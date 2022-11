La plate-forme Low-Code haute performance d'OutSystems équipe la solution bancaire numérique de Western Union

02/11/2022

OutSystems, leader mondial du développement d'applications à haute performance, s'est associé à Western Union, leader mondial du transfert d'argent et des paiements transfrontaliers et multidevises, pour soutenir le lancement de sa nouvelle offre de services bancaires numériques en Allemagne, en Pologne et en Roumanie. En développant des applications critiques et des portails clients sur la plate-forme OutSystems, Western Union est en mesure de créer des produits qui étendent sa relation avec les clients et de créer une nouvelle expérience bancaire numérique pour l'avenir.



En s'associant avec OutSystems, Western Union a pu créer une expérience client numérique complète qui offre aux utilisateurs la possibilité de rationaliser les transferts d'argent multi-devises, répondant ainsi à un besoin critique de transformation numérique. La souplesse de l'expérience utilisateur sur OutSystems permet à Western Union d'intégrer facilement ses applications à de nouvelles plateformes et de procéder à des personnalisations. En outre, la puissance et la flexibilité de la plateforme OutSystems offrent une capacité accélérée de tester et de modifier les applications en permanence, ouvrant la voie à une innovation future et continue.



"Notre collaboration avec OutSystems nous permet de construire une expérience bancaire numérique complète, en élargissant la relation que nous avons avec nos clients", a déclaré Thomas Mazzaferro, Chief Data and Innovation Officer de Western Union. "OutSystems apporte l'innovation et l'agilité nécessaires pour accélérer la transformation numérique de Western Union de façon considérable."



Western Union connecte des millions de consommateurs à l'économie mondiale, à travers plus de 200 pays et territoires, dans environ 130 devises. L'entreprise dispose d'une offre omnicanale véritablement diversifiée, faisant le lien entre les mondes numérique et physique grâce à un réseau mondial d'agents de détail. Celui-ci se compose de centaines de milliers de sites, combinés à l'un des plus grands réseaux numériques transfrontaliers, de personne à personne, atteignant des milliards de comptes bancaires, ainsi que des millions de portefeuilles et de cartes numériques.



"Western Union avait besoin d'une solution performante à faible code pour donner à son équipe de développement les moyens d'accélérer le lancement de l'expérience bancaire numérique de l'entreprise et de montrer à quel point le secteur des services financiers peut être innovant", a déclaré Paulo Rosado, fondateur et PDG d'OutSystems. " Les institutions financières sont confrontées à une pression croissante pour proposer des offres et des expériences numériques à leurs clients. Avec l'intégration de notre plateforme de développement logiciel, Western Union est devenu un leader de la technologie numérique, qui innove et évolue rapidement pour offrir des expériences client exceptionnelles."



Les applications mobiles et les portails clients de Western Union sont actuellement disponibles en Allemagne, en Pologne et en Roumanie, et il est prévu de les étendre aux États-Unis et à d'autres marchés européens plus tard dans l'année.



Apprenez-en davantage sur la réussite de Western Union lors de la conférence des utilisateurs NextStep de cette année, qui se déroulera virtuellement du 15 au 17 novembre. Pour en savoir plus et vous inscrire, visitez la page NextStep 2022.