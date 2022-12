Super conseils dâ€™ESET pour Ã©conomiser l'Ã©nergie utilisÃ©e par nos appareils Ã©lectroniques

Le texte suivant est issu d'un communiqué de presse et ne reflète en rien l'opinion de la rédaction.

Le 1er décembre 2022 - Il y a un an, peu d'entre nous s'inquiétaient de la quantité d'énergie que nous utilisions et encore moins prenaient la peine de vérifier combien nous dépensions annuellement. Cela allait changer à mesure que les pays occidentaux entamaient sérieusement le voyage vers la neutralité carbone. Mais l'invasion de l'Ukraine par la Russie a fait exploser les factures d'énergie dans de nombreux pays.Les consommateurs ont été touchés différemment selon le type de soutien offert par leurs gouvernements. Leur situation est influencée par la quantité d'électricité produite par les centrales électriques au gaz. Il y aura donc un effort renouvelé cet hiver pour trouver de nouvelles façons de réduire les factures d'énergie. Un bon point de départ : les gadgets électroniques qui consomment beaucoup d'électricité.Voici quelques solutions rapides pour aider à réduire les factures d'énergie et à rendre la planète un peu plus verte.Le distanciel fait monter la températureLe nombre d'appareils connectés dans nos maisons a explosé ces dernières années. Dans le passé il y avait des laptops et des ordinateurs de bureau, des smartphones et des tablettes. Désormais nous pouvons y ajouter une vaste gamme d'équipements pour la maison intelligente : des assistants vocaux IA, des téléviseurs intelligents et des sonnettes connectées. On estime (It’s estimated) que le ménage européen moyen en possède aujourd'hui environ 17, contre 20 aux USA.Aujourd’hui, ils sont encore plus utilisés suite au distanciel et au travail hybride. Autrefois, nos PC étaient éteints la majeure partie de la semaine. Maintenant, nous pouvons avoir notre PC, laptop et appareils mobiles branchés plusieurs jours par semaine si nous travaillons à distance. Si on multiplie cela par les membres du ménage, les coûts commencent à s'additionner.LECTURE ASSOCIEE: Don’t forget to unplug your devices before you leave for the holidays!Avec l'inflation et les factures qui augmentent, les consommateurs sont invités par leurs gouvernements à essayer de réduire leur consommation d'énergie, par crainte de pannes d'électricité. Les internautes sont invités à penser à l'impensable.Super conseils pour économiser l'énergieCertains prennent des mesures telles que l'amélioration de l'isolation et d’autres investissent dans leur propre production d'électricité par panneaux solaires et éoliennes domestiques. Mais pour la plupart, les gains les plus rapides proviendront de leur utilisation des appareils électroménagers. Alors, que faire pour réduire l'énergie utilisée par les appareils électroniques et faire des économies ? Voici quelques idées :1) Vous êtes à la recherche de nouveaux gadgets ? Recherchez en qui sont peu énergivores en vérifiant l'accréditation Energy Star et/ou une bonne note sur l'étiquetage énergétique de l'UE. Avec le label Energy Star, ils utiliseraient 30 à 65 % moins d'énergie.2) Si le laptop ou l’appareil mobile est complètement chargé, débranchez-le et utilisez la batterie.3) Utilisez des laptops plutôt que des ordinateurs de bureau, ils consomment moins d'énergie, selon le gouvernement américain.4) Évitez les économiseurs d'écran car ils peuvent consommer de l'électricité supplémentaire.5) Activez les modes "veille" sur les appareils pour vous assurer qu'ils s'éteignent lorsqu'ils ne sont pas utilisés. Toute légère augmentation de la consommation nécessaire à la mise sous tension sera éclipsée par les économies réalisées par rapport aux machines en fonctionnement continu. Les endormir plus souvent peut prolonger leur durée de vie.6) Même lorsque les appareils sont éteints, ils continuent à consommer de l'électricité en étant branchés. Ce "vampirisme" pourrait ajouter environ 5 % à 10 % aux factures mensuelles. Débranchez tout ce qui n'est pas utilisé et vous pourriez économiser plus de 65 € par an. Cela semble peu, mais dans une ville de la taille de Londres, les économies annuelles dépassent 580 millions de livres sterling (658 millions de dollars US).7) Songez à utiliser des boîtes d'alimentation conçues pour ne pas consommer de l'énergie lorsqu'elles ne sont pas utilisées. L'avantage : elles disposent aussi de fonctions pratiques telles que des minuteries et des moniteurs d'activité.Pour le streaming vidéo, choisissez l’appareil le plus petit possible en fonction du nombre de spectateurs. Les consoles de jeux sont à proscrire car elles consomment 10 fois plus que les tablettes ou les laptops. Les équipements de streaming de contenu certifiés Energy Star utilisent 25 à 30 % d'énergie de moins que les équipements standards.9) Passez en mode "économie d'énergie sur votre téléviseur, cela atténue le rétroéclairage et peut réduire d'un tiers la consommation d'énergie.10) Utilisez un compteur intelligent pour surveiller la consommation d'énergie dans la maison en temps réel. Cela aide les utilisateurs à mieux comprendre comment différents appareils affectent la consommation. La bonne nouvelle est que ces moniteurs consomment très peu d'électricité et peuvent vous faire faire des économies à long terme.À une époque d'incertitude géopolitique et de crise environnementale, faire des économies n'est pas le seul avantage lié à une consommation d'énergie réduite. Cela aide à contribuer à la sécurité énergétique nationale et à sauver la planète des émissions de carbone supplémentaires. 