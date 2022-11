Medieval Dynasty est un jeu profond et complexe qui est en fait quatre jeux réunis en un seul : survie, simulation, jeu de rôle et stratégie. Cela signifie qu'il ne s'agit pas d'un jeu simple, mais pas non plus d'un jeu difficile. Dans un titre comme celui-ci, les développeurs ont la lourde tâche de trouver un équilibre entre toutes les mécaniques et de peaufiner l'expérience du joueur. Au début, l'aide est plutôt limitée, car le tutoriel nous laisse quelque peu perdus. La première chose à faire sera de fabriquer une hache et d'abattre quelques arbres. Les quêtes que l'histoire nous propose sont assez simples et principalement basées sur la collecte, et après les avoir terminées, nous pouvons commencer à nous développer. Nous ne pourrons pas créer notre village à côté d'un autre, mais si nous nous éloignons un peu, une zone verte nous permettra de commencer à créer notre maison où nous pourrons cuisiner, dormir ou stocker nos ressources. Notre première mission principale sera de créer un village, pour lequel nous devrons aller chercher des habitants qui veulent un nouveau foyer. Au début, nous ne pourrons pas construire beaucoup de bâtiments. Ceux-ci se débloqueront au fur et à mesure que nous augmenterons le niveau de notre dynastie, ce qui activera de nouvelles activités et de nouveaux bâtiments.C'est un titre de survie, il faudra donc manger, boire et faire attention à la fatigue. Non seulement nous trouvons cela, mais le titre a un ajout spécial qui, d'une certaine manière, nous rappelle Animal Crossing, car il a quatre saisons. Par exemple, certains légumes comme les carottes peuvent être plantés au printemps et récoltés en automne, ou plantés en hiver puis récoltés en été. Il en va de même pour les fruits, si nous les cueillons au printemps, ils seront totalement comestibles et couvriront nos besoins les plus élémentaires, mais si nous les cueillons avant l'heure, ils ne seront pas mûrs et empoisonneront notre cher personnage. De plus, ce n'est pas la seule chose, le temps change aussi et en hiver nous aurons besoin de vêtements plus chauds pour survivre. En ce qui concerne le système de travail, le jeu ouvre un large éventail de possibilités. Ainsi, nous avons commencé comme vendeur de couteaux en échangeant avec les marchands qui arrivaient dans les villes, puis nous avons fini par tisser nos propres vêtements. La quantité de travail que nous pouvons faire et confier à nos villageois est très variée et nous surprendra.D'autre part, une autre caractéristique importante est la "simulation sociale", car nous pouvons interagir avec tous les personnages. Donner une bonne réponse est très important et donner une mauvaise réponse suscitera du mécontentement, nous devons donc faire attention à ce que nous répondons. Laissez-nous vous donner un exemple, imaginez qu'il y ait un noble sur vos terres et que vous décidez d'en parler à un agriculteur. Il se mettra en colère et répondra mal, il vaut mieux avoir une " non-réponse " pour qu'il ne connaisse pas le sujet, comme si vous parliez d'agriculture et que vous n'aviez aucune idée que vous prenez une mauvaise décision qui affectera notre avenir. La même chose se produit avec la romance, vous devez avoir une main de fer au début. Enfin, le jeu a récemment ajouté le mode à la troisième personne, un mode qui fonctionne comme un gant et améliore énormément le gameplay. Visuellement, les gars de Render Cube ont réussi à faire un travail cohérent, le jeu avec ses différents paysages et saisons parvient à nous transporter pleinement au Moyen Âge, même si nous sommes loin d'exploiter les ressources de la PlayStation 5.S'il est vrai que graphiquement il s'en sort bien, il n'en va pas de même pour ses animations, le jeu est très peu varié, dans le sens où de nombreuses activités sont répétées et ne sont pas entièrement gratifiantes. L'ajout de quelques animations supplémentaires ne ferait pas de mal non plus. Sur le plan sonore, le jeu dispose de tous les sons d'ambiance qui nous transporteront pleinement au moment où les chevaliers parcouraient les terres féodales. Le jeu dispose d'une traduction française convaincante, ce qui rend ce jeu complet plus accessible. Le titre est disponible en 18 langues et ne comporte que des doublages en anglais. A noter que la version physique a été décalée au 25 novembre.En conclusion, Medieval Dynasty réussit à transmettre tout ce qu'il veut, créant un simulateur de vie féodale très intéressant. La quantité de contenu est abondante, mais les développeurs continuent à ajouter des correctifs, la prochaine chose est d'ajouter des moulins et qui sait, nous pourrions même travailler avec de la farine. C'est un jeu convaincant et vous devriez l'essayer si cela ne vous dérange pas de passer des centaines d'heures à travailler sur vos fiefs, à gérer vos terres dans une expérience différente.