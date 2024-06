Développé et publié par Sunsoft en synergie avec Sun Corporation, Ikki Unite est un jeu d'action hautement coopératif aux allures de roguelike, assaisonné d'une pincée de stratégie chaotique. Tout cela, enveloppé dans une nostalgie irrésistible. Ikki est un jeu vidéo d'arcade datant de 1985 créé par Sunsoft et édité à l'époque par Namco. Depuis, ce titre a été relancé à plusieurs reprises en tant que classique d'Arcade, notamment dans la collection numérique "Arcade Archives". Le titre, à l'âme plutôt ludique que narrative, avait pour objectif de donner vie numériquement à une sorte d'insurrection populaire avec le renversement du seigneur féodal. Le tout dans un vague « Japon médiéval ». Déjà à l'époque, malgré une renommée douteuse et un succès public modéré, Ikki remportait des titres désagréables, beaucoup l'identifiant comme un jeu particulièrement mauvais (parmi les pires de la NES) et inférieur à la moyenne de l'époque. Malgré cela, comme cela s'est produit avec d'autres titres massacrés par la critique (dont Plumbers Don't Wear Ties auquel nous avons consacré un spécial important ), ils parviennent toujours à laisser une trace et à avoir plus d'une occasion de se faire connaître. Le retour d'Ikki n'est pas surprenant, ce qui est surprenant c'est le choix de transformer presque radicalement l'expérience originale, donnant vie à un titre revisité de manière ludique sous plus d'un aspect tout en restant fidèlement ancré à sa structure ancienne. Et ce dualisme fait à la fois partie des points forts et des principaux défauts de l’ensemble du produit Sunsoft.Comme dans l'original, ici aussi nous nous retrouverons à gérer une véritable révolution avec la possibilité de sélectionner le bon Gonbe , le protagoniste incontesté de la saga originale. L’objectif est le même : renverser le pouvoir en commençant par le bas. Mais ici les dangers ont triplé ainsi que les bonus et notre propre potentiel de jeu (que nous détaillerons plus en détail dans les prochains paragraphes). Avant de renverser le pouvoir et d'affronter les ninjas, principaux ennemis du titre original, nous devrons affronter d'autres malheurs et ennemis de toutes sortes dont les méchantes sauterelles qui envahiront nos champs et ceux de nos voisins en essaims. Il va sans dire qu'il y aura de nombreux ennemis à l'écran et c'est pourquoi Ikki Unite devient un titre fortement, sinon principalement, consacré au multijoueur. Le travail de Sunsoft, en effet, a pour point fort la possibilité de créer des jeux coopératifs en ligne pouvant accueillir jusqu'à 16 joueurs , tous ensemble, en même temps, unis de toute façon par un objectif. Un chaos que vous pouvez imaginer. Mais c'est un chaos qui, au moins dans les premiers jeux, parvient à être divertissant, surtout si vous parvenez à avoir une équipe soudée qui parvient à se coordonner pour le même objectif. Mais arrêtons de parler et voyons comment jouer à cette nouvelle version d'Ikki !Ikki Unite est un jeu d'action-arcade 2D avec une vue isométrique fortement consacrée au chaos et à la chance, avec des éléments aléatoires et donc également comparable à un jeu casual dans lequel vous devrez cependant survivre (donc jeu de survie ?). Nous l'avons déjà dit, nous parlons d'un titre qui mise tout sur la coopération en ligne agrémentée de plus d'un élément de style roguelike . Une sorte de mélange d'éléments arrachés à des genres divers qui s'entrechoquent sur des bases très nostalgiques et pas très vieillies. Mais procédons dans l'ordre. Tout d'abord, vous pourrez choisir l'un des seize personnages (vous débloquerez beaucoup d'entre eux au fil du temps). Chaque personnage, outre une très brève description, possède sa propre compétence, une arme et un objet « personnel ». Rien de bouleversant et en effet, il y a souvent plus d'auto-ironie que des éléments hautement stratégiques et identificatoires capables de bien différencier les différents personnages (dont les esthétiques sont pourtant bien différentes). Chaque run commence par des zones procédurales ce qui, traduit, signifie que la morphologie de la carte change mais aussi la disposition des ennemis, des bonus et des alliés possibles. Petite remarque : bien que fortement multijoueur , Ikki Unite peut aussi se jouer en solo et ne vous inquiétez pas, vous ne serez pas "seul". Vous pourrez aller recruter des alliés disséminés dans la zone de jeu et ils vous suivront fidèlement. Quant aux attaques , les vôtres comme celles de vos alliés , elles sont automatiques. Un peu comme on le voit dans les titres de style Mighty Mage, avec lesquels il partage une âme roguelike. Même dans Ikki Unite, en fait, si vous mourez, vous perdez tous les bonus et vous devrez recommencer toute la course depuis le début. Et crois-le, tu mourras. En effet, la mort dans Ikki Unite est fortement liée à l'âme procédurale du titre puisque vous pourrez vous retrouver face à des hordes particulièrement nombreuses et avec des bonus trop rares pour y faire face.La morphologie même des zones peut être un obstacle, avec des rivières et des obstacles de toutes sortes qui peuvent vous obliger à prolonger votre exploration plus longtemps que nécessaire. Où est le caractère critique de cela ? Simple : le minuteur. Ikki Unite est un jeu chronométré, chaque mission accomplie nous fait gagner du temps mais nous ne pouvons pas trop nous promener et en fait, au début vous perdrez principalement à cause de l'échec de la mission dû au temps mort. Les types de missions ne varient pas beaucoup et en effet, d'un run à l'autre, elles auront tendance à se répéter assez fréquemment. en gros, il s'agit d'intercepter des types particuliers d'ennemis et de procéder jusqu'au boss insaisissable à la fin de la vague qui donnera ensuite naissance à d'autres types d'ennemis et ainsi de suite. Comme vous pouvez facilement le deviner, Ikki Unite se répète à l'infini et non, le caractère procédural n'aide pas à varier et en effet, comme prévu, cela ne fait que compliquer l'aspect ludique.Et s'il est vrai qu'Ikki Unite offre le meilleur du multijoueur, il est également vrai que les serveurs du jeu sont pratiquement déserts et qu'il est quasiment impossible, pour le moment, de pouvoir jouer à une partie à 16 joueurs aussi longue. durable et toujours fou comme il se doit. Par contre, même en solo, le chaos et la folie ne manquent pas mais le plaisir est bien moindre et après quelques parties l'envie est déjà passée. Pour offrir un peu de variété, des alliés, des bonus, des équipements nous viennent en aide (ils sont assez variés et affectent un système rudimentaire de type RPG) et surtout l'autorité du titre. Ikki Unite sait qu'il vient d'un titre devenu célèbre parce qu'il est mauvais et il en profite avec des idées assez intelligentes. En fait, dans ce chaos qui se produit à l'écran d'une course à l'autre, c'est précisément l'ironie « esthétique » et typiquement japonaise qui émerge et donne au titre une vague identité. Graphiquement parlant, Ikki Unite ne propose pas grand chose. Oui, la nostalgie est forte et aussi saisissante mais le titre apparaît tout de même assez anonyme et surtout chaotique. Lorsque vous êtes nombreux, ou avec de nombreux alliés recrutés, vous vous retrouverez avec une mer de balles à l'écran et il devient vite difficile d'esquiver les ennemis au milieu de ce chaos d'objets. Le son est discret, ne laissant pas de trace (il est très, trop anonyme) mais parvenant à ne pas être gênant. En revanche, il faut souligner la présence bienvenue de sous-titres en français, dans un titre très niche. Bien sûr, la quantité de texte à l’écran n’est pas énorme mais c’est mieux que rien.Ikki Unite est un roguelike d'arcade chaotique, très coopératif et bruyant, autodérision et avec une âme nostalgique. Le travail effectué sur le titre original est assez étendu et le titre entier a changé plus d'un aspect pour le rendre plus moderne et actuel. Des éléments qui, pour les jeux courts, offrent également d'agréables moments de paix et de détente. A l'inverse, pour les longues sessions, le titre se prête à une répétitivité sous-jacente qui se perçoit surtout en mode solo. Certains points critiques doivent également être soulignés concernant la partie procédurale, qui n'est pas toujours « correcte ».