La France frappée par la guerre au milieu de la guerre de Cent ans des XIVe et XVe siècles prépare le terrain pour vos prochaines dix à quinze heures de jeu avec Crown Wars : The Black Prince. Il vous emmène dans les années 1356 à 1360, une époque où les ressources étaient limitées et où le chaos ravageait les terres. Lorsque le roi Jean II est capturé par le prince noir, fils du roi Édouard d'Angleterre, la France succombe à une instabilité accrue. Pour aider à rétablir la paix et l'ordre, vous incarnez un seigneur français, commandant une armée de soldats au combat. À peu près au même moment, une organisation secrète appelée l'Ordre se soulève contre vous, cherchant à détruire votre royaume et à récolter les fruits de la guerre en cours. Ainsi, non seulement vous reconstruisez un royaume en ruine, mais vous affrontez également une tribu occulte. Sur ce dernier, Crown Wars : The Black Prince s'appuie sur la dark fantasy, en ajoutant des alchimistes qui préparent du poison et des ours soldats que vous pouvez commander, entre autres saveurs fictives. Ce n’est pas que les tentatives visant à intégrer une histoire fictive à un conflit bien connu ne soient pas appréciées. En fait, c'est un effort louable pour se démarquer de la tonne d'autres jeux se déroulant dans le contexte de la guerre de 100 ans. Cependant, la réalisation de l'histoire laisse beaucoup à désirer. La prémisse semble passionnante, augmentant vos attentes d’une saga convaincante à venir. Au milieu et à la fin du jeu, vous ne pouvez pas vous empêcher d’être déçu.Du doublage au dialogue, Crown Wars : The Black Prince a du mal à créer une histoire captivante. Le doublage essaie l'audace avant de tomber à plat ventre. Quelque chose ne semble pas authentique, depuis le ton authentique aux moments où vous vous attendez à entendre de la tristesse ou de la peur dans la voix d'un personnage jusqu'à la prestation carrément générique. Tenez compte du dialogue inintéressant qui, parfois, semble scripté par l'IA, et vous ne pouvez pas vous empêcher de persévérer. Sur le sujet, les personnages peuvent certainement être bien meilleurs que leurs visages actuellement en bloc et sans expression. L'environnement est également décevant, avec des détails très minimes pour faire ressortir différents terrains et une faible texture qui ressort de l'écran. C'est dommage car un jeu de stratégie au tour par tour peut faire bon usage de l'élévation et des obstacles lors des escarmouches. Les caractéristiques environnementales peuvent jouer un rôle dans votre stratégie, et Crown Wars : The Black Prince, en négligeant de l'utiliser à son avantage, supprime une couche de jeu tactique qu'il est difficile d'ignorer à mesure que vous jouez. Quant à la bande-son, elle n'est pas mauvaise, mais elle n'est pas géniale non plus. Il est principalement générique et remplit les sections silencieuses du jeu, juste assez bien pour faire le travail.Vous pouvez souvent pardonner une narration de mauvaise qualité si le gameplay est suffisamment excitant pour sauver la face. Heureusement, Crown Wars : The Black Prince fait plus que deux ou trois choses pour vous séduire. Pour commencer, vous pouvez choisir entre quatre factions, chacune offrant des forces et des faiblesses différentes. Vous constaterez que certaines factions ont une classe unique supplémentaire, proposent des consommables rares et bien plus encore. Vous pouvez également personnaliser votre emblème, donc c'est sympa. En approfondissant la variété du contenu, Crown Wars: The Black Prince propose six types de classes jouables, dont Alchimiste, Ecorcheur, Bretteur, Maître des Bêtes, et plus encore. Chaque classe possède un ensemble diversifié de compétences et d’aptitudes qui ajoutent du piquant supplémentaire au gameplay. Ceux-ci déterminent quelle classe utiliser pour certains scénarios, comme les archers au sommet des tours de guet pour tirer des flèches à longue portée sur les envahisseurs. De plus, vous pouvez personnaliser les noms et les apparences des personnages, même si ces derniers ont des visuels ternes. Pour votre base d’opérations, vous disposez d’un château entier pour vous tout seul. Vous pouvez également le construire, au fur et à mesure que vous jouez, comme bon vous semble, avec des éléments de construction à base de lumière qui ne vous demandent pas trop. Vous recruterez de nouveaux soldats dans votre château, les équiperez de nouvelles compétences et capacités et les entraînerez pour des missions plus exigeantes. Pour répondre à vos besoins, vous devrez améliorer différentes sections de votre château. Vous disposerez par exemple d'une salle de forgeron où vous forgerez de nouvelles armes et équipements, d'une chapelle où les soldats récupèrent, et bien plus encore.La boucle de jeu principale consiste à alterner les quêtes principales et secondaires. Cependant, avec le pic de difficulté dans la plupart des jeux de stratégie au tour par tour, vous souhaiterez peut-être d'abord terminer les quêtes secondaires pour passer au niveau supérieur. Les quêtes secondaires varient, tout comme les missions, depuis l'escorte de précieuses marchandises jusqu'à la base jusqu'aux missions principales brutales consistant à défendre votre château contre des essaims d'ennemis. Au début, vous disposez de quatre classes avec des compétences et des capacités relativement faibles. Plus vous les envoyez en missions, plus vous gagnez de récompenses sous forme d'améliorations de vos compétences de base, de votre équipement et même du déverrouillage de nouvelles classes. Les quêtes secondaires ne sont généralement pas trop lourdes à supporter. Souvent, vous enverrez vos soldats dans des missions générées de manière procédurale et ils reviendront avec des cadeaux. Cependant, les missions basées trop loin du château peuvent amener vos soldats à passer trop de temps loin du château, où vous souhaiterez qu'ils passent le plus de temps à s'entraîner et à récupérer. Finalement, les soldats succomberont à trop de dégâts qui entraîneront une mort permanente, et cela peut vous blesser gravement, surtout lorsque vous passez du temps à les améliorer.C'est dans les compromis que vous faites que Crown Wars : The Black Prince brille. Vous évaluez souvent le risque par rapport à la récompense. Devriez-vous envoyer vos soldats subir des dégâts ou leur laisser le temps de s’entraîner et de récupérer ? Devriez-vous entreprendre davantage de quêtes secondaires, ou êtes-vous confiant pour affronter les missions principales les plus brutales ? Alors que les missions principales se sentent partout. Ils ne s’appuient guère sur l’histoire globale. Pourtant, ils peuvent vous faire des ravages, surtout lorsque vous les laissez au dépourvu. En combat, c'est assez similaire à XCOM . Vous pouvez effectuer un mouvement et deux attaques par tour. Vous pouvez également utiliser vos attaques pour aller plus loin. Les combats sont rapides, vous pouvez donc créer des combos assez soignés. L’ennemi IA, cependant, est incohérent. Cela peut sembler accablant. D’autres fois, c’est absurde. Finalement, les ennemis deviennent génériques, avec un jeu prévisible. À ce moment-là, malgré la variété des classes, une partie répétée peut sembler tirée par les cheveux. Techniquement, Crown Wars : The Black Prince souffre de petits problèmes ici et là qui, combinés, peuvent gêner votre expérience. Les angles de caméra peuvent être incohérents, notamment lors de l'exploration des positions ennemies. Les fréquences d'images peuvent baisser de temps en temps. Certains joueurs ont signalé des plantages, mais heureusement, la fonction de sauvegarde automatique fonctionne parfaitement. Les visuels, qui de nos jours devraient planer au-dessus des nuages, ont des textures et des détails faibles. Les environnements sont ennuyeux et les personnages ne sont pas invitants. La bande-son est moyenne, avec des effets sonores qui font le travail. Le bâtiment lumineux du château est intrigant, je dirai. Vous réfléchissez aux sections à améliorer et participez aux opérations quotidiennes de votre base.Si vous êtes un fan des jeux de stratégie médiévaux au tour par tour, mais que vous voulez aussi une touche d'occultisme, Crown Wars: The Black Prince est la voie à suivre. La narration est peut-être encore approximative, mais le gameplay compense avec une boucle de jeu soignée. Vous bricolerez une variété de types de classes, de factions et de combos et, à la fin, rétablirez l'ordre dans la France de la guerre de 100 ans.