Konami revient avec une autre collection de ses jeux classiques avec Rocket Knight Adventures : Re-sparked !, une reprise réalisée sur Carbon Engine de Limited Run Games. Le succès de Sonic The Hedgehog, sorti au début de la décennie 1990 par SEGA, a permis la création de nouveaux héros basés sur des animaux peu populaires. Konami, qui avait déjà de l'expérience dans les jeux de plateforme 2D, avec des séries comme Castlevania, a décidé de miser sur la popularité des mascottes animales et a lancé Rocket Knight Adventures pour la Mega Drive en 1993. Avec Sparkster, Rocket Knight Adventures était un jeu de plateforme 2D avec un principe légèrement différent de celui attendu. Armé d'une épée et d'une fusée, le jeu mélangeait l'action et la difficulté d'autres jeux Konami, tels que Contra et Castlevania, avec des défis de plate-forme qui obligeaient le joueur à utiliser la vitesse de sa fusée pour surmonter les obstacles. Un an plus tard, la série eut une suite, Sparkster: Rocket Knight Adventures 2 , pour la Mega Drive, et un spin-off, Sparkster, pour la Super Nintendo. C'est là que les choses deviennent un peu bizarres. Bien que les trois jeux de la série partagent les mêmes mécaniques et le même style de jeu, la suite a fini par apporter quelques modifications à la base présentée dans le jeu précédent, tandis que le spin-off cherchait seulement à améliorer ce que le premier titre apportait. De plus, le nom partagé entre les deux titres pourrait finir par surprendre certains, qui pourraient penser qu'il s'agit du même jeu sur différentes plateformes. Le fait est que Rocket Knight Adventures est une trilogie unique, même parmi les jeux de plateforme de son époque. En effet, ces jeux offrent une combinaison unique de visuels et d'animations, même légèrement supérieurs à ceux de leurs rivaux, en plus d'un gameplay qui peut surprendre les joueurs qui s'attendent à une aventure traditionnelle.En termes de gameplay de plateforme 2D, Rocket Knight Adventures et ses segments offrent aux joueurs ce que l'on attend du genre. Sparkster, le héros chevalier opossum des aventures, peut attaquer les ennemis à distance avec son épée, qui tire des attaques boomerang comme Link de The Legend of Zelda, en plus de sauter, de s'accrocher à certains endroits de la scène avec sa queue et d'utiliser son fusée pour s'enfuir pendant quelques secondes. Une pression sur le bouton d'attaque amène Sparkster à utiliser son épée ; En maintenant le bouton, le héros charge sa fusée et en la relâchant dans une direction serrée, il vole dans cette direction. En plus de surmonter certains obstacles, la fusée peut être utilisée comme une attaque, ainsi que pour aider à atteindre certains endroits. Le premier jeu et spin-off , Sparkster, suivent ce gameplay, avec seulement des ajouts mineurs dans le second grâce aux boutons supplémentaires de la Super Nintendo. Le deuxième jeu de la série apporte cependant des changements majeurs à la base de gameplay. L'épée de Sparkster perd sa capacité d'attaque à longue portée et la fusée se charge toute seule, avec un bouton dédié à son utilisation. De plus, il existe des bonus qui peuvent aider le personnage pendant l'aventure, comme une épée de feu qui cause des dégâts supplémentaires aux ennemis. Les trois jeux surprennent également les joueurs avec des moments inattendus où le gameplay change complètement. Avec de longues étapes pleines de défis, certains moments transforment l'aventure en shoot'em up, ou mettent Sparkster aux commandes d'un robot géant qui parcourt des scénarios ou se bat simplement comme un combat de fosse. Tout est clair, cela se fait rapidement, le joueur devant apprendre en quelques secondes à contrôler et à s'adapter au nouveau gameplay, puisqu'il n'y a pas de tutoriels dans les jeux.Comme un bon jeu de son époque, la trilogie apporte un certain défi que l'on attend de quelque chose développé par Konami dans les années 90. De longues étapes pleines d'ennemis et de dangers qui menaceront la vie de Sparkster, une pénurie d'objets de récupération de santé pour les scénarios et des duels contre des boss, cela nécessite parfois des stratégies qui sortent des sentiers battus pour les vaincre. En plus, bien sûr, les vies sont limitées et cela continue. Vous pouvez choisir la difficulté de chaque aventure, mais ceux qui jouent dans le cadre le plus simple ne profiteront que d'une petite partie de chaque voyage dans Sparkster. Comme mentionné précédemment, ce n'est pas seulement le gameplay qui se démarque dans la trilogie Rocket Knight Adventures. Les trois jeux mettant en vedette Sparkster sont bien animés, rappellent un dessin animé pour enfants et exploitent au maximum la Mega Drive et la Super Nintendo dans leur capacité visuelle. Sparkster est très expressif, le personnage faisant des grimaces et des bouches tout au long des aventures. Tel un personnage de dessin animé, l'opossum réagit lorsqu'il tombe d'une grande hauteur et prend peur lorsqu'il voit les boss apparaître de manière inattendue. Les ennemis ne sont pas non plus en reste. Dans le premier jeu, les soldats ordinaires perdent leur armure lorsqu'ils sont frappés par le héros et courent en sous-vêtements pour s'échapper, tandis que dans les deux autres titres, ils réagissent de plusieurs manières différentes lorsqu'ils sont vaincus. Les décors sont également charmants en eux-mêmes, avec de nombreux détails présents, certains d'entre eux servant même d'avertissement au joueur sur ce qui s'en vient. En complément, une bonne bande-son avec des chansons qui contribuent à donner l'atmosphère d'une aventure héroïque.Comme c'est déjà le cas avec d'autres collections Konami passées, Rocket Knight Adventures : Re-Sparked n'est rien de plus que les jeux originaux fonctionnant sur un émulateur. Nous avons un menu initial où nous pouvons sélectionner le titre que nous allons jouer, avec une option pour basculer entre les versions américaines et japonaises, ainsi que quelques extras comme une galerie. Au sein de chaque jeu, il est possible d'ouvrir un menu et de configurer certaines options telles que les filtres d'image, la taille de l'écran, qui varie entre chaque titre et même de sauvegarder la partie. Ce sont des fonctions basiques et attendues d’une telle collection. Le reproche à ce stade concerne les couleurs que Konami a décidé d'utiliser dans les menus, la conjonction de l'or et du marron rend difficile d'identifier où cliquer. De plus, exécuter les jeux via un émulateur signifie qu’il n’y a aucune amélioration. Nous avons un petit rembobinage, activable avec un bouton, mais c'est le seul changement par rapport à ses versions originales. Tout ce qui existait dans la version 16 bits a été conservé ici, cela inclut du sprite flickering, lorsque les sprites des personnages clignotent lorsque de nombreux effets se produisent en même temps, le lag – ce qui arrive souvent – ??et, peut-être le plus grave de tous, l'instabilité de l'écran pendant certains duels de boss. C'est dommage, car ces problèmes, provenant des limitations des consoles 16 bits, auraient facilement pu être supprimés si Konami avait décidé de porter les jeux au lieu de les mettre dans un émulateur.Rocket Knight Adventures : Re-Sparked ! est un rappel d'une époque différente pour Konami. La compilation offre trois courtes aventures stimulantes, avec un protagoniste très différent de celui attendu et avec un gameplay qui n'a pas peur de changer et de défier les joueurs de nouvelles manières. Pour ceux qui ont joué à ces titres sur leurs plateformes d'origine ou qui aiment les vieux jeux, les aventures de Sparkster sont un bon achat pour s'amuser pendant le week-end.