ESET est champion dans la matrice Canalys Global Security Leadership 2022

Bratislava, le 21 décembre 2022 – ESET, un leader mondial en sécurité numérique a été nommé champion dans la matrice Canalys Global Security Leadership Matrix 2022. Canalys est un leader mondial parmi les cabinets d'analyse du marché des technologies, publiant une évaluation des principaux fournisseurs de cyber-sécurité ayant des canaux établis. La croissance soutenue des revenus d'ESET, avec une augmentation de 30 % dans le segment MSP, combinée à la qualité de sa gestion des comptes et à sa facilité générale en affaires, a maintenu ses scores élevés dans le secteur.Le programme de partenariat d'ESET est centré sur la création d’engagements à long terme, ce qui lui a permis de maintenir des taux élevés de rétroaction de la part de ses partenaires. Aujourd’hui, le réseau ESET se compose de plus de 10.000 MSP et 24.000 revendeurs, les MSP étant un élément central de la stratégie de l’entreprise. La société a renforcé ses propositions en offrant aux MSP la possibilité de proposer des solutions XDR, ESET Inspect et ESET Inspect Cloud, auparavant uniquement disponibles pour les comptes d'entreprise.Depuis plus de 30 ans, ESET investit massivement dans de multiples couches de technologies propriétaires pour empêcher la violation des terminaux et des systèmes de ses clients, par des menaces connues et inconnues. « Notre objectif est de fournir la sécurité numérique pour assurer le bon fonctionnement et la sécurité des systèmes d'une organisation », déclare Ignacio Sbampato, directeur commercial d’ESET. "Nous offrons à nos partenaires l'accès à la technologie multicouche la plus dense qui soit, leur permettant de se concentrer sur ce qui compte réellement pour eux - le progrès de leur entreprise."ESET, une entreprise privée axée sur la technologie, a toujours adopté une approche scientifiqueaxée sur la sécurité, avec l'adoption précoce de l'apprentissage automatique et de la puissance du cloud computing pour développer ses systèmes mondiaux de renseignement sur les menaces. Grâce à ses solutions d’entreprise ESET a été nommée continuellement championne, acteur de premier plan et leader de l'industrie.À propos d'ESET EntrepriseDepuis plus de 30 ans, ESET® fournit aux entreprises du monde entier des logiciels et des services de sécurité informatique de pointe, dont la détection et réponse aux terminaux, le chiffrement et l'authentification ainsi que des ensembles complets de services de sécurité. Avec des solutions performantes et faciles à utiliser pour entreprises de toutes tailles, ESET protège ses clients contre les menaces sécuritaires toujours plus sophistiquées dans un paysage en constante évolution. Aux entreprises, ESET fournit les personnes, l'expertise et la technologie de pointe nécessaires pour assurer la sécurité et un fonctionnement sans interruption. Pour plus d'informations, rendez-vous sur ESET fournit www.eset.com ou suivez-nous sur LinkedIn, Facebook , Instagram, et https://www.eset.com/be-fr/