Les jeux de rallye procurent toujours de fortes émotions. Et dans Dakar Desert Rally, le jeu de Saber Interactive Porto, on nous emmène au célèbre Rallye Dakar, le plus grand du monde, qui a été organisé par 28 nations à travers le monde. Dans cette édition, nous sommes placés en Arabie Saoudite dans les biomes et les conditions climatiques les plus variés, pouvant conduire divers véhicules dans des situations extrêmes. Le Dakar Desert Rally est un simulateur de course qui se déroule principalement dans des régions côtières ou désertiques. Anciennement connu sous le nom de rallye Paris-Dakar, ce grand événement est connu dans le monde entier pour ses étapes éprouvantes et sa grande variété de véhicules tout-terrain, qui obligent les pilotes à maîtriser leur conduite et, par conséquent, leurs concurrents. Ainsi, le Dakar Desert Rally, comme tout jeu du genre, vise à recréer en détail toute l'expérience vécue lors du rallye, en présentant une manière difficile de conduire à travers les paysages et les points de contrôle. Cependant, le titre veut aussi encourager les nouveaux venus en présentant des modes plus accessibles pour les fans de jeux de course.Ce mode plus accessible, le mode "Sport", place des points de contrôle bien marqués le long du parcours, dans lesquels vous êtes obligé de faire la course avec plusieurs pilotes de différentes classes, ce qui transforme l'expérience en quelque chose de fou, avec des camions et des motos qui croisent votre chemin en permanence. On a vraiment l'impression d'un jeu plus orienté arcade, mais c'est une façon plus plausible de jouer. Dans les autres modes, Professionnel et Simulation, les choses deviennent plus complexes et l'expérience est stimulante, surtout lorsque vous conduisez à travers un immense désert qui vous donne l'impression d'un monde ouvert, tout comme les étapes du Rallye Dakar. Dans les deux modes, le jeu présente des défis. Concrètement, le mode simulation du Rallye du désert Dakar n'est ouvert qu'au niveau 25, ce qui nous prive de toute assistance possible, nous laissant dans le désert à l'air libre, nous obligeant à accorder toute notre attention à la question de la navigation. Si en mode professionnel les choses étaient déjà compliquées, ici, le niveau est extrême.Dakar Desert Rally présente un gameplay varié, avec différents types de véhicules tels que des motos, des quads, des camions et diverses voitures, électriques ou à combustion. Chaque véhicule possède des caractéristiques différentes qui modifient la dynamique du jeu. La conduite de ces véhicules, que ce soit avec tous les réglages du manuel ou avec l'assistance courante des jeux de course, est passionnante et stimulante. Le sentiment de se perdre en chemin, de descendre une dune et de heurter un rocher est constant, car nous sommes en territoire sauvage, où les dangers peuvent surgir sur notre chemin. A propos de ces dangers, le Rallye du désert de Dakar présente des changements climatiques intéressants, dans lesquels nous sommes placés au milieu de blizzards, de pluies torrentielles, de tempêtes de sable et tout cela à différents moments de la journée. En particulier, nous avons trouvé incroyable cette dynamique du jeu, qui apporte encore plus de défis au gameplay. De plus en plus de variables apparaissent sous nos yeux, exigeant ainsi toute notre attention pour ne pas détruire le véhicule. Les véhicules sous licence du Dakar Desert Rally sont incroyables. Les camions, voitures, motos, quads et SxS des saisons passées de l'événement sont fidèlement recréés, permettant également aux joueurs de débloquer des véhicules classiques de l'histoire de l'événement.Cependant, les pilotes n'ont pas de visages originaux, apportant des apparences génériques, ce qui peut être désagréable pour les fans. Voir un Fernando Alonso générique est frustrant pour les fans de F1 et de course en général, et nous avons nous-même eu ce sentiment. Ce système pourrait être amélioré, bien sûr, mais sa production serait probablement coûteuse. Allez comprendre. En termes de fidélité cartographique, nous sommes placés dans des paysages magnifiques. A propos, la qualité audiovisuelle du Rallye du désert de Dakar est incroyable, mais elle a ses problèmes. Une chose qui m'a vraiment dérangé est la bande sonore, extrêmement répétitive. Chaque fois que nous faisons une course, nous entendons la même musique. À la longue, cela devient fatigant. Pour en revenir à la question de la fidélité, les voitures ne laissent malheureusement pas de traces sur les dunes et autres terrains, ce qui est un détail intéressant pour un jeu de rallye. De plus, la sensation de conduire sur des terrains variés est peu ressentie par nous, semblant avoir le même impact sur le véhicule. Peut-être cela s'améliorera-t-il avec le temps, dans les mises à jour promises par Saber Porto.Comme dit plus haut, il y a certains aspects que le Rallye du désert Dakar pourrait améliorer. Le départ de chaque course, par exemple, montre la voiture qui "freine" au lieu d'avancer. Cette erreur est frustrante. Un autre détail qui agace profondément est que l'IA pendant le mode Sport a un instinct de tueur, lançant la voiture sur nous sans aucune crainte. Maintenant, imaginez cela avec TOUS les VÉHICULES de différentes étapes présents sur la même piste ? Bien que j'aime la sensation de voir tout ce qui se passe, les pilotes semblent vouloir s'entretuer tout le temps, ce qui frustre trop notre jeu. D'autres problèmes, d'ordre plus technique, montrent que le jeu présente des erreurs à la fermeture, ce qui est assez désagréable. De plus, pendant les essais, le Rallye du désert Dakar a également planté quelques fois pendant l'action, ce qui a donné un léger sentiment de désespoir. Nous avons vraiment aimé ce que nous vu dans le Rallye du désert de Dakar, surtout ajouté avec un volant de simulation et la caméra à la première personne. Cependant, comme mentionné ci-dessus, il y a encore beaucoup de choses à améliorer dans le jeu.Malgré tout, il faut féliciter l'équipe de Saber Porto pour le travail effectué dans le jeu, qui présente une excellente variété de routes, de paysages et de véhicules afin que le joueur puisse faire la course de différentes manières dans différents modes, tout selon le goût du joueur, qui domine l'expérience. Saber Porto a promis de mettre à jour Dakar Desert Rally dans les mois à venir, en apportant quelques nouvelles fonctionnalités, comme un mode photo et la possibilité de créer des itinéraires et de se déplacer librement sur la carte de 20 000 km. En outre, davantage de contenu peut être intégré au jeu, ce qui donnera une survie encore plus intéressante au titre. À ce stade, il ne nous reste plus qu'à attendre, mais c'est un aspect qui mérite d'être mentionné dans une critique. Oh, et n'oubliez pas que le jeu est entièrement doublé en français, ce qui est un point très important.En conclusion, Dakar Desert Rally est un excellent jeu, qui nécessite quelques ajustements qui font une bonne différence. Des problèmes internes du jeu, comme la folie des pilotes rivaux, aux bugs et plantages du jeu, l'expérience finale du jeu finit par être touchée, mais pas assez pour enlever la grandeur de ce qui a été fait par Saber Porto. Alors, si vous êtes un fan de rallye ou de course en général, allez sans crainte affronter les intempéries du Dakar Desert Rally dans ses différents modes !