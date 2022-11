Faites de votre Black Friday et Cyber Monday un succès!

Le texte suivant est issu d'un communiqué de presse et ne reflète en rien l'opinion de la rédaction.

Pouvez-vous l'intégrer dans vos technologies actuelles ?

Offre-t-il tout ce dont vous avez besoin ?

Peut-il évoluer avec votre entreprise à long terme ?

Assurez-vous que votre site web s'affiche correctement sur tous les appareils.

Utilisez le commerce social pour que les acheteurs puissent effectuer des achats via des applications de médias sociaux.

Commencez par la commande en un clic pour faciliter au maximum la tâche de vos clients.

Utilisez les codes QR pour les ventes multicanaux.

L’internet ne connaît pas de frontières. Votre boutique en ligne peut être trouvée et visitée par toutes les personnes dans le monde qui ont accès à Internet. La Belgique est un petit pays avec un marché relativement petit. Si vous souhaitez augmenter votre chiffre d'affaires, l'internationalisation est une étape naturelle. Bien entendu, vous ne pouvez pas simplement copier-coller votre boutique belge pour un autre pays. Faites des recherches sur les marchés auxquels vous voulez vendre. À quoi ressemble le comportement d'achat ? Comment puis-je m'adresser à mon groupe cible étranger ? Avec quelles entreprises dois-je travailler pour organiser le stockage et la distribution ? Quelles sont les habitudes de paiement et comment faire pour que les paiements internationaux se déroulent le mieux possible ?Les experts estiment que les ventes internationales directes aux consommateurs augmenteront d'environ 17 % par an. Veillez donc à ce que vous ayez vous aussi une part du gâteau. Vous ne savez pas comment vous y prendre ? Regardez comment vos concurrents s'y prennent et entourez-vous de spécialistes.Que vous vous lanciez à l'international ou non, il est très important de vous assurer que vous offrez à vos clients les bons modes de paiement. En Belgique, les paiements avec les cartes bancontact ou l'application bancaire associée et les cartes de crédit restent les plus populaires. Mais nous constatons aussi de plus en plus que les consommateurs veulent d'abord acheter, vérifier les biens achetés et seulement ensuite payer. Le principe du "Buy Now, Pay Later" (BNPL) a également fait son chemin en Belgique, pays "conservateur" où les gens préféraient de toute façon payer leurs achats immédiatement. Elle prend aujourd'hui une telle importance que nous lui consacrons un paragraphe entier ci-dessous.Les préférences en matière de paiement dépendent beaucoup de la culture : iDEAL est incontournable aux Pays-Bas, Sofort l'est en Allemagne et la France ne jure que par ses Cartes Bancaires.Si vous souhaitez obtenir une conversion maximale des acheteurs sur tous les marchés où vous opérez, vous devrez intégrer les méthodes de paiement les plus couramment utilisées dans votre boutique en ligne pour chaque marché. C'est tout un travail, vous pensez, d'approcher tous les différents fournisseurs et de les intégrer techniquement dans votre plateforme ? Bien sûr, vous ne devez pas tout faire vous-même. Consultez un prestataire de services de paiement ayant une expérience internationale. Ils peuvent vous proposer une solution standard qui inclut toutes les options de paiement et s'intègre parfaitement à votre boutique en ligne.Nous l'avons déjà évoqué, de plus en plus de consommateurs choisissent d'acheter d'abord leurs biens et de ne les payer qu'en une seule fois ou en plusieurs fois une fois qu'ils les ont reçus. La Belgique a toujours été conservatrice lorsqu'il s'agit d'argent. Épargnez d'abord et achetez ensuite - c'est ce que nous ont appris nos parents. Pourtant, nous constatons que, surtout chez les jeunes générations, de plus en plus de paiements sont effectués après coup, surtout lorsqu'il s'agit d'achats en ligne. Après tout, cela donne au client la possibilité d'essayer les marchandises achetées et de vérifier qu'elles ne sont pas endommagées. S'ils ne sont pas bons, il les renvoie simplement et ne doit pas vérifier si le détaillant rembourse l'argent déjà versé sur son compte. Les chiffres de Mollie, le prestataire de services financiers qui soutient 57 % des plateformes de commerce électronique en Belgique, montrent que le nombre de paiements BNPL aura augmenté de quelque 793 % d'ici 2021. Cela est bien sûr dû au fait que de plus en plus de commerçants intègrent ce mode de paiement dans leurs boutiques en ligne. Si l'on examine les chiffres au niveau des commerçants, l'augmentation est encore de 366 %. La BNPL est de plus en plus souvent choisie, notamment pour les achats plus coûteux.BNPL ne fait pas encore partie de vos modes de paiement ? Alors, il faut absolument l'ajouter ! Vous pourrez ainsi toucher un tout nouveau groupe cible et vous verrez que, grâce à la flexibilité de cette option, le taux de conversion et la valeur moyenne des commandes augmentent.Vous vous demandez peut-être si tout cela n'implique pas beaucoup de suivi et n'augmente pas votre risque de débiteur ? Pas nécessairement. Un bon prestataire de services de paiement vous déchargera de ces tâches. Il vous paiera immédiatement après l'achat de votre client et contrôlera entièrement le bon déroulement du paiement différé de son côté.Et l'éthique ? De nombreux commerçants sont quelque peu réticents à cette formule de paiement car ils veulent naturellement éviter que leurs clients ne s'endettent. Compréhensible et noble. Cependant, BNPL n'est pas si différent des paiements par carte de crédit où le client ne règle son compte qu'après coup ou paie en plusieurs fois. Veillez à ce que les conditions générales soient communiquées de manière ouverte et transparente et assurez-vous que les informations requises par la loi soient fournies avant le départ.Le fait d'offrir tous les modes de paiement pertinents augmente évidemment déjà vos chances de passer à la caisse, mais vous pouvez faire davantage pour vous assurer que votre visiteur achète effectivement tout ce qu'il met dans son panier.Des études menées dans divers secteurs montrent que 50 à 70 % des personnes remplissent leur panier sans effectuer d'achat, mais vous pouvez optimiser votre processus de paiement pour faire baisser ces pourcentages. Offrez une expérience cohérente de la marque, par exemple. Même lors du passage à la caisse, votre client doit avoir l'impression d'être encore dans votre boutique. Veillez donc à ce que votre image de marque se retrouve dans le module de paiement. Votre client se sentira plus en sécurité s'il reste dans le même environnement reconnaissable pendant le paiement. Pour les clients qui reviennent, assurez-vous de mémoriser leurs détails et préférences de paiement afin qu'ils puissent confirmer leur paiement en un seul clic. Veillez également à mentionner les mesures de sécurité que vous prenez. Travaillez avec un prestataire de services de paiement certifié et mentionnez également cette certification dans le module de paiement. Enfin, choisissez un module de caisse qui offre une localisation automatique ou qui permet au moins au client d'indiquer où il se trouve. De cette façon, vous pouvez proposer automatiquement les bons modes de paiement dans la langue du client.Qu'il s'agisse de paiements, d'analyses ou de shopping : les outils SaaS (Software as a Service) apportent beaucoup au commerce électronique. Aujourd'hui, par exemple, vous pouvez "louer" une technologie avancée pour une fraction de ce que vous payiez auparavant. Vous avez donc accès à des ERP basés sur le cloud, à des solutions de paiement conviviales et à des outils de données pilotés par l'IA pour vendre le plus possible et assurer le bon fonctionnement de votre entreprise pendant la ruée du Black Friday. Il facilite également le commerce conversationnel et le marketing par courriel. Si vous choisissez un nouvel outil Tech, assurez-vous de garder ces éléments à l'esprit :Des études montrent que plus de la moitié des consommateurs utilisent un téléphone portable pour acheter des produits en ligne. Près de 70 % utilisent des applications d'achat. Le commerce mobile se développe de jour en jour. Il vous faut donc une stratégie mobile qui évolue avec lui. Quelques mesures simples que vous pouvez prendre pour commencer :Tout le monde parle du commerce conversationnel et il y a une bonne raison à cela. Après tout, les acheteurs adorent ça. Une technologie comme les chatbots permet de maintenir l'intérêt des clients pendant la navigation et leur donne la confiance nécessaire pour acheter. La technologie des chatbots est très avancée de nos jours, et vous y avez accès à un coût raisonnable. De cette façon, vous offrez aux clients une expérience de commerce électronique personnalisé.Il n'est agréable pour personne de passer à la page de paiement et de voir soudainement apparaître des frais d'expédition énormes. Les études montrent que les coûts supplémentaires sont la principale raison pour laquelle les acheteurs abandonnent un achat. Si vous souhaitez améliorer sensiblement votre taux de conversion, indiquez à l'avance aux visiteurs de votre site Web les frais d'expédition ou les taxes estimées. Travaillez avec un coursier de confiance, qui livre rapidement et à des prix qui satisfont vos clients.Ne laissez pas votre succès dépendre d'un ou deux jours de la période du Black Friday. C'est trop risqué ; si vous n'atteignez pas vos objectifs ces jours-là, toute la semaine pourrait être un échec. De plus, cela peut mettre votre entreprise sous pression : vous avez soudainement un tas de commandes à expédier, vos niveaux de stock deviennent plus difficiles à gérer et vous pouvez avoir à faire face à un afflux de demandes de renseignements de la part des clients. Proposez plutôt des rabais quelque temps à l'avance. Utilisez également des activités de marketing pour attirer les acheteurs et vendre pendant toute la période du Black Friday (et même pendant la période qui précède). Cela facilitera la gestion de vos commandes et de vos stocks, ainsi que la satisfaction de vos clients grâce à un service de haut niveau. Un Black Friday sans stress ? C'est possible. Vraiment!Pour tirer le meilleur parti du Black Friday, il vous faut un prestataire de services de paiement capable de gérer des volumes importants. Votre prestataire de services de paiement doit également vous aider à offrir à vos clients une expérience de paiement fluide, ainsi que toutes les méthodes de paiement dont ils ont besoin. Les meilleurs partenaires de paiement offrent également des fonctionnalités avancées et de nombreux autres avantages. Vous pouvez donc vous concentrer sur d'autres aspects de votre activité.Vous recherchez un prestataire de services de paiement ? Découvrez ce qu'un bon prestataire de services financiers peut offrir à votre entreprise sur www.mollie.com/be-fr