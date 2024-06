Whisker Waters est entièrement consacré à la pêche à la ligne ; plus précisément, les efforts qu’il faudrait prendre pour atteindre le point d’ancrage parfait dans lequel les espèces les plus rares s’épanouissent et prospèrent. Dans ce jeu, vous prenez le contrôle d'un chat, dont le seul but est de se lancer dans des aventures épiques à travers les vastes mers et les quais pour attraper, cataloguer et finalement raconter la vie des poissons. C'est un jeu de pêche dans l'âme, c'est vrai, mais c'est aussi un RPG fantasy qui propose également une grande quantité de quêtes, d'activités et d'autres éléments sociaux. Et pour être honnête, cela ne fait qu’effleurer la surface ; il y a bien plus que cela. Cependant, afin d'ajouter un peu de contexte à la question, nous allons revenir en arrière d'un cran. Cela se passe comme ceci : vous êtes, malgré tous vos efforts pour refléter les gestes d'un humain, un chat et quelqu'un dont le but principal dans la vie est d'attraper - vous l'aurez deviné - du poisson , ainsi que de répondre à d'étranges demandes que fournissent un grand nombre de villageois et d'autres personnes dans le besoin qui occupent les arrondissements et les utopies lacustres environnantes. Il s'agit d'une boucle de jeu simple qui, bien que composée principalement du même modèle, comporte une quantité importante de mini-jeux à parcourir, qui contribuent tous au processus global de découverte, d'accroche et de documentation de divers aspects du voyage et de l'espèce. qui étoffent les eaux libres. Mais même dans ce cas, cela ne veut pas dire qu’une boucle de gameplay séduisante suffit à éclipser les défauts techniques – qui sont plus nombreux que nous voudrions l’admettre.Dans l'état actuel des choses, Whisker Waters est presque trop maladroit à gérer, et sa navigation est d'autant plus frustrante en raison de son système de caméra agressif et de ses fréquentes secousses techniques. Graphiquement, ce n'est pas terrible, mais il est difficile d'admirer de nombreux paysages et attractions emblématiques en raison de l'ampleur de ces choix de conception. Encore une fois, ce ne sont pas nécessairement des choses qui ne peuvent jamais recevoir l’amour tendre et les soins qu’elles méritent si légitimement ; quelques correctifs post-lancement devraient faire l’affaire, c’est sûr. Mais c'est un problème, d'accord, et cela enlève beaucoup de plaisir au voyage global, faisant ainsi de ce qui pourrait être un long voyage un petit segment de mal des transports et de tâches fastidieuses. Pourtant, Whisker Waters propose de nombreuses quêtes de récupération, des tâches qui impliquent soit de collecter des fruits et d'autres objets à travers le monde, soit de parler à un autre villageois entre des points narratifs généraux. Comme il s'agit d'un jeu de rôle, bien sûr, beaucoup de ces tâches nécessitent souvent d'explorer une grande longueur de l'une des nombreuses plaines - un exploit qui n'est pas aussi facile qu'il y paraît, étant donné le manque de prise en main que le joueur des offres de jeux dès le départ. En ce qui concerne tout cela, il est facile de se perdre dans Whisker Waters et doublement difficile de déchiffrer à qui parler et où aller pour atteindre votre prochain objectif. Malheureusement, les marqueurs de la carte sont également presque inexistants et donc, pour réellement progresser, vous devez d'abord prendre le temps d'explorer et de vous repérer. Beaucoup plus facile à dire qu’à faire, remarquez.En termes de gameplay, il n’y a pas grand-chose à craindre ; il s'agit simplement de voyager loin, de collecter des objets et d'attraper du poisson. Il y a un peu plus que cela, mais pour l'essentiel, cela ne va pas beaucoup plus loin que la routine de base consistant à exécuter des quêtes et à se promener sans but tout en recherchant le prochain rythme de l'histoire « majeure ». Était-ce si répétitif que cela commençait à paraître un peu monotone ? D'une certaine manière, oui, mais les mini-jeux qu'il proposait étaient, en toute honnêteté, suffisants pour me garder investi, ne serait-ce que pendant de courtes périodes avant que les maux de tête ne deviennent bientôt apparents - au point de me donner envie de débarquer et de m'aventurer. vers un autre rivage. Même si nous n'avons pu jouer à Whisker Waters que par courtes rafales, nous en avons pu en absorber juste assez pour nous permettre de revenir pour un autre tour. Eh bien, la plupart du temps. Whisker Waters est un RPG très, très mignon, et ses modèles de personnages sont sans doute parmi les plus grandes fonctionnalités de tout le jeu. Le fait que vous puissiez également créer votre propre chat et modifier son apparence en fonction de la personnalité que vous avez choisie est également une aubaine en soi, et il fait certainement ressortir bon nombre des meilleures couleurs de la palette, bien qu'il fasse partie d'une toile qui est pour la plupart opaque. De plus, comme il vous permet de choisir parmi d’innombrables modèles de fourrure, gilets, chapeaux et autres accessoires, il permet à l’expérience globale du jeu de rôle de briller un peu plus – ne serait-ce que par courtes rafales. Son esthétique générale est également évidemment confortable et saine, ce qui suffit à inciter tout amateur du genre à monter à bord de son navire et à rester pour une ou deux expéditions nautiques.Il y a aussi d'autres avantages à cela : le fait que vous pouvez explorer de très beaux sites, à la fois sur terre et en mer. Dans un véritable monde ouvert, vous pouvez monter à bord de votre bateau et vous aventurer à la découverte des secrets de certains lieux mystérieux, ainsi que rechercher des fournitures et d'autres raretés naturelles. Inutile de dire qu'il s'agit, tout bien considéré, d'un jeu beau à la base, et il est vraiment dommage que tant de joueurs potentiels ne puissent pas en faire l'expérience en raison de l'état actuel de son monde. les verrues et tous. Mais, comme mentionné plus tôt, il y a encore de l'espoir, et ce n'est qu'une question de temps avant que les créateurs ne résolvent les problèmes. En tout cas, il faut l'espérer. Mis à part les commandes bancales, Whisker Waters propose en fait un bon concept, et c'est vraiment dommage qu'une grande partie ne soit pas visible en raison de la mauvaise qualité de tout cela.Même s'il existe certainement des bases solides pour Whisker Waters, il est difficile de passer sous silence le grand nombre de problèmes techniques qui constituent actuellement la part du lion du jeu. Cela dit, il y a encore de l'espoir, et avec la bonne dose d'amour et de soins, il pourrait très bien atteindre son potentiel maximum au cours des prochains mois.