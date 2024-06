Terminal 81 est un jeu indépendant de simulation de travail, de mystère et d'horreur psychologique avec une esthétique visuelle rétro est un ajout digne à la bibliothèque de tout joueur. Le cadre du jeu est unique et engageant. Se déroulant en 2008, dans un quartier fictif de la ville de São Paulo, au Brésil, le jeu décrit parfaitement l'atmosphère et la culture de la ville. La crise financière mondiale de 2008 sert de toile de fond à l'histoire, ajoutant une couche supplémentaire de profondeur et de réalisme à l'expérience de jeu. La protagoniste, Lorena, est un personnage bien développé et captivant. Votre parcours pour trouver du travail et aider votre famille est passionnant et engageant. La découverte de l'enlèvement d'un groupe de jeunes femmes ajoute un élément de mystère et de suspense qui tient les joueurs en haleine. Ce n'est pas un survival horror, plutôt un thriller. Le jeu possède un petit monde ouvert, l'action se déroule dans une ville en déclin évident. L'atmosphère de déclassement et de pauvreté est véhiculée de manière très vivante ; il y a un fort sentiment que l'auteur se préoccupe des questions sociales en général. Vous pouvez parler à chaque PNJ, ce qui ajoute de l'intérêt au jeu. Certains d'entre eux proposent de petites quêtes sans rapport avec l'intrigue principale, dont la réalisation ajoute de la variété au gameplay. La base du concept est de travailler dans un magasin, ce qui est assez simple mais pas ennuyeux. Avant et après le travail, vous pourrez facilement explorer la ville. Il y a certains éléments de détective, puisqu'à certains moments du jeu, vous devez choisir à quels personnages environnants vous pouvez faire confiance. Les personnages eux-mêmes sont d’ailleurs mémorables et plutôt bien écrits.Graphiquement, le jeu est stylisé comme une vieille 3D, mais en même temps, nous n'appellerions pas cela une stylisation PS1, les graphismes paraissent quand même plus récents. Le grain de l'image, typique de tels projets, est joint avec des détails minutieux qui donnent vraiment vie au monde du jeu. Il y a beaucoup de sons dans le jeu et parfois ils sont trop forts et trop prononcés, mais l'espace qui les entoure est définitivement animé. La musique, même si elle est peu présente, est plutôt bien choisie. En cours de route, nous n'avons pratiquement rencontré aucun bug. Le gameplay est intuitif et stimulant, avec de nombreuses possibilités d'explorer et d'interagir avec le monde du jeu. La prise en charge complète du contrôleur est une fonctionnalité bienvenue qui rend le jeu accessible à un large éventail de joueurs. La bande-son est tout aussi impressionnante et complète parfaitement l'atmosphère du jeu. En revanche, il aurait été préférable de créer des emplacements de sauvegarde, car cela n'est peut-être pas une grande motivation lors de la relecture, car vous ne pouvez pas sauter les dialogues, ce qui est assez ennuyeux. Sa durée est honorable si vous cherchez à terminer toutes les missions secondaires en une seule partie, pouvant durer jusqu'à trois heures. Le jeu contient également de nombreuses références à la culture hispanique dans ses mèmes qui ont leur charme en plus de récompenser le joueur. Il a également une traduction en français donc c'est très appréciable et obtenir la bonne fin n'est pas quelque chose de compliqué.Terminal 81 est un jeu qui propose une expérience de jeu riche et mémorable. Avec son histoire captivante, ses personnages intéressants, son gameplay stimulant et ses graphismes rétro, ce jeu est un joyau qui brille de mille feux sur la scène du jeu indépendant.