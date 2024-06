Hand in Hand est un simple puzzle platformer, dans lequel nous nous immergeons dans une histoire d'amour dans un monde infecté. Il n'y aura pas beaucoup d'emphase sur l'histoire elle-même, et vous ne verrez pas d'interludes, mais les bases seront suffisamment claires pour que vous puissiez plus ou moins vous faire une idée de ce dont il s'agit. Dans Hand in Hand, nous incarnons un couple qui vit la catastrophe du monde qui l'entoure. Ils seront séparés dans deux réalités alternatives. Ils visiteront des contrées similaires, surmonteront des obstacles dédiés l'un à l'autre, mais ne pourront souvent pas se passer de l'autre. Concrètement, l'écran est divisé en deux parties. D'un côté se trouve le protagoniste masculin, qui a le pouvoir d'endommager les monstres environnants et les obstacles occasionnels. De l'autre, on observe un personnage féminin capable de disparaître. Ce pouvoir est utilisé pour échapper aux ennemis et pour indiquer des chemins alternatifs. Tous deux peuvent cependant influencer l'environnement de l'autre moitié. Les protagonistes sont dépendants l'un de l'autre, et la solution à un obstacle dans l'une se trouve généralement dans l'autre. Et ce n'est qu'ainsi, ensemble, que nous pouvons réussir le jeu. Il s'agit bien sûr d'illustrer l'unité malgré la séparation. Une aide souvent invisible pour nous, mais si significative pour les autres. Bien que le jeu comprenne une option coopérative évidente, il est possible de jouer en solo. Cela implique naturellement de simplifier de nombreux mécanismes, ce qui est également le cas ici. Vous disposez d'un saut, d'une utilisation de compétence et d'un bouton d'action.Cependant, nous avons l'impression que l'ensemble a été créé en pensant à l'expérience solo dès le début, pour qu'il soit assez facile de saisir les deux parties de l'écran en même temps et ne pas en faire un platformer radical (il y a quelques sections de saut ici - en particulier dans les boss). Nous n'avons pas d'autre explication à une telle lenteur. La dynamique est essentielle dans les jeux de plate-formes, et quand quelque chose traîne à l'écran, c'est un problème. Quelle que soit l'intelligence des énigmes (il n'y en a pas), quelle que soit la qualité des graphismes (c'est moyen), nous ne pourrons jamais oublier un rythme aussi pathétique. Rien que le tutorial a été une véritable torture. Voir ces zones vides à une vitesse digne d'une tortue boiteuse n'est qu'un maigre divertissement. Nous avons autant plus de mal à comprendre ce rythme que le jeu permet très intuitivement de focaliser l'écran sur un seul personnage (en coop, on peut aussi désactiver la « vision » de l'autre). Bien sûr, Hand in Hand est un jeu indépendant, qui ne s'arrache pas les cheveux (il est sorti à 12€ sur l'eShop). En théorie, nous devrions en tenir compte et abaisser le niveau d'exigence, mais tous les produits de ce type auraient alors du mal à s'imposer.Hand in Hand est un puzzle platformer beaucoup trop lent. Le concept était peut-être bon, mais ce n'est joli que sur le papier. L'ensemble est relativement court (environ 2h), donc il n'est pas trop gourmand en temps.