Après des bêtas fermées, des bêtas ouvertes, des tests massifs et des reports, il est enfin arrivé parmi nous : nous parlons de Men of War II, le RTS développé par les gars de Best Way qui nous ramène sur les terrains de la Seconde Guerre mondiale. Edité par Fulqrum Publishing, Men of War II revient avec un gameplay old school qui ravira les amateurs du premier chapitre. Partons d'une hypothèse : la quantité de contenu présent dans Men of War II est vraiment importante. Avant de parler de ce qu'il propose, en termes de modes, tutoriels et missions, nous souhaitons faire une brève mention de la composante narrative car le titre de Best Way propose non pas une mais trois campagnes distinctes, des campagnes qui, bien que sans vous laisser sans voix, offrez au joueur de nombreuses heures de plaisir, de nombreuses choses à faire et de nombreuses histoires agréables à suivre. Bien sûr, il vous sera difficile d'atteindre le générique de fin en vous souvenant de chaque instant mais, tout bien considéré, vous trouverez plusieurs situations épiques et agréables à jouer. Heureusement, le jeu a été localisé en français, ce qui est toujours utile dans ce type de production historique. Commençons par dire que, bien qu'il s'agisse d'un titre très technique (et nous en reparlerons davantage lorsque nous parlerons de gameplay - ndlr ), Men of War II essaie de mettre à l'aise les novices avec un système de tutoriel extrêmement structuré , avec beaucoup de petites missions à tenter. Le problème cependant, c'est que Men of War II est encore très anguleux de ce point de vue et ne parvient pas toujours à être clair et efficace pour ceux qui ne connaissent pas ses mécaniques de base. Disons que certains mécanismes s'appréhendent mieux en les jouant directement sur le terrain ou à travers les campagnes qu'en passant par les tutoriels.Mais parlons de campagnes, Men of War II en compte trois : une dédiée aux Américains , une aux Soviétiques et une aux Allemands. Dans chacune de ces campagnes vous aurez l'occasion de rencontrer des personnages différents mais nous n'avons pu trouver personne qui soit vraiment charismatique ou dont l'histoire nous ait vraiment marqué. Certes, les événements se succèdent agréablement, mais on peut considérer les trois campagnes presque comme un « tutoriel supplémentaire », de quoi jouer pour s'habituer au système de gameplay plutôt que pour leur composante narrative. On a alors beaucoup apprécié les références à des missions réelles sur le terrain, les missions tirées directement de l'opération Overlord ou de la contre-offensive soviétique. De ce point de vue, Men of War II se montre fidèle aux événements historiques et parvient à mettre en scène des moments véritablement épiques et intéressants. Cependant, l'offre de contenu du titre n'est pas composée uniquement de missions et de campagnes : dans le panier de modes à notre disposition on retrouve également l'intégralité du volet multijoueur et le mode Conquête qui cherche à élargir encore les horizons en ajoutant une gestion toucher à la structure de jeu stratégique en temps réel du titre. En bref, les gars de Best Way ont travaillé dur pour garantir une large offre qui convient vraiment à tous les types de palais, de ceux qui recherchent un jeu de stratégie historique, à ceux qui veulent juste se battre en ligne, en passant par ceux qui recherchent un jeu de stratégie "guidé" avec une campagne.Mais venons-en au fait et parlons de gameplay : Men of War II n'est pas un titre facile à comprendre, comme son prédécesseur, cette suite est également audacieuse pour ceux qui abordent la saga pour la première fois. Le premier impact est en effet assez déstabilisant, les mécaniques et dynamiques sont multiples, le système de commandement est étendu et la tactique joue véritablement le rôle de souveraine du champ de bataille. Si vous pensez vous jeter dans la mêlée et élaborer une stratégie juste pour gagner le match, vous n’obtiendrez absolument pas le résultat escompté. Men of War II est un titre qui ne laisse pas le joueur échapper aux erreurs ou aux défauts, l'Intelligence Artificielle est réactive et bien équilibrée, pas impossible à battre mais jamais permissive. Si de nombreux RTS proposent souvent des mécaniques simplifiées pour permettre au joueur de se concentrer sur le combat, comme cela arrive par exemple dans Company of Heroes 3, dans Men of War cela n'arrive pas et vous devrez vous occuper de chaque petit problème. Qu'il s'agisse de donner l'ordre à un seul soldat de partir en reconnaissance ou à un médecin de campagne de soigner un camarade, ce sera toujours à vous de tout contrôler et d'organiser. Mais ce n'est pas seulement dans ces mécaniques que Men of War II montre son souci obsessionnel du détail, c'est aussi dans la structure des véhicules, dans les détails des différents composants et dans la manière dont ceux-ci influencent le support lui-même. Considérez que le joueur est également capable de connaître l'état des différents composants des véhicules et d'adapter sa tactique également en utilisant ces informations.Il faut alors applaudir l'univers du jeu, la destructibilité des bâtiments et la modification du champ de bataille sont une clé fondamentale à comprendre afin de s'approprier le gameplay du titre. Si nous devons résumer le gameplay de Men of War II en quelques mots , nous pouvons dire que le titre Best Way se présente comme un jeu plein de possibilités, doté d'une intelligence artificielle réactive et d'un système de missions (y compris dynamiques) d'une profondeur absolue. Ce qui manque c'est une approche pour les débutants , se familiariser avec tout ce que propose le titre est une entreprise titanesque et si vous n'avez pas l'envie (ou le temps) de vous y consacrer, il n'est pas facile de faire des compromis avec le gameplay du titre . Si vous n'avez jamais acheté de RTS, commencer avec Men of War II ne sera pas absolument facile et même les nombreux tutoriels sont incapables d'expliquer en détail toutes les choses possibles dans le titre. Si vous êtes un expert RTS et recherchez une production approfondie, vous serez davantage séduit c'est certain.La direction artistique est bonne, Men of War II ne fait pas grand-chose pour se rendre reconnaissable, si l'on essaie de placer les captures d'écran du titre à côté de celles d'autres représentants du genre de la même période historique, il est difficile d'identifier celles qui appartiennent au titre de Best Way. Cela ne veut pas dire que tout n'est pas bien pensé, cela nous a juste semblé très générique et peu personnel, nous n'avons pas trouvé de grandes étincelles d'originalité dans le secteur artistique du titre. Cependant, la composante technique de la production est bonne avec un moteur de jeu évolutif qui parvient à offrir des vues agréables même en faisant des compromis avec la partie graphique. Lors de nos parties, nous n'avons pas rencontré de problèmes particulièrement sérieux et c'est probablement le résultat des nombreux tests (ouverts et fermés) auxquels Men of War II a été soumis au cours de sa longue période de développement. La bande-son et les effets sont également bons, dans la lignée des productions de ce type.Men of War II est un RTS qui ravira les amateurs du genre , mais qui ne parvient pas à se montrer suffisamment polyvalent et adaptable pour les débutants. En fait, il y a tellement de mécaniques proposées et les tutoriels qui les expliquent ne sont pas toujours aussi clairs qu’ils devraient l’être. En substance, nous avons envie de recommander Men of War II aux passionnés de stratégie en temps réel qui ont déjà une expérience dans le genre (peut-être directement avec le prequel) et qui recherchent un titre capable de les mettre en difficulté.