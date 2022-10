A Plague Tale est une franchise développée par Asobo Studio et publiée par Focus Home Interactive. Le premier jeu, A Plague Tale : Innocence, est sorti en 2019 et a reçu de nombreux éloges pour sa narration, concourant notamment pour le prix de la meilleure narration aux The Game Awards cette année-là. Et, même si le marketing n'est pas aussi actif que celui des titres phares du marché, il a déjà dépassé la barre des 2 millions d'exemplaires vendus dans le monde. Un tel succès ne pouvait se traduire autrement que par une suite. Annoncé en 2021, A Plague Tale : Requiem arrive pour poursuivre l'histoire de survie des frères Amicia et Hugo dans un monde cruel et surnaturel, dans une relecture de l'une des plus grandes pandémies de l'humanité, la peste noire. Parler de A Plague Tale : Requiem sans aborder les éléments de base de la narration, y compris du premier titre de la franchise, est impossible. Bref, dans Requiem, nous sommes en 1349, en plein milieu de la période où sévit la peste noire. Après les événements d'Innocence, dans lequel les deux frères ont fui l'Inquisition pour une raison expliquée à la fin du premier jeu, l'histoire est différente dans Requiem. Hugo, Amicia, Lucas et Béatrice vivaient dans une paix relative après les événements du premier jeu, mais quelque chose d'inattendu s'est produit et ce qui était un jeu d'enfant met en péril tous les progrès qu'ils avaient faits par rapport à Mácula, la maladie d'Hugo et beaucoup de choses explorées dans le premier jeu.Ainsi, le quatuor est divisé dans la recherche de réponses sur l'origine de la maladie et d'un éventuel remède. L'Ordre, une légion d'alchimistes qui ont consacré de nombreuses années à l'étude de la maladie, appelle Hugo le Porteur, tandis qu'Amicia, notre protagoniste, est le Protecteur. Il faut mentionner ceci parce que, comme dans le premier jeu, les deux forment le duo principal de personnages qui vont explorer le jeu, mais nous formons également des paires dans certains chapitres avec Luke et même des trios, avec des personnages qui seront présentés plus tard dans notre histoire. Le point fort est que A Plague Tale : Requiem a une histoire vraiment passionnante. Au cours de seize chapitres et d'un prologue, Asobo Studio nous propose une expérience narrative intense, axée sur l'amour, l'amitié, le compagnonnage et même les limites humaines de la moralité. Cela sera un vrai spoiler si nous donnions d'autres informations sur l'histoire du jeu, il est donc préférable de parler de là où Requiem brille le plus : dans son gameplay !A Plague Tale : Innocence a livré des éléments de gameplay pas très variés en son temps. Malgré le mélange d'éléments d'exploration, de furtivité et d'énigmes avec de l'action à un rythme très intéressant, il n'y avait plus rien de tout cela et après quelques heures de jeu, c'est devenu un peu ennuyeux. Requiem avait donc pour mission de faire évoluer ce que le jeu précédent avait livré, et de l'étendre d'une manière encore meilleure. Le jeu reste, pour l'essentiel, un jeu linéaire, et on considère que c'est une bonne chose. Maintenant, parlons des principales améliorations : la principale est que le fusil à matraque possède désormais des pierres infinies. D'une certaine manière, cela change beaucoup le gameplay, car cela rend l'exploration moins fatigante et beaucoup plus optionnelle. Bien sûr, il faut toujours explorer la carte pour trouver les autres objets nécessaires à l'évolution, mais ce changement a fait du bien au titre, car Amicia dispose désormais d'un banc où elle peut améliorer son équipement, comme lancer deux pierres à la suite, par exemple. Mais les changements ne s'arrêtent pas là. Le jeu a gagné en interactivité avec des éléments de furtivité, et même une sorte d'arbre de compétences. Si dans Innocence Amicia ne pouvait pas affronter les soldats de l'Inquisition en face à face, ici c'est totalement différent. Notre protagoniste est plus féroce, et violent, évidemment. Lorsque l'on attaque directement les ennemis, on peut les poignarder, à condition d'avoir acquis un couteau en explorant la carte. Chaque couteau ne peut tuer qu'un seul ennemi, donc si vous l'utilisez, il faudra en trouver un autre. Le rythme du joueur définira la progression des compétences d'Amicia, divisées en trois onglets : Prudence, Agressivité et Opportunisme. Le premier améliore les éléments stealh, le second le combat et le troisième l'alchimie. C'est curieux car cette évolution complète n'est réalisable qu'en New Game+, qui encourage les collectionneurs à expérimenter différents styles de jeu.En outre, toujours grâce à l'arbre de compétences, les éléments de combat et de furtivité eux-mêmes ont été approfondis. Dans Requiem, les joueurs ont différentes façons d'affronter les ennemis. En plus du combat direct, nous pouvons utiliser les rats eux-mêmes - une marque de fabrique de la franchise - pour vaincre les ennemis. Nous pouvons utiliser l'alchimie pour les attirer près des ennemis, nous pouvons éteindre le feu pour qu'ils attaquent, ou même contrôler des hordes en utilisant le pouvoir d'Hugo ! C'est un ajout étonnant que le jeu a apporté, qui est très amusant, mais à notre avis, il a été peu exploré et pourrait être utilisé dans plus de sections. A Plague Tale : Requiem a également apporté une augmentation considérable de l'intelligence artificielle des ennemis. Ils voient mieux, de plus loin, et sont plus attentifs aux techniques de distraction, comme lancer des pierres sur des boîtes de conserve pour faire du bruit. Si vous insistez sur cette tactique avec le même ennemi, par exemple, il finira par remarquer que quelque chose ne va pas et alertera tous les autres soldats du groupe. A Plague Tale : Requiem offre également une plus grande interactivité entre les partenaires de scène d'Amicia. Que ce soit Hugo, Lucas ou les autres personnages qui décident de suivre le parcours de notre protagoniste, la plupart d'entre eux sont impliqués dans des activités qui aident à la progression du jeu. Et cela va de simples progressions, comme l'ouverture de portes, à la résolution d'énigmes. Pour terminer sur le sujet du gameplay, l'une des choses que nous avons le plus appréciées dans le jeu est une section du gameplay qui exige rapidité et précision de la part du joueur. Nous y sommes attaqués par un faucon et son fauconnier, et nous devons nous déplacer rapidement et au bon moment pour ne pas être attaqués par l'oiseau. C'est quelque chose de très intéressant, de créatif, et qui aurait pu être exploré davantage tout au long du jeu. Cette mécanique est même reproduite de manière similaire dans le chapitre final, mais avec des rats et d'une manière différente, car elle ne demande pas autant de précision. Mais c'est quand même quelque chose de très intéressant !A Plague Tale : Requiem est l'un des premiers jeux à sortir exclusivement sur la nouvelle génération de consoles. Il n'existe pas de version pour la génération PS4 et Xbox One, les développeurs ont donc essayé d'exploiter au maximum la puissance des consoles pour offrir une expérience très agréable visuellement. Et ils ont réussi, car le jeu est incroyablement beau. Des simples détails du décor aux paysages luxuriants, avec des villes vivantes et pleines d'habitants, le jeu offre un niveau de détail étonnant. Dans le cadre de ce qui est proposé, c'est quelque chose d'extrêmement bien fait, avec un niveau de réalisme absurde, où même les cheveux des personnages ont retenu l'attention. Le point négatif est la synchronisation des lèvres avec l'anglais. La bande-son de A Plague Tale : Requiem est également exceptionnelle. Grâce à elle, le joueur suit l'histoire d'Amicia et d'Hugo d'une manière beaucoup plus proche et plus émotionnelle. Le doublage français a également été amélioré, et il semble que les personnages principaux utilisent les mêmes doubleurs. Sur PlayStation 5, le jeu avec Pulse 3D vous aidera à mieux localiser les ennemis, et DualSense s'appuie sur un retour haptique lorsque vous courez, utilisez des armes, traversez des moments de tension et, comme réglage supplémentaire, vibre même en fonction de la parole des personnages.D'un autre côté, deux choses nous ont dérangé dans A Plague Tale : Requiem. La première est que le chargement n'est pas aussi rapide, et le jeu prend quelques secondes de plus que ce à quoi nous nous sommes habitués récemment pour charger les écrans et les sections. La seconde est que le jeu n'a pas un taux de rafraîchissement stable et il n'atteint pas 60 FPS à tout moment. Le FPS semble débloqué, parce qu'il y a des moments où il est très évident que le framerate souffre - y compris dans les cinématiques. Ce n'est pas quelque chose de grave, mais dans les sections où beaucoup de choses se passent en même temps, cela peut gêner l'expérience. Cela s'est produit quelques fois dans des scènes de poursuite, lorsque des ordres de rats poursuivent Amicia, à la manière de Crash Bandicoot (comme le rocher dans le premier stade) ou d'autres jeux de plateforme classiques. Dans ces moments, lorsque le personnage se déplace rapidement et que l'étape suivante n'est pas encore rendue, le jeu semble avoir des difficultés à charger les données avec un taux de rafraîchissement adéquat. Enfin, A Plague Tale : Requiem est un jeu narratif, ce qui signifie qu'il n'y a pas grand-chose à faire après la fin de l'histoire. Il n'y a pas de mode multijoueur et le joueur peut jouer au New Game+ avec de nouveaux skins d'armes et pour trouver les objets à collectionner qui sont tombés dans l'oubli dans la campagne originale, en visant le trophée de platine ou les 1000G. Ou, bien sûr, finir l'histoire encore une fois, parce qu'elle est incroyablement bonne.A Plague Tale : Requiem est un très bon jeu qui offre encore plus que ce qu'il propose. Le voyage d'Amicia et d'Hugo est passionnant et engageant, en même temps qu'il montre une nette évolution par rapport au premier jeu. Il aborde des questions morales et apporte une réflexion très intéressante à la fin, sur l'importance que nous accordons aux gens par rapport à ce qu'ils veulent. En plus de cela, il apporte des graphismes incroyables, un gameplay spectaculaire, varié et avec beaucoup d'améliorations par rapport au titre précédent.