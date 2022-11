En partenariat avec la société Myers-Briggs, ESET lance un test psychométrique pour découvrir les penseurs progressistes à travers le monde

Le texte suivant est issu d'un communiqué de presse et ne reflète en rien l'opinion de la rédaction.

BRATISLAVA, le 2 novembre 2022 — ESET, un leader mondial en cyber-sécurité, annonce le lancement du test psychométrique Progressive Persona, développé en partenariat avec la société Myers-Briggs, pionnier en évaluation de la personnalité et du développement professionnel. Le test est conçu pour les curieux et les investigateurs, avec un questionnaire permettant aux personnes de savoir où elles se situent sur l'échelle des penseurs visionnaires.Le test Progressive Persona est conçu pour comprendre ce qui motive les gens, leur capacité à innover et à faire progresser la société. Après avoir répondu à une série de courtes questions, les participants reçoivent un rapport sur mesure décrivant les forces et les faiblesses probables de leur personnalité progressiste. Ce rapport détaille le type de personne progressiste spécifique auquel ils appartiennent, tels que Changemaker, Flex Fury, Authentic Dynamo, Power Pro, Firestarter, Captain Conventional, Doctor Constant, Chameleon ou Inventor.« Nous vivons dans un monde en mutation où nous devons nous adapter et être résilients pour progresser. ESET pense que tout esprit curieux a un rôle à jouer pour contribuer au progrès qui fait tourner le monde », explique Ignacio Sbampato, Chief Business Officer d’ESET. "Tout le monde a des façons différentes d'être progressiste. Ce test psychométrique met en évidence la personnalité progressiste d'un individu et fournit des conseils et des astuces pour l'aider à atteindre son plein potentiel. Nous sommes ravis d’être le partenaire d’une institution respectée telle que la société Myers Briggs, pour apporter quelque chose de perspicace et d'amusant à ceux qui nous suivent. »Sbampato ajoute : « ESET accorde une immense importance au développement mondial de la science et de la technologie. Alors que le progrès se présente sous de nombreuses formes, il est important de le protéger. ESET est fier d'être à l'avant-garde de cette protection depuis plus de trois décennies. »Le test psychométrique a été développé en coordination avec la société qui publie la célèbre évaluation Myers-Briggs Type Indicator® (MBTI®), qui révèle les différentes préférences psychologiques dans la façon dont les gens perçoivent le monde et prennent des décisions. L'évaluation MBTI indique la préférence d'une personne dans quatre catégories distinctes : extraversion ou introversion, sensation ou intuition, pensée ou sentiment et jugement ou perception. Le cadre a été développé dans les années 1940 par Katharine Cook Briggs et sa fille Isabel Briggs Myers, s’inspirant du livre Psychological Types de Carl Jung, le psychiatre suisse.Le test Progressive Persona est la prochaine étape dans la campagne Heroes of Progress 2022 d'ESET, conçue pour mettre en évidence les esprits progressistes qui contribuent à rendre notre planète meilleure.Pour faire gratuitement le test psychométrique, rendez-vous sur : https://www.welivesecurity.com Pour en savoir plus sur la façon dont ESET protège le progrès, visitez :Pour en savoir plus sur la société Myers-Briggs, rendez-vous sur : https://eu.themyersbriggs.com/ t ESETÀ propos de la société Myers-BriggsDans notre monde en rapide évolution, votre avantage réside dans l'utilisation de 100 % de votre talent - au travail, à la maison et partout entre ces deux pôles. La société Myers-Briggs aide les organisations du monde entier à améliorer leurs équipes, à développer des leaders inspirants et à résoudre les défis humains les plus complexes. Nous donnons aux individus les moyens d'être les meilleures versions d'eux-mêmes en enrichissant leur compréhension d'eux-mêmes et des autres. En tant que société certifiée B, The Myers-Briggs Company est une force pour le bien. Nous sommes prêts à vous aider à réussir. +1 800.624.1765 : themyersbriggs.com : The Myers-Briggs CompanyA propos d’ESET Depuis plus de 30 ans, ESET® développe des logiciels et des services de sécurité informatique de pointe pour protéger les entreprises, les infrastructures critiques et les consommateurs du monde entier contre les menaces numériques toujours plus sophistiquées. De la sécurité des terminaux et des mobiles à l'EDR en passant par le chiffrement, l'authentification à double facteur, les solutions légères et performantes d'ESET protègent et surveillent 24/7, mettant à jour, en temps réel, les défenses afin d’assurer sans interruption la sécurité des utilisateurs et des entreprises. L'évolution constante des menaces nécessite un fournisseur de sécurité informatique évolutif qui permet d’utiliser la technologie de façon sûre. Ceci est supporté par les centres de R&D d'ESET dans le monde entier, travaillant à soutenir notre avenir commun. Pour plus d'informations visitez www.eset.com , ou suivez-nous sur LinkedIn, Facebook, Instagram.