histoire. Certains joueurs pourraient avoir l'impression que c'est trop et que cela enlève du reste au jeu. Enfin, même si le système de gestion du temps et des événements est généralement bien organisé, le grand nombre d’événements et de décisions peut devenir écrasant. Même avec les outils de filtrage et de catégorisation, garder une trace de tous les fils interconnectés et de leurs conséquences peut s'avérer difficile. En fin de compte, le jeu exige un haut niveau d’attention et de réflexion stratégique, ce qui peut être intimidant pour certains joueurs.Eternal Threads est un jeu de réflexion captivant en solo qui met les joueurs au défi de manipuler le temps et de modifier le destin des personnages impliqués dans un événement tragique. Situé dans un environnement captivant et immersif, chaque choix a des conséquences qui ont un effet d’entraînement. Malgré ses atouts, le jeu peut également être amélioré. Il pourrait bénéficier d’une extension et d’options plus raffinées, améliorant ainsi l’expérience globale du joueur et la profondeur de la narration.