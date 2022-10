Astuce e-commerce hebdomadaire de Mollie : répartissez vos soldes sur plusieurs jours

Le texte suivant est issu d'un communiqué de presse et ne reflète en rien l'opinion de la rédaction.

Le Black Friday (25 novembre) et le Cyber ​​​​Monday (28 novembre) ont démarré aux Etats-Unis et sont devenues deux journées incontournables en Belgique. Les chiffres montrent que les petits détaillants ont vu leurs ventes Cyber ​​​​Monday 2020 augmenter de 501% par rapport aux ventes quotidiennes moyennes en octobre. Les ventes mondiales du Black Friday se sont élevées à environ 188 milliards de dollars en 2020.Mollie, l'un des prestataires de services financiers à la croissance la plus rapide en Europe, a développé un certain nombre de conseils pour aider les commerçants en ligne à faire de ces journées de shopping un réel succès. Chaque semaine, ils partagent avec vous 1 conseil qui vous aidera à optimiser votre plateforme, à augmenter votre taux de conversion et à générer des ventes supplémentaires. Le conseil de la semaine : répartissez vos soldes sur plusieurs jours.Ne laissez pas votre succès dépendre des deux jours (ou du seul jour) du Black Friday. C'est trop risqué ; si vous n'atteignez pas vos objectifs ces jours-là, toute la semaine pourrait être un échec. De plus, cela pourrait mettre votre entreprise sous pression : vous avez soudainement un tas de commandes à expédier, vos niveaux de stock deviennent plus difficiles à gérer et vous pourriez avoir à faire face à un afflux de demandes de renseignements de la part des clients. Proposez plutôt des réductions quelque temps à l'avance. Utilisez également des activités de marketing pour attirer les acheteurs et vendre pendant toute la période du Black Friday (et même pendant la période qui précède). Cela facilitera la gestion de vos commandes et de vos stocks, ainsi que la satisfaction de vos clients grâce à un service de qualité. Un Black Friday sans stress ? C'est possible, vraiment.